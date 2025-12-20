20 декабря 2025 20:54 Смартфон без регистрации станет кирпичом? Чем грозит россиянам единая база IMEI 0 0 0 Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Минцифры объявило о подготовке создания единой базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) с привязкой сим-карты. В ведомстве объяснили свое предложение борьбой с вражескими беспилотниками и снятием ограничений на работу мобильного интернета для россиян.

Гаджеты россиян внесут в отдельную базу

С заявлением о создании единой базы аппаратов с IMEI (к ним относятся смартфоны, планшеты, умные часы и модемы) объявил заместитель министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко. Он пояснил, что при помощи IMEI операторы связи знают, какой аппарат находится в Сети, могут отключить его геолокацию и при необходимости отключить сим-карту. «В случае создания этой базы и привязки устройств к конкретным номерам можно будет идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, может быть, будет смягчен режим блокировок», — заявил Угнивенко. Сейчас многие регионы сталкиваются с тем, что из-за угрозы прилета вражеских дронов пользователи остаются без мобильного интернета.

Кроме того в России действует так называемый «режим охлаждения» для владельцев гаджетов, вернувшихся из-за границы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Коммерсант» выяснил, что обязательная привязка IMEI к абонентскому номеру вступит в силу в 2027 году. При этом саму регистрацию в базе для владельцев и продавцов гаджетов сделают платной. «Прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных в серую плата может составить определенный процент от стоимости устройства», — заявили в пресс-службе Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что это неокончательное решение и эту норму из итоговой версии законопроекта могут исключить. Источник издания на телеком рынке объяснил, что операторы связи пропишут IMEI будет в договоре с абонентом. Это означает, что при перестановке сим-карты в новый гаджет она работать не будет.

Что такое IMEI и зачем нужна регистрация

Номера IMEI — это уникальная цифровая комбинация из 15 цифр, которую имеет каждый аппарат. Мобильные операторы прекрасно их видят после подключения установленной сим-карты к базовой станции. Об этом в комментарии 360.ru заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин,

«Как только вы воткнули сим-карту и соединились с базовой станцией, тут же оператору передался IMEI-номер. Есть еще MAC-адрес сетевой карты вашего Wi-Fi — модуля. Это никакой ни для кого не секрет. Другое дело, что есть возможность поменять IMEI-номер», — заявил эксперт.

Фото: Elisa Schu/dpa / www.globallookpress.com

Курочкин подтвердил, что в случае привязки сим-карты к IMEI-номеру в другом аппарате она работать не станет, а замену гаджета придется согласовывать с оператором. «Если у человека три смартфона, то нужно регистрировать каждый, либо пойти на радиорынок, там умельцы сделают для всех одинаковый IMEI, но тогда они одновременно перестанут работать. В кирпич смартфон не превратится, он сможет работать от Wi-Fi, но звонить с него уже не получится», — добавил собеседник 360.ru. Эксперт по кибербезопасности не исключил, что регистрацию IMEI автоматизируют, то есть запросы на смену аппарата абоненты отправят оператору через личный кабинет. «То есть просто будет дополнительная манипуляция», — подчеркнул Курочкин.

Ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии 360.ru заявил, что сейчас IMEI своих смартфонов регистрируют приезжающие в Россию иностранцы. Без этого сим-карты отечественных операторов у них не работают.

Если у вас двухсимочный аппарат, там два таких номера. Оба должны быть зарегистрированы. Пока нет описания, как это будет работать, но, скорее всего практику с иностранцами пренесут на россиян», — допустил он. Муртазин заявил, что практика обязательной регистрации IMEI работает в Турции, Азербайджане, Узбекистане и ряде других стран. Но там она направлена на борьбу с контрабандой. «То есть по сути, IMEI номер аппарата должен быть в единой базе. Если его там нет, то оператор не разрешает работу этого устройства в местных сетях», — добавил он. По прогнозу аналитика, для России эта мера приведет к снижению размера рынка электроники и росту цен.

Как создание единой базы IMEI поможет в борьбе с беспилотниками?

Залетающие в Россию беспилотники после пересечения границы подключаются к базовым станциям операторов и летят по координатам GPS, заявил Алексей Курочкин.

«Они без интернета летать не могут. Starlink для них недоступен, потому что слишком объемное оборудование. Поэтому просто используются смартфоны. Если дрон влетел, а IMEI-номер внутри его оборудования не зарегистрирован, то от связи его отключат и он сразу грохнется», — объяснил эксперт по кибербезопасности.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Собеседник 360.ru отметил, что действующий сейчас «режим охлаждения» действует точно также, дрон с установленной сим-картой попадает в российский роуминг и теряет связь. «Но есть те, кто влетают без целей, у них есть просто прописанный маршрут, что они должны пролететь три тысячи километров и потом упасть. Но есть те, которые ведут к цели, а без связи сделать это невозможно», — добавил Курочкин. Аналитик Эльдар Муртазин назвал предложение Минцифры не имеющим смысла, потому что

IMEI-номера можно легко переписывать. «Это незаконно, но возможно. Сейчас какой-нибудь бездомный покупает российские сим-карты и отдает их. Так они оказываются в дронах. Теперь этот же бездомный станет привязывать сим-карты к телефонам, и передавать вместе с IMEI, а дальше эти наборы цифр станут эмулировать в беспилотниках», — допустил он.

По его мнению, в результате отключения мобильного интернета возобновятся снова.