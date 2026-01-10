Сегодня 13:39 Зимняя Олимпиада 2026: где пройдет и будет ли участвовать Россия? 0 0 0 Фото: IMAGO/Jacopo CanÃ�/IPA Sport / i / www.globallookpress.com Спорт

Спортсмены

Фигурное катание

Россия

Международный олимпийский комитет

В новом году зимние Олимпийские игры примет Италия. На соревнованиях появится новый вид спорта — ски-альпинизм с тремя дисциплинами. Даты проведения турнира и другие подробности — в материале 360.ru.

Дата и место проведения Олимпийских игр Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 6 февраля 2026 года. Соревнования по некоторым видам спорта начнутся уже 4–5 февраля, например, хоккей и керлинг. Закрытие Игр состоится 22 февраля. Масштабное спортивное событие пройдет на площадках Милана и Кортины-д’Ампеццо.

Фото: Keystone Press Agency/Riccardo Arata / www.globallookpress.com

Концепция и символы Олимпийских игр — 2026 Особенностью предстоящих зимних Игр станет использование существующей инфраструктуры и современных сооружений, согласно принципам устойчивого развития, заявили в организационном комитете «Милан-Кортина 2026». Официальное название мероприятия — «Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2026 Милан–Кортина». Эмблема отразит минимализм и инновации, дизайн — устойчивое развитие и цифровизацию. Лозунг «Вместе, для завтрашнего дня» подчеркнет единство и ориентацию на будущее.

Фото: Keystone Press Agency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

География зимних Олимпийских игр 2026 Олимпиада в Италии охватит Ломбардию, Венето и автономную провинцию Тренто. Ключевые центры — Милан и Кортина-д’Ампеццо. Также состязания пройдут в Вальди-Фьемме, Антерсельве, Бормио и Пралья-аль-Пьяно. В Милане запланированы церемонии открытия и закрытия Игр, конькобежный спорт, хоккей и шорт-трек. В Кортине-д’Ампеццо — соревнования по бобслею, горнолыжному и санному спорту и скелетону. Другие города примут биатлон, лыжные гонки, сноуборд и фристайл.

Фото: Keystone Press Agency/Alessandro Bremec / www.globallookpress.com

Программа зимней Олимпиады-2026 Программы Олимпиады в 2026 году включает 16 видов спорта, на соревнованиях разыграют 116 комплектов наград. Традиционные дисциплины: горнолыжный спорт;

хоккей;

фигурное катание;

керлинг. В списке современных видов спорта фристайл, шорт-трек и сноуборд. Главное новшество Игр-2026 — дебют ски-альпинизма. Этот вид спорта сочетает подъем на лыжах и скоростной спуск, что добавит зрелищности Олимпиаде.

Фото: РИА «Новости»

Подготовка к Олимпийским играм Подготовка к Олимпиаде ведется по утвержденному графику. Эстафета олимпийского огня стартовала осенью 2025 года, она проходит через живописные регионы Италии. Миллионы зрителей стали частью этого легендарного события. Открытие олимпийской деревни состоится в январе 2026 года для приема делегаций и спортсменов. Организаторы мероприятия подтвердили, что все объекты подготовят в установленные сроки для бесперебойного проведения Игр.

Фото: Keystone Press Agency/Alessandro Bremec / www.globallookpress.com

Наследие Олимпийских игр — 2026 Наследие Олимпиады в 2026 году предусматривает дальнейшее использование объектов для международных тренировок и соревнований. Инфраструктурные улучшения в транспортной сфере окажут долгосрочное влияние на развитие региона. Организаторы решили сделать акцент на экологических инициативах для снижения углеродного следа. Олимпийские игры — 2026 установят новые стандарты для турниров такого масштаба и поспособствуют популяризации зимних видов спорта.

Фото: РИА «Новости»

Будет ли Россия участвовать в зимних Олимпийских играх в Италии Глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил 1 декабря, что на зимней Олимпиаде выступят не более 20 спортсменов из России. «Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно», — сказал министр. В декабре 2025 года стало известно, что семь атлетов получили право участвовать в Олимпиаде. Речь идет о двух фигуристах Аделии Петросян и Петре Гуменнике, лыжниках Савелии Коростелеве и Дарье Непряевой, конькобежцах Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой, а также о представителе ски-альпинизма Никите Филиппове.