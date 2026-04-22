Сегодня 17:53 Будущее за небом: что известно о комплексе «Геокосмос» и как он изменит воздушную навигацию? Конструктор Потапов: независимая сеть навигации поможет в защите от дронов 0 0 0 Фото: Peter Kneffel/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Технологии

Беспилотники

Военные

Россия

Технологии

Спутниковая связь

Россия сделала первый шаг к созданию единой отечественной системы управления и навигации беспилотников без спутниковой связи. Входящая в группу компаний «Калашников» фирма Zala объявила об успешном испытании комплекса «Геокосмос». Как устроена система и в каких областях ее намерены применять, узнал 360.ru.

Бесспутниковую связь попробовали на деле

Испытания бесспутниковой системы связи и навигации «Геокосмос» прошли 17 апреля. Новый комплекс проконтролировал и провел параллельный полет на разных высотах беспилотников T-20 компании Zala и «Аист» («Дрон Солюшнс»). Система сохранила управление над летательными аппаратами на расстоянии более 100 километров, то есть вне зоны прямой радиосвязи.

Этот полет подтвердил, что «Геокосмос» работает на бортовых системах беспилотников от разных производителей. Поэтому технологию можно использовать для создания единой системы управления и навигации всех дронов без участия спутников.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com

Как работает система «Геокосмос»

Система связи и навигации беспилотников «Геокосмос» работает при помощи сети: ее создают как наземные станции, так и летательные аппараты, которые обмениваются данными между собой и передают сигнал друг через друга. Это обеспечивает большую зону покрытия, увеличивает устойчивость к обрывам и сводит на нет зависимость от спутников и мобильных сетей.

«Геокосмос» использует широкий диапазон частот, что обеспечивает хорошую защиту от взлома или попытки заглушения, а также сохраняет высокую скорость передачи данных. При этом внедренный алгоритм позволяет точно определять местоположение подключенных к сети летательных аппаратов.

В единой сети можно одновременно использовать как дроны, так и пилотируемые воздушные суда. Система позволяет отслеживать их положение и управлять движением в общем воздушном пространстве, не допуская столкновений. «Насыщение комплексами Zala „Геокосмос“ гражданского сектора позволит оперативно оснащать силовые структуры, операторов БВС и предприятия критически важной инфраструктуры отечественной системой связи и навигации, не зависящей от внешних факторов», — заявили в пресс-службе Zala. В компании добавили, что разработанная система отвечает целям и задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Фото: Qian Boyu/XinHua / www.globallookpress.com

Где могут использовать «Геокосмос»

Внедрение бесспутниковой системы управления и навигации откроет новые возможности противодействия атакам вражеских дронов. Их могут сбить управляемые «Геокосмосом» беспилотники. Об этом в комментарии 360.ru заявил генеральный директор конструкторского бюро «Страж» и лауреат премии губернатора Московской области и в номинации «Народный ВПК» Артем Потапов. Разработанную систему связи, работающую без спутников на расстоянии более 100 километров, он назвал уникальной.

«На данный момент, как я понимаю, данные системы автоматизируются, и под них пишут определенный алгоритмы, для того чтобы можно было управлять данными», — добавил Потапов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Он подчеркнул, что в гражданском секторе это позволит использовать беспилотники для перевозки крупногабаритных изделий и задействовать их в сельском хозяйстве. «Ну и, в целом, в сфере безопасности, конечно. В поисковых каких-то отраслях: в МЧС, в Росгвардии. Будущее за небом», — сказал Потапов. Собеседник 360.ru не исключил, что систему вполне могут использовать и военные в зоне проведения специальной операции для управления барражирующими боеприпасами. «Такие технологии проверяются и применяются в зоне спецоперации, чтобы потом уже выйти на российский гражданский рынок», — подытожил он.