Зимняя Олимпиада 2026: где пройдет и будет ли участвовать Россия?
В новом году зимние Олимпийские игры примет Италия. На соревнованиях появится новый вид спорта — ски-альпинизм с тремя дисциплинами. Даты проведения турнира и другие подробности — в материале 360.ru.
Дата и место проведения Олимпийских игр
Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 6 февраля 2026 года. Соревнования по некоторым видам спорта начнутся уже 4–5 февраля, например, хоккей и керлинг.
Закрытие Игр состоится 22 февраля. Масштабное спортивное событие пройдет на площадках Милана и Кортины-д’Ампеццо.
Концепция и символы Олимпийских игр — 2026
Особенностью предстоящих зимних Игр станет использование существующей инфраструктуры и современных сооружений, согласно принципам устойчивого развития, заявили в организационном комитете «Милан-Кортина 2026».
Официальное название мероприятия — «Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2026 Милан–Кортина». Эмблема отразит минимализм и инновации, дизайн — устойчивое развитие и цифровизацию. Лозунг «Вместе, для завтрашнего дня» подчеркнет единство и ориентацию на будущее.
География зимних Олимпийских игр 2026
Олимпиада в Италии охватит Ломбардию, Венето и автономную провинцию Тренто. Ключевые центры — Милан и Кортина-д’Ампеццо. Также состязания пройдут в Вальди-Фьемме, Антерсельве, Бормио и Пралья-аль-Пьяно.
В Милане запланированы церемонии открытия и закрытия Игр, конькобежный спорт, хоккей и шорт-трек. В Кортине-д’Ампеццо — соревнования по бобслею, горнолыжному и санному спорту и скелетону.
Другие города примут биатлон, лыжные гонки, сноуборд и фристайл.
Программа зимней Олимпиады-2026
Программы Олимпиады в 2026 году включает 16 видов спорта, на соревнованиях разыграют 116 комплектов наград. Традиционные дисциплины:
- горнолыжный спорт;
- хоккей;
- фигурное катание;
- керлинг.
В списке современных видов спорта фристайл, шорт-трек и сноуборд. Главное новшество Игр-2026 — дебют ски-альпинизма. Этот вид спорта сочетает подъем на лыжах и скоростной спуск, что добавит зрелищности Олимпиаде.
Подготовка к Олимпийским играм
Подготовка к Олимпиаде ведется по утвержденному графику. Эстафета олимпийского огня стартовала осенью 2025 года, она проходит через живописные регионы Италии. Миллионы зрителей стали частью этого легендарного события.
Открытие олимпийской деревни состоится в январе 2026 года для приема делегаций и спортсменов. Организаторы мероприятия подтвердили, что все объекты подготовят в установленные сроки для бесперебойного проведения Игр.
Наследие Олимпийских игр — 2026
Наследие Олимпиады в 2026 году предусматривает дальнейшее использование объектов для международных тренировок и соревнований.
Инфраструктурные улучшения в транспортной сфере окажут долгосрочное влияние на развитие региона. Организаторы решили сделать акцент на экологических инициативах для снижения углеродного следа.
Олимпийские игры — 2026 установят новые стандарты для турниров такого масштаба и поспособствуют популяризации зимних видов спорта.
Будет ли Россия участвовать в зимних Олимпийских играх в Италии
Глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил 1 декабря, что на зимней Олимпиаде выступят не более 20 спортсменов из России.
«Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно», — сказал министр.
В декабре 2025 года стало известно, что семь атлетов получили право участвовать в Олимпиаде. Речь идет о двух фигуристах Аделии Петросян и Петре Гуменнике, лыжниках Савелии Коростелеве и Дарье Непряевой, конькобежцах Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой, а также о представителе ски-альпинизма Никите Филиппове.