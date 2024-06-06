«Универсальный боец». Махачеву предрекли успех Хабиба Нурмагомедова

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев защитил свой титул в поединке с американцем Дастином Порье и получил множество комплиментов от других участников боев без правил. Они отметили, что россиянин использовал не только свой классический удушающий прием, но и наносил качественные удары. Спортивный комментатор Александр Садоков в беседе с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым назвал Махачева универсальным бойцом, который вполне может повторить успех Хабиба Нурмагомедова.

Он пояснил, что Махачев часто использует базу из своего прошлого, как самбиста, и в первую очередь он борец.

«Но „ударка“ у Махачева на гораздо более серьезном уровне, чем у Хабиба», — подчеркнул Садоков.

Он напомнил, что Хабиб Нурмагомедов тоже встречался на ринге с Дастином Порье. Многие опасались, что американский боксер нанесет удар раньше, чем россиянин оформит тейкдаун.

«Махачев местами откровенно перебивал Дастина и поэтому в очередной раз доказал, что это действительно такой универсальный боец во всех смыслах этого слова. Человек, который в равной степени умеет и бороться, и бить, может засабмитить, может перевести, может удержать. Боец без явно выраженных слабых мест», — оценил Садоков спортсмена.