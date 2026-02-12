Деловая программа форума «ССТБ.ПРО.МЕДИА» 2026

17–18 февраля 2026 года в 28-й раз состоится ведущее событие медиаиндустрии — «ССТБ.ПРО.МЕДИА», которое задаст вектор развития отрасли на предстоящий год. Здесь соберутся специалисты всех направлений работы с видеоконтентом и обсудят тренды производства и дистрибуции, представят новые технологии для создания видео и поговорят о стратегиях взаимодействия с аудиторией с учетом новых реалий рынка.

Сессии Деловой программы Форума «ССТБ.ПРО.МЕДИА»:

Стратегическая сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория»;

«Платное ТВ. Как справиться с ростом цен на контент и оправдать ожидания зрителя»;

«Развлекательный контент на ТВ и в диджитал»;

«Российская анимация на платформах и телеканалах: чего хотят дистрибуторы» состоится при поддержке Информационный партнер Ассоциации анимационного кино (ААК);

«Как успеть за нашими детьми: новые тренды потребления детского контента»;

«Интерактивная реклама. „Коннектэд ТВ“ как персонализированная экосистема»;

«Международная дистрибуция российского контента»;

«ТВ в диджитал среде»;

«ИИ в видеопродакшене. Как генеративные технологии проникают в мир классического кинопроизводства».

Технологичные итоги года подведут на номинации «Инновация. Специальные эффекты», здесь гостей ждут выступления ведущих представителей рынка с разбором кейсов в области компьютерной графики, генеративных и виртуальных технологий.

«Вертикальный контент — микродрамы, как новый формат на российском медиарынке»

«Экосистема. Вселенная контента. Что будет определять развитие экосистем в России в ближайшие годы?».

«Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика при насыщенном рынке и росте затрат на производство ориджиналс»

В программе Дня Оператора Связи состоится пленарная сессия «Информационная безопасность операторов связи в 2026г» и круглый стол «Правовые вопросы телекома». В третий раз пройдет фестиваль промороликов платных телеканалов «Промо Фест Пэй ТВ» и мастер-классы по их созданию и креативу.

В рамках форума в торжественной обстановке будут объявлены победители 17-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра».

Важной частью форума является экспозиционная зона компаний участников с инновационными решениями в сфере производства, распространения и дистрибуции контента.

Регистрация на «ССТБ.ПРО.МЕДИА» 2026 открыта! Ждем Вас!