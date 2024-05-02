Оригинальные детали для iPhone в России закончились? Что происходит на самом деле | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 18:52 Оригинальные детали для iPhone закончились? Что нужно знать о ремонте гаджетов Apple Журналист Букштейн: копии и оригиналы деталей для Apple производят в Китае Unsplash

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В России закончились оригинальные детали для устройств Apple, заявили «Ведомости». По данным издания, сервисные центры, в том числе официальные, продолжают работать, но теперь специалисты устанавливают на iPhone и MacBook неоригинальные запчасти. Стоит ли бояться «паленых» комплектующих и как теперь ремонтировать гаджеты, 360.ru рассказал шеф-редактор интернет-портала «Мобильные коммуникации» Леонтий Букштейн.

Далее — прямая речь.

«Это некрасиво»

В России iPhone до сих пор находится в лидерах по продажам, поскольку качество этих гаджетов неоспоримо. Но все, что прилагается к столь сложному устройству, теперь нужно добывать обходными путями, например параллельным импортом. И гарантия уже не от производителя, а продавца.

У iPhone сейчас достаточно конкурентов, которые не уступают ему по качеству, просто пока у них нет многолетней репутации. Я помню эти ночные очереди на Тверской за очередным новым айфоном. Это же маркетинг.

Если они поставляют в страну тысячи аппаратов, то, по моему мнению, должны обеспечить их ремонт. Это некрасиво — уходить вот так. Потому что политика — это одно, экономика — другое, а обязательства перед покупателями — третье и самое главное.

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Действительно ли в Россию не поставят оригинальные запчасти Apple?

До ухода Apple из России в 2022 году оригинальные компоненты для iPhone были и в достаточном количестве. Я сам менял аккумулятор дважды — и никаких проблем.

Теперь прошла эта новость о дефиците. Есть одна маленькая деталь, о которой Apple не распространяется: айфоны собирает китайская компания Foxconn. Там есть и технологии, и рабочие руки для этого.

Правда, один из руководителей США грозился вывезти все это на территорию своей страны. Но тогда цена на гаджеты подскочила бы минимум в два раза, а она и так высока.

По этой причине никто в мире сейчас не даст гарантии, что та или иная деталь оригинальная. Могут быть аналоги или копии, официально рекламируемые как комплектующие от производителя. А где еще их делать? Не на фабрике же где-нибудь у нас! Детали производят там же, где собирают устройства.

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Копия и оригинал: деталь одна, цена — разная?

Повторюсь, скорее всего, детали делают там же, где собирают гаджеты. С учетом параллельного импорта такие комплектующие вырастут в цене от начальной стоимости на 20%. Может до 40% дойти, потому что перекупщики тоже хотят иметь с этого заработок. Еще дефицит диктует цены.

По моему мнению, для такого сложного устройства невозможно сделать компоненты «на коленке». Это реально только с помощью высокотехнологичного оборудования, которое есть на считаных предприятиях, а про сборку я вообще молчу. Даже аналоги кроссовок не делают на табуретке, это же тоже технология.

Раньше было так: днем выпускают легальную продукцию, а ночью — нелегальную, которую продают за наличные. Может быть, у зарубежных поставщиков такая же история? Тогда можно и от налогов уйти, и неучтенную продукцию делать и реализовывать.

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Как выбрать сервисный центр, чтобы не нарваться на мошенников

Репутация мастерских Apple известна, есть много отзывов от бывших клиентов, которые следует прочитать. Они дают статистику и общую картину. Сейчас отзывы сложнее подделать — было время, когда они были заказными. Теперь компании не рискуют.

Также Applе ставит официальные карточки на свои сервисные центры. Думаю, есть смысл послушать тех, кто уже обращался за помощью.

Помните, если вы пойдете в СЦ, то, скорее всего, вам дадут гарантию на ремонт и деталь, даже «оригинальную», на шесть месяцев, может быть, меньше. Но фанаты техники Apple обычно на это не смотрят.