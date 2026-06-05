«Важен воспитательный аспект». Президент Федерации дзюдо рассказал на ПМЭФ о развитии единоборств в России

В России дзюдо сегодня занимаются около полумиллиона детей. На полях Петербургского международного экономического форума президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик рассказал 360.ru о развитии этого вида спорта в стране, новых инфраструктурных проектах и роли единоборств в воспитании подрастающего поколения.

Дзюдо изначально создавали не для соревнований, а как систему формирования личности.

«А потом уже появилась возможность включить его в Олимпийские игры, и после этого дзюдо стало развиваться именно как спортивное направление. Но, опять-таки, очень важен воспитательный аспект, который остался», — уточнил Сергей Соловейчик.

Он подчеркнул, что сегодня в России этим видом спорта занимаются около полумиллиона детей, однако главной задачей остается не только спортивная подготовка, но и воспитание достойных граждан страны.

Федерация дзюдо совместно с федерациями самбо и спортивной борьбы реализует проект «Выбор сильных» под руководством трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Одним из его направлений станет подготовка специального учебника для тренеров, посвященного воспитанию духовных и нравственных ценностей у молодых спортсменов.

По словам главы федерации, тренер должен быть не только наставником в спорте, но и проводником жизненных ориентиров для своих воспитанников.

Отдельное внимание сегодня уделяют развитию спортивной инфраструктуры. Как отметил Соловейчик, спрос на занятия единоборствами продолжает расти, поэтому в ряде регионов ощущается нехватка тренировочных площадок. В связи с этим Федерация дзюдо участвует в проекте строительства типовых бюджетных залов для небольших городов, поселков и сельских территорий.