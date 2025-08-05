В России предложили ввести кешбэк на поездки болельщиков. Как еще можно поощрить фанатов
Депутаты Госдумы предложили ввести кешбэк на поездки болельщиков по России, меру назвали инструментом поддержки спортивной индустрии. Инициативу оценили во Всероссийском объединении болельщиков.
Суть идеи
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов направил вице-премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложением создать механизм частичной компенсации затрат болельщикам, совершающим поездки в другие регионы страны для посещения спортивных мероприятий, сообщил ТАСС.
«В целях развития внутреннего туризма и популяризации спорта в нашей стране, прошу рассмотреть возможность запуска государственной программы спортивного кешбэка», — написал Хамитов.
Мера поспособствует развитию гостиничной, транспортной и туристической инфраструктуры и позволит увеличить вовлеченность россиян в массовый спорт.
Как еще поддержать болельщиков
Авиакомпании и железнодорожные перевозчики, а также банки уже дают свои кешбэки за поездки и использование карт, напомнил 360.ru основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
«Любые инициативы, которые поощряют активность болельщиков в поездках, интересны. Главное, чтобы дополнительно они как-то стимулировались», — отметил он.
Однако вместо кешбэка на поездки стоило бы предусмотреть возможность приобретения билетов на ажиотажные матчи.
В любом случае хорошо, что если о болельщиках заботятся, кэшбэки придумывают, то, наверное, заинтересованы в зрителе. Но только зрителю интереснее не перевозки, <…> зрителям интересней все-таки билеты на мероприятия. Что он туда приедет, что там гарантированной билет возьмет. У нас на чемпионат России — посещаемость слабая, и, если хочешь попасть, всегда будут свободные места и свободные билеты. А если будут такие мероприятия, где нет ни билетов, ни мест, — вот это предусмотреть.
Александр Шпрыгин
основатель Всероссийского объединения болельщиков
По его мнению, кешбэком на поездки смогут воспользоваться люди, которые не являются фанатами.
«Болельщик, приобретая билет, получает кэшбэк из банка, с перевозчика, и если еще будет дополнительный кэшбэк каким-то образом идти, на что этот кэшбэк можно будет потратить? Чем тогда это отличается от авиакомпании, или от железнодорожной компании? <…> Какая защита от того, что все подряд вдруг резко не поймут, что можно дешево ездить?» — задался вопросом Шпрыгин.