В России предложили ввести кешбэк на поездки болельщиков. Как еще можно поощрить фанатов

Депутаты Госдумы предложили ввести кешбэк на поездки болельщиков по России, меру назвали инструментом поддержки спортивной индустрии. Инициативу оценили во Всероссийском объединении болельщиков.

Мера поспособствует развитию гостиничной, транспортной и туристической инфраструктуры и позволит увеличить вовлеченность россиян в массовый спорт.

«В целях развития внутреннего туризма и популяризации спорта в нашей стране, прошу рассмотреть возможность запуска государственной программы спортивного кешбэка», — написал Хамитов.

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов направил вице-премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложением создать механизм частичной компенсации затрат болельщикам, совершающим поездки в другие регионы страны для посещения спортивных мероприятий, сообщил ТАСС .

Как еще поддержать болельщиков

Авиакомпании и железнодорожные перевозчики, а также банки уже дают свои кешбэки за поездки и использование карт, напомнил 360.ru основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Любые инициативы, которые поощряют активность болельщиков в поездках, интересны. Главное, чтобы дополнительно они как-то стимулировались», — отметил он.

Однако вместо кешбэка на поездки стоило бы предусмотреть возможность приобретения билетов на ажиотажные матчи.