Сегодня 11:24 В Тольятти прошла Гонка чемпионов. Как выступили пилоты Lаda Sport Rosneft 0 0 0 Фото: гоночная команда LADA Sport ROSNEFT Спорт

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В пригороде Тольятти 25 января на уникальной синхронной трассе собрались сильнейшие гонщики страны: чемпионы и обладатели Кубка России в различных дисциплинах автоспорта, пилоты, проявившие себя на международной арене. В 27-й раз спортсмены сразились на ледовом треке за главный кубок Гонки чемпионов «Серебряная ладья».

Формат Гонки чемпионов остается неизменным 30 лет: пилоты попарно выезжают на синхронную трассу за рулем одинаковых автомобилей Vesta — их подготовили специалисты Lada Sport Rosneft. Генеральным спонсором команды с 2015 года выступает компания «Роснефть». Благодаря этому сотрудничеству рынок получил инновационные продукты: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing, которое помогает обеспечить повышенную защиту двигателя и добиться успеха в экстремальных условиях. Продукты, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам на АЗС «Роснефть».

Фото: гоночная команда LADA Sport ROSNEFT 1/2 Фото: гоночная команда LADA Sport ROSNEFT 2/2

Впервые на синхронной трассе полигона за рулем гоночных авто выступили сразу два представителя «Формулы-1». Компанию пилоту Виталию Петрову составил Никита Мазепин, дебютировавший на Гонке чемпионов. Также на старт вышли сразу четыре победителя мероприятия разных лет: Владимир Шешенин, Кирилл Ладыгин, Дмитрий Брагин и Михаил Митяев. Ладыгин — рекордсмен по числу победу, он поднимался на верхнюю ступень пьедестала целых восемь раз. Прошедшая гонка не стала исключением — обладателем «Серебряной ладьи» снова стал пилот Lada Sport Rosneft. Ладыгин обошел в финале Петрова.

Фото: гоночная команда LADA Sport ROSNEFT 1/2 Фото: гоночная команда LADA Sport ROSNEFT 2/2

«Много чего поменялось. Поменялся состав участников, но остальные остались те же. Мы перешли на другие колеса, и они, как оказалось, мне больше подходят. Мне удалась хорошо квалификация, быстро очень проехал, потом посмотрите», — сказал победитель. Чемпион сможет хранить кубок победителя в своей коллекции еще год.