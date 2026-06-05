«Важен воспитательный аспект». Президент Федерации дзюдо рассказал на ПМЭФ о развитии единоборств в России
Сергей Соловейчик на ПМЭФ-2026 анонсировал создание учебника для тренеров
В России дзюдо сегодня занимаются около полумиллиона детей. На полях Петербургского международного экономического форума президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик рассказал 360.ru о развитии этого вида спорта в стране, новых инфраструктурных проектах и роли единоборств в воспитании подрастающего поколения.
Дзюдо изначально создавали не для соревнований, а как систему формирования личности.
«А потом уже появилась возможность включить его в Олимпийские игры, и после этого дзюдо стало развиваться именно как спортивное направление. Но, опять-таки, очень важен воспитательный аспект, который остался», — уточнил Сергей Соловейчик.
Он подчеркнул, что сегодня в России этим видом спорта занимаются около полумиллиона детей, однако главной задачей остается не только спортивная подготовка, но и воспитание достойных граждан страны.
Федерация дзюдо совместно с федерациями самбо и спортивной борьбы реализует проект «Выбор сильных» под руководством трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Одним из его направлений станет подготовка специального учебника для тренеров, посвященного воспитанию духовных и нравственных ценностей у молодых спортсменов.
По словам главы федерации, тренер должен быть не только наставником в спорте, но и проводником жизненных ориентиров для своих воспитанников.
Отдельное внимание сегодня уделяют развитию спортивной инфраструктуры. Как отметил Соловейчик, спрос на занятия единоборствами продолжает расти, поэтому в ряде регионов ощущается нехватка тренировочных площадок. В связи с этим Федерация дзюдо участвует в проекте строительства типовых бюджетных залов для небольших городов, поселков и сельских территорий.
Это не залы из стекла и бетона, которыми мы привыкли гордиться, которые есть у нас в стране. Это залы для тренировок, где можно два-три татами постелить, где есть тренажерный зал, где есть небольшие раздвигающиеся трибуны для местных соревнований.
Сергей Соловейчик
По его словам, инициатива уже получила поддержку Министерства спорта и Минстроя России, а также заинтересовала потенциальных инвесторов. Ожидается, что новые объекты помогут привлечь к занятиям спортом еще больше детей и подростков.
Говоря о значении ПМЭФ для спортивного сообщества, Соловейчик отметил, что спорт тесно связан с развитием общества, бизнеса и государственного управления.
Наш президент всегда говорит о том, что спорт сформировал его как личность. Мы счастливы, что этот спорт был всем известным дзюдо. Но есть и другие виды спорта. Очень много у нас лидеров в политике, в бизнесе, которые прошли школу спорта и которым он помог сформироваться и стать такими, какие они есть сегодня, — сильными, лучшими не только в стране, но и в мире.
Сергей Соловейчик
Президент Федерации дзюдо России также сообщил, что для популяризации направления реализуют образовательные проекты, в том числе программу «Мой первый пояс дзюдо», в рамках которой школьники знакомятся с основами единоборства и получают первые навыки тренировок.
«Ну и все вместе мы делаем тот самый массовый спорт в России таким образом, который дает и здоровье, и в конце концов помогает нам воспитать лидеров страны, партии, бизнеса и так далее», — заключил Сергей Соловейчик.