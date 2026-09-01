07 сентября 2026 00:05 Уже не с нами, но в наших сердцах. В память о гибели ярославского «Локомотива» 15 лет назад Фото: РИА «Новости»/Li Yong/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Спорт

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Пятнадцать лет прошло со дня авиакатастрофы, в которой погибли игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив», а воспоминания свежи настолько, как будто это произошло вчера. Тогда лайнер Як-42 не просто разбился — он унес жизни полных сил молодых спортсменов. Как произошла трагедия, кто выжил и как на несчастье отреагировала общественность и спортивный мир — в материале 360.ru.

Что произошло 7 сентября 2011 года В среду, 7 сентября 2011-го, хоккеисты «Локомотива» собирались покинуть Ярославль, чтобы на следующий день сыграть с минским «Динамо». Команда села на чартерный рейс, который должен был выполнить самолет авиакомпании «Як Сервис». В 15:58 в простых метеоусловиях лайнер начал разбег на взлетной полосе в аэропорту Туношна, но выкатился за пределы полосы и взлетел уже с грунта в 400 метрах от нее. Полет длился несколько секунд — в 15:59 самолет набрал высоту около пяти метров и столкнулся левым крылом с радиомаяком, после чего врезался в землю на берегу реки Туношонка, разрушился и сгорел.

Интересно Самолет Як-42Д 1993 года до «Як Сервиса» эксплуатировался еще семью авиакомпаниями. Срок действия летной годности истекал 1 октября 2013 года. Шестнадцатого августа 2011-го он прошел плановое техническое обслуживание — никаких неполадок не выявили. До дня трагедии «Локомотив» летал этим самолетом: 27 августа 2011 года команда добиралась на нем из Риги в Москву.

Официальной причиной катастрофы назвали ошибку экипажа.

Фото: РИА «Новости»

Погибшие 7 сентября 2011 года Из находившихся на борту самолета 45 человек выжил лишь один. Вот как выглядит список погибших: шведский вратарь Стефан Лив, 30 лет;

российско-украинский вратарь Александр Вьюхин, 38 лет;

российско-украинский защитник Виталий Аникеенко, 24 года;

российский защитник Михаил Баландин, 31 год;

немецкий защитник Роберт Дитрих, 25 лет;

российский защитник Марат Калимулин, 23 года;

чешский защитник Карел Рахунек, 32 года;

белорусский защитник Руслан Салей, 36 лет;

латвийский защитник Карлис Скрастиныш, 37 лет;

российский защитник Павел Траханов, 33 года;

российский защитник Юрий Урычев, 20 лет;

российский защитник Максим Шувалов, 18 лет;

российский нападающий Александр Васюнов, 23 года;

чешский нападающий Йозеф Вашичек, 30 лет;

словацкий нападающий Павол Демитра, 36 лет;

Фото: РИА «Новости»

российский нападающий Александр Калянин, 23 года;

российский нападающий Андрей Кирюхин, 24 года;

российский нападающий Никита Клюкин, 21 год;

чешский нападающий Ян Марек, 31 год;

российско-белорусский нападающий Сергей Остапчук, 21 год;

российский нападающий Павел Снурницын, 19 лет;

российско-украинский нападающий Даниил Собченко, 20 лет;

российский нападающий, капитан «Локомотива» Иван Ткаченко, 31 год;

Интересно После трагедии выяснилось, что Ткаченко тайно переводил огромные пожертвования на лечение онкобольных.

российский нападающий Геннадий Чурилов, 24 года;

российский нападающий Артем Ярчук, 21 год.

Интересно Российский нападающий, 26-летний Александр Галимов погиб не сразу — его вытащили из-под обломков еще живого. Спустя пять дней спортсмен скончался в больнице.

Юрий Урычев мог не полететь, так как из-за травмы и дисквалификации не мог выйти на лед. Однако спортсмен решил поддержать свою команду… Тренерский штаб и персонал: главный тренер Брэд Маккриммон, 52 года, канадец;

тренер Александр Карповцев, 41 год;

тренер Игорь Королев, 41 год;

тренер по физической подготовке Николай Кривоносов, 31 год;

врач Андрей Зимин, 49 лет;

врач Юрий Бахвалов, 47 лет;

массажист Александр Беляев, 48 лет;

массажист Евгений Куннов, 31 год;

массажист Вячеслав Кузнецов, 27 лет;

администратор Владимир Пискунов, 52 года;

методист Евгений Сидоров, 43 года.

Фото: РИА «Новости»

Экипаж самолета был опытной командой: командир воздушного судна Андрей Соломенцев;

второй пилот Игорь Жевелев;

бортпроводник Сергей Журавлев;

стюардессы Надежда Максумова и Елена Шалина;

инженер по наземному обслуживанию планера и двигателей Владимир Матюшкин. Кто выжил после крушения самолета Единственным выжившим, находившимся на борту, оказался инженер по наземному обслуживанию и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. В момент ЧП он находился в пассажирском салоне и не считался членом экипажа. Он сидел в последнем ряду рядом со своим напарником Владимиром Матюшкиным. Когда спасатели прибыли на место, он пытался вытащить его на руках из воды. По воспоминаниям очевидцев, вокруг него все горело, даже вода реки. В какой-то момент Сизов отпустил тело, и оно моментально ушло под воду. Сизова госпитализировали с 15% ожогов тела, переломами бедер, черепа, ребер и повреждениями грудной клетки. Его вместе с Галимовым на самолете МЧС отправили в столицу. Двенадцатого сентября стало известно, что жизнь и здоровье Сизова вне опасности.

Фото: Александр Сизов / РИА «Новости»

А вот Галимов погиб, не приходя в сознание. Сразу после трагедии его чудом нашли: среди огня, обломков, обрывков тел, свитеров и кресел послышался крик — на помощь звал российский нападающий. В первый час после авиакатастрофы спасатели нашли около 10 тел. Их сложили в один ряд, но опознать в них кого-то было невозможно — все они были сильно обгоревшими. Кто не полетел вместе с «Локомотивом» Вместо Александра Калянина на матч должен был полететь Максим Зюзякин. Незадолго до матча Калянин сообщил, что полностью оправился от травмы, и Зюзякина решили не брать на матч. Также в Ярославле оставили тренера вратарей Йорму Валтонена — Маккриммон поручил ему поработать с молодежной командой «Локомотива». В июле 2011 года легендарный игрок ярославского «Локомотива» Сергей Жуков, который сыграл почти тысячу матчей, объявил о завершении карьеры — это решение спасло ему жизнь.

Фото: Защитник «Локомотива» Сергей Жуков / РИА «Новости»

Салей тоже мог не полететь: он собирался выехать в Минск накануне на машине, поэтому его сначала даже не было в списке погибших — люди просто не знали, что в конце концов он сел в самолет. С Юрием Урычевым вышло еще обиднее: спортсмен не только не должен был выйти на лед, но его и вовсе не хотели брать в Минск. Накануне трагедии он звонил матери расстроенный, мол, не берут. А на следующее утро радостно сообщил: «Лечу, берут»… Центральный нападающий Павол Демитра тоже мог не оказаться на том рейсе. За день до вылета он отравился и плохо себя чувствовал. Его отвезли в больницу, а врачи до последнего решали, брать его на игру или нет. В итоге взяли. Реакция общественности и спортивного мира В момент случившегося шел матч Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» из Уфы и «Атлантом» из Мытищ. Новость о гибели команды поступила на 15-й минуте первого тайма — в этот момент игру остановили и на лед вышел президент КХЛ Александр Медведев, который и сообщил о гибели ярославских спортсменов.

Как позже признался Медведев, матч все же хотели доиграть — в память о погибших. Однако хоккеистам было слишком тяжело: у многих из них в «Локомотиве» были друзья. В Ледовом дворце воцарилась тяжелая тишина. Когда болельщикам сообщили о решении спортсменов об окончании игры, фанаты хоккея поддержали его аплодисментами. Билеты на игру 8 сентября «Локомотив» — «Динамо» никто не сдал. Более того, все болельщики пришли на стадион, чтобы почтить память погибших кумиров. Даже матч состоялся: белорусские хоккеисты закатили все имеющиеся шайбы себе в ворота. Проводить в последний путь любимцев публики пришли тысячи людей. Не помешал даже проливной дождь. Гробы выставили на льду «Арены 2000», люди несли цветы и свечи.

Фото: РИА «Новости»