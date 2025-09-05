Сегодня 19:58 Арктика в новом формате. Сериалы, реалити и VR изменят восприятие сурового Севера ТАСС: образ Арктики предложили продвигать через сериалы, шоу и VR-технологии 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Технологии

Как превратить суровый край — Арктику в место, привлекательное для молодежи. Об этом — в материале 360.ru.

Современные мультимедийные форматы, сериалы и VR-технологии помогут сделать Арктику привлекательной для молодежи. К таким выводам пришли участники сессии ВЭФ «Арктика: информационная политика», сообщил ТАСС. «Важно разговаривать с молодежной аудиторией на их языке. За последние полтора года [интерес к теме Арктики на наших платформах] вырос на 30%. Это подтверждает, что тема перестала быть нишевой и выходит на уровень национального тренда с точки зрения медиапотребления», — заявил генеральный директор объединенной редакции Life и Shot (News Media Holding) Денис Арапов. По его словам, чтобы Арктика была привлекательной для молодежи и стала неотъемлемой частью жизни, нужно объединить усилия бизнеса, общества и медиа.

Фото: РИА «Новости»

Писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Денис Цыпкин уверен: чтобы сделать Арктику более привлекательной, нужны качественные сериалы.

Достаточно простая идея: нужно сделать несколько толковых сериалов на эту тему. Сегодня молодежь в большей степени узнает мир через сериалы. Очень много фильмов про Москву было сделано, после которых вырос турпоток. То же самое с Петербургом. Денис Цыпкин Эксперт по стратегическим коммуникациям, писатель

По мнению писателя, в России есть спрос на новые места. Он подчеркнул, что все устали от Алтая и даже от Дальнего Востока, который кажется слишком привычным. Молодежь ищет приключения. «А у нас есть абсолютно дикая земля с точки зрения природы, которая может сравниться по путешествию с полетом на Марс», — считает писатель.

Фото: РИА «Новости»

Как отметила модератор сессии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, исследования показывают огромный интерес к Арктике — 76% опрошенных россиян хотят узнать о ней больше. Ким считает, что об Арктике на телевидении снимают много выпусков, но им не хватает эмоциональной составляющей, чтобы привлечь внимание зрителей.

Очень хочется, чтобы современное поколение смогло эмоционально зарядиться Арктикой, открыть ее для себя, соотнести себя к ней, к этой глобальной теме. Марина Ким первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина объявила о запуске реалити-шоу «Арктика» совместно с Институтом развития интернета. Молодых людей и блогеров приглашают попробовать свои силы на реальных рабочих местах на предприятиях Арктики. Это позволит им увидеть, как живется и работается в этом суровом регионе.

Фото: РИА «Новости»

Для успешной информационной кампании нужны яркие образы, интерес к Арктике и новые мультимедийные форматы, считает Арапов. Одним из удачных примеров он называет уникальный проект «Арктические виражи» с использованием VR-технологий. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». На мероприятии запланировано более 100 тематических встреч, объединенных в семь тематических блоков. В форуме участвуют более 4,5 тысяч человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор — Фонд Росконгресс.