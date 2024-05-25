Свыше 2 тысяч человек примут участие в «Спортивном шествии» на ВДНХ 25 мая

Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача — привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Проект «Здоровое Отечество» зародился в 2021 году по инициативе двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. При этом главная цель движения исходит из названия.

«Здоровье у нас базируется на трех столпах, здоровье есть физическое, есть психологическое, а есть социальное. Физическое — это здоровое тело и физически подготовленное. Психологическое — это здоровье нашей души. Социальное — это наши принципы и взаимоотношение с обществом и окружающим миром», — рассказала Екатерина Лещинская.

Помимо массовых различных мероприятий, которые проводятся как в режиме онлайн, так и офлайн, проект занимается строительством спортивных площадок.

«Мы вдохновились историей советского времени, нам очень нравится суть, что все вставали в одно время и делали зарядку. Поэтому „Марафон Зарядок“ один из важных для нас проектов по возрождению этих добрых, правильных, спортивных традиций», — поделилась Лещинская.

Руководитель проекта подчеркнула, что с приходом сезона каждую субботу стартовали бесплатные тренировки со спортсменами. Они проводятся на Поклонной горе. Кроме того, вместе с выставкой «Россия» на ВДНХ запущен совместный проект. Так, каждую субботу на главной сцене олимпийский чемпион проводит зарядку. При этом к ней присоединяются и другие регионы России по телемосту.

«Мы с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным собрали около шести тысяч участников зарядки и поставили рекорд», — отметила специалист.

Также 25 мая на ВДНХ проведут «Спортивное шествие», в котором более двух тысяч спортсменов пройдут дистанцию, чтобы вдохновить всю страну на здоровый образ жизни. В 2025 году во второй субботе августа это шествие состоится на Красной Площади.

«Мы хотим поднять статус спортсмена в нашей стране. Сложно не согласиться, что сейчас кумирами молодежи становятся блогеры, звезды шоу-бизнеса и, как будто, у многих принципы идут не в ту стезю. У нас есть спортсмены, которые отстаивают нашу страну на международной арене. Это те люди, на которых действительно стоит равняться», — рассказала Лещинская.

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