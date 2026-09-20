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    В финальном старте сезона «Гонки Героев» в Шуколово поучаствовали 2000 человек

    Пресс-служба «Лиги Героев»
    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

    На территории Горнолыжного клуба Леонида Тягачева 19 сентября состоялся финальный старт «Гонки Героев». В этот день участники преодолели полосу препятствий, которая требовала не только физической силы и выносливости, но и скорости, координации, решительности и умения работать в команде.

    «19 сентября в Тягачева мы поставили точку в этом соревновательном сезоне „Гонки Героев“. На одной площадке встретились профессиональные атлеты, участники массового старта и команды, а значит, трасса стала испытанием для людей с разным опытом и уровнем подготовки», — рассказал руководитель мероприятия Игорь Кактыш.

    Организаторы подготовили маршрут, который потребовал не только физической формы, но и характера, именно поэтому даже самые опытные атлеты отметили новые особенности трассы.

    Всего на Гонку пришли около двух тысяч участников, 60 корпоративных команд и более 1,5 тысяч болельщиков.

    Руководитель «Гонки Героев» Игорь Кактыш
    Фото: Руководитель «Гонки Героев» Игорь Кактыш/Пресс-служба «Лиги Героев»

    Организаторы подготовили маршрут, который потребовал не только физической формы, но и характера, именно поэтому даже самые опытные атлеты отметили новые особенности трассы.

    Всего на Гонку пришли около двух тысяч участников, 60 корпоративных команд и более 1,5 тысяч болельщиков.

    За сезон 2026 «Гонка Героев» прошла в 11 регионах и собрала около 50 000 участников. Это достойный результат!

    Игорь Кактыш

    руководитель «Гонки Героев»

    На трассе расположили традиционные препятствия: рукоходы, гимнастические брусья, горки и участки с канатами, рвы. Соревнующимся нужно было метать копья, проползать под колючей проволокой, преодолевать вертикальные заборы, балансировать и переходить по бревну.

    Однако в этот раз организаторы изменили конфигурацию трассы. Некоторые препятствия стояли иначе, а сам маршрут чувствовался совершенно по-новому.

    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

    В рамках заключительного этапа состоялся Кубок России в дисциплине «Дистанция 10 000 — 11 000 метров». Это редкая возможность попасть в сборную России по гонкам с препятствиями, а также получить спортивные звания, разряды и, конечно, квалификацию на чемпионаты Европы и мира.

    Для участия в Кубке России допускались атлеты, состоящие в региональных сборных командах, соответственно имеющие хороший и уже подтвержденный спортивный результат. Победителями стали Николай Бажанов (00:47:34) и Алиса Петрова (1:24:13).

    «Гонка сложилась очень интересно! Все решилось на последних испытаниях, а именно на многофунциональном рукоходе. Этим и крут финал сезона, что тут собираются лучшие из лучших и нас могут ждать сюрпризы», — поделился победитель Кубка России и Чемпионата PRO Николай Бажанов.

    Я понимал, что нужно потерпеть и до конца работать в своем темпе. Классно, что организаторы чуть изменили трассу, потому что приходилось продумывать тактику по ходу Гонки. Спасибо всем большое! Радуюсь победе!

    Николай Бажанов

    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
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    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
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    Также на Гонке определились призеры Чемпионата Москвы по гонкам с препятствиями. Лучшее время показали Андрей Новиков (00:51:14) и Валерия Голубева (01:58:37).

    В рамках Первенства России среди юниоров 16-17 лет золото забрали Артем Умницин (00:58:09) и Кира Чижкова (01:05:14).

    Также на Гонке определились призеры Чемпионата Москвы по гонкам с препятствиями. Лучшее время показали Андрей Новиков (00:51:14) и Валерия Голубева (01:58:37).

    В рамках Первенства России среди юниоров 16-17 лет золото забрали Артем Умницин (00:58:09) и Кира Чижкова (01:05:14).

    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

    Главными стартами «Гонки Героев» стали Чемпионаты PRO и AGE — соревнования для тех, кто готов пройти трассу на пределе своих возможностей. Для них подготовили отдельную полосу препятствий протяженностью 11 километров, включающую 33 препятствия.

    Победителей и призеров всех направлений среди мужчин и женщин ожидал призовой фонд, общая сумма которого составила два миллиона рублей.

    Мужской пьедестал Чемпионата PRO выглядел таким образом:

    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

    Среди женщин победу одержала Татьяна Пехтерева (00:55:53). Серебро у Алисы Петровой (01:24:13).

    Кроме того, самые скоростные атлеты чемпионата поборолись за специальный приз в размере 15 тысяч рублей на дистанции «Золотой километр», которая включала в себя три испытания: вертикальные двухметровые заборы, горизонтальную сетку и баланс на бревне.

    Победили в этой категории Игорь Крючков (00:06:26) и Татьяна Пехтерева (00:07:50).

    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

    Для участников, которые хотели пройти дистанцию без соревновательной нагрузки, были доступны массовый и командный форматы. Им предстояло преодолеть трассу протяженностью 5750 метров с 30 препятствиями. Сделать это можно было самостоятельно или в кругу друзей и коллег.

    Командный формат традиционно построен на взаимовыручке: многие испытания требовали не только личной выносливости, но и слаженных действий и поддержки.

    Неотъемлемой частью события стала важная традиция, символизирующая завершение сезона. На финише каждого ждали уникальные памятные жетоны.

    Именно для этого заключительного старта награду всегда изготавливают в золотом цвете, чтобы сделать финал по-настоящему ярким и уникальным.

    Пресс-служба «Лиги Героев»
    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
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    Пресс-служба «Лиги Героев»
    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
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    Пресс-служба «Лиги Героев»
    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
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    Пресс-служба «Лиги Героев»
    Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
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    За событиями на трассе можно было следить не только на площадке, но и онлайн. В день соревнований в официальном сообществе «Гонки Героев» во ВКонтакте была организована прямая трансляция, которая позволила наблюдать за прохождением ключевых участков и выступлениями участников чемпионата.

    Эфир провели настоящие профессионалы своего дела. Из главной студии за ходом событий следил спортивный комментатор Александр Фролов, за плечами которого десятки масштабных беговых проектов. А ловил самые яркие и эмоциональные моменты прямо на трассе бывшийу профессиональный биатлонист, известный как «Бегущий комментатор», Александр Кузьмин.

    Отдельной частью финала стал медиа-взвод «Гонки Героев». В него вошли известные персоны:

    Для них это стало возможностью проверить собственную физическую подготовку, испытать весь спектр эмоций на полосе препятствий и поделиться опытом со своей аудиторией.

    «Мне понравился командный дух, который мы поддерживали в течение Гонки. Все друг другу помогали. Я горд, что мне достались такие замечательные компаньоны. Все испытания пройдены успешно!» — поделился эмоциями после финиша Иван Жвакин.

    Это правда идеальный тимбилдинг! Мы с самого первого препятствия поняли — это будет интересно! Огромное спасибо нашему инструктору, который сопровождал нас и помогал на каждом препятствии! Это получилось настоящее приключение!

    Иван Жвакин

    актер

    Титульный партнером «Гонки Героев» выступила компания WINLINE.

    Генеральный партнер мероприятия — «Газпромбанк» (Акционерное общество), третий по величине банк страны, который на протяжении многих лет поддерживает проекты в сфере спорта, культуры и искусства.

    Официальный партнер «Гонки Героев» — ПАО «Северсталь».