«Универсальный боец». Махачеву предрекли успех Хабиба Нурмагомедова
Спортивный комментатор Садоков: Махачев более совершенный боец, чем Хабиб
Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев защитил свой титул в поединке с американцем Дастином Порье и получил множество комплиментов от других участников боев без правил. Они отметили, что россиянин использовал не только свой классический удушающий прием, но и наносил качественные удары. Спортивный комментатор Александр Садоков в беседе с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым назвал Махачева универсальным бойцом, который вполне может повторить успех Хабиба Нурмагомедова.
Он пояснил, что Махачев часто использует базу из своего прошлого, как самбиста, и в первую очередь он борец.
«Но „ударка“ у Махачева на гораздо более серьезном уровне, чем у Хабиба», — подчеркнул Садоков.
Он напомнил, что Хабиб Нурмагомедов тоже встречался на ринге с Дастином Порье. Многие опасались, что американский боксер нанесет удар раньше, чем россиянин оформит тейкдаун.
«Махачев местами откровенно перебивал Дастина и поэтому в очередной раз доказал, что это действительно такой универсальный боец во всех смыслах этого слова. Человек, который в равной степени умеет и бороться, и бить, может засабмитить, может перевести, может удержать. Боец без явно выраженных слабых мест», — оценил Садоков спортсмена.
Комментатор добавил, что Махачев — действующий чемпион UFC, который сохранил свой титул, поэтому недооценивать его нельзя. Садоков подчеркнул, что по количеству одержанных побед спортсмен уже находится достаточно высоко. Если он перейдет в полусредний вес и одержит победу над чемпионом Леоном Эдвардсом, то он может встать на одну ступень с Хабибом Нурмагомедовым.
«У Махачева есть абсолютно все шансы. Это гораздо более универсальный, более совершенный боец, потому что у Хабиба был ярко выраженный перекос в одну сторону, а у Махачева таких перекосов нет», — подытожил собеседник.
Поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье прошел на арене Prudential Center в штате Нью-Джерси. Россиянин одержал победу в пятом раунде своим удушающим приемом. Махачев в третий раз защитил титул чемпиона. На его счету 26 побед и одно поражение.