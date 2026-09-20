Сегодня 12:59 В финальном старте сезона «Гонки Героев» в Шуколово поучаствовали 2000 человек Фото: Пресс-служба «Лиги Героев» Спорт

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На территории Горнолыжного клуба Леонида Тягачева 19 сентября состоялся финальный старт «Гонки Героев». В этот день участники преодолели полосу препятствий, которая требовала не только физической силы и выносливости, но и скорости, координации, решительности и умения работать в команде.

«19 сентября в Тягачева мы поставили точку в этом соревновательном сезоне „Гонки Героев“. На одной площадке встретились профессиональные атлеты, участники массового старта и команды, а значит, трасса стала испытанием для людей с разным опытом и уровнем подготовки», — рассказал руководитель мероприятия Игорь Кактыш. Организаторы подготовили маршрут, который потребовал не только физической формы, но и характера, именно поэтому даже самые опытные атлеты отметили новые особенности трассы. Всего на Гонку пришли около двух тысяч участников, 60 корпоративных команд и более 1,5 тысяч болельщиков.

Фото: Руководитель «Гонки Героев» Игорь Кактыш / Пресс-служба «Лиги Героев»

Организаторы подготовили маршрут, который потребовал не только физической формы, но и характера, именно поэтому даже самые опытные атлеты отметили новые особенности трассы. Всего на Гонку пришли около двух тысяч участников, 60 корпоративных команд и более 1,5 тысяч болельщиков.

За сезон 2026 «Гонка Героев» прошла в 11 регионах и собрала около 50 000 участников. Это достойный результат! Игорь Кактыш руководитель «Гонки Героев»

На трассе расположили традиционные препятствия: рукоходы, гимнастические брусья, горки и участки с канатами, рвы. Соревнующимся нужно было метать копья, проползать под колючей проволокой, преодолевать вертикальные заборы, балансировать и переходить по бревну. Однако в этот раз организаторы изменили конфигурацию трассы. Некоторые препятствия стояли иначе, а сам маршрут чувствовался совершенно по-новому.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

В рамках заключительного этапа состоялся Кубок России в дисциплине «Дистанция 10 000 — 11 000 метров». Это редкая возможность попасть в сборную России по гонкам с препятствиями, а также получить спортивные звания, разряды и, конечно, квалификацию на чемпионаты Европы и мира. Для участия в Кубке России допускались атлеты, состоящие в региональных сборных командах, соответственно имеющие хороший и уже подтвержденный спортивный результат. Победителями стали Николай Бажанов (00:47:34) и Алиса Петрова (1:24:13). «Гонка сложилась очень интересно! Все решилось на последних испытаниях, а именно на многофунциональном рукоходе. Этим и крут финал сезона, что тут собираются лучшие из лучших и нас могут ждать сюрпризы», — поделился победитель Кубка России и Чемпионата PRO Николай Бажанов.

Я понимал, что нужно потерпеть и до конца работать в своем темпе. Классно, что организаторы чуть изменили трассу, потому что приходилось продумывать тактику по ходу Гонки. Спасибо всем большое! Радуюсь победе! Николай Бажанов

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев» 1/2 Фото: Пресс-служба «Лиги Героев» 2/2

Также на Гонке определились призеры Чемпионата Москвы по гонкам с препятствиями. Лучшее время показали Андрей Новиков (00:51:14) и Валерия Голубева (01:58:37). В рамках Первенства России среди юниоров 16-17 лет золото забрали Артем Умницин (00:58:09) и Кира Чижкова (01:05:14).

Также на Гонке определились призеры Чемпионата Москвы по гонкам с препятствиями. Лучшее время показали Андрей Новиков (00:51:14) и Валерия Голубева (01:58:37). В рамках Первенства России среди юниоров 16-17 лет золото забрали Артем Умницин (00:58:09) и Кира Чижкова (01:05:14).

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Главными стартами «Гонки Героев» стали Чемпионаты PRO и AGE — соревнования для тех, кто готов пройти трассу на пределе своих возможностей. Для них подготовили отдельную полосу препятствий протяженностью 11 километров, включающую 33 препятствия. Победителей и призеров всех направлений среди мужчин и женщин ожидал призовой фонд, общая сумма которого составила два миллиона рублей. Мужской пьедестал Чемпионата PRO выглядел таким образом:

Первое место — Николай Бажанов (00:47:34);

Второе место — Евгений Стоякин (00:48:05);

Третье метро — Константин Сутулов (00:43:53).

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Среди женщин победу одержала Татьяна Пехтерева (00:55:53). Серебро у Алисы Петровой (01:24:13). Кроме того, самые скоростные атлеты чемпионата поборолись за специальный приз в размере 15 тысяч рублей на дистанции «Золотой километр», которая включала в себя три испытания: вертикальные двухметровые заборы, горизонтальную сетку и баланс на бревне. Победили в этой категории Игорь Крючков (00:06:26) и Татьяна Пехтерева (00:07:50).

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Для участников, которые хотели пройти дистанцию без соревновательной нагрузки, были доступны массовый и командный форматы. Им предстояло преодолеть трассу протяженностью 5750 метров с 30 препятствиями. Сделать это можно было самостоятельно или в кругу друзей и коллег. Командный формат традиционно построен на взаимовыручке: многие испытания требовали не только личной выносливости, но и слаженных действий и поддержки. Неотъемлемой частью события стала важная традиция, символизирующая завершение сезона. На финише каждого ждали уникальные памятные жетоны. Именно для этого заключительного старта награду всегда изготавливают в золотом цвете, чтобы сделать финал по-настоящему ярким и уникальным.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев» 1/4 Фото: Пресс-служба «Лиги Героев» 2/4 Фото: Пресс-служба «Лиги Героев» 3/4 Фото: Пресс-служба «Лиги Героев» 4/4

За событиями на трассе можно было следить не только на площадке, но и онлайн. В день соревнований в официальном сообществе «Гонки Героев» во ВКонтакте была организована прямая трансляция, которая позволила наблюдать за прохождением ключевых участков и выступлениями участников чемпионата. Эфир провели настоящие профессионалы своего дела. Из главной студии за ходом событий следил спортивный комментатор Александр Фролов, за плечами которого десятки масштабных беговых проектов. А ловил самые яркие и эмоциональные моменты прямо на трассе бывшийу профессиональный биатлонист, известный как «Бегущий комментатор», Александр Кузьмин.

Отдельной частью финала стал медиа-взвод «Гонки Героев». В него вошли известные персоны:

актер театра и кино, звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин,

призер чемпионата мира, чемпион Европы, рекордсмен мира, Европы, России по зимнему плаванию, участник четвертого сезона шоу «ТИТАНЫ» на ТНТ Владислав Сапожников,

мастер спорта по керлингу, чемпионка России, призер международных турниров, дважды победительница российского первенства, участница третьего сезона шоу «ТИТАНЫ» на ТНТ Виктория Фурманова,

певец, финалист конкурса «Новая волна», создатель ISTOKIYA Music Fest, участник шоу «Голос» ISTOKIYA,

певица, сонграйтер, Саша HEYBE.

Для них это стало возможностью проверить собственную физическую подготовку, испытать весь спектр эмоций на полосе препятствий и поделиться опытом со своей аудиторией. «Мне понравился командный дух, который мы поддерживали в течение Гонки. Все друг другу помогали. Я горд, что мне достались такие замечательные компаньоны. Все испытания пройдены успешно!» — поделился эмоциями после финиша Иван Жвакин.

Это правда идеальный тимбилдинг! Мы с самого первого препятствия поняли — это будет интересно! Огромное спасибо нашему инструктору, который сопровождал нас и помогал на каждом препятствии! Это получилось настоящее приключение! Иван Жвакин актер