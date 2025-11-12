Сегодня 00:17 И снова продолжается цикл: «Спартак» попрощался со Станковичем 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

Спорт

Спартак

Футбол

Сербский тренер Деян Станкович покинул московский «Спартак» по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил главного тренера за работу. Сам Деян очень трогательно попрощался с командой, игроками, болельщиками. Увы, это никак не подсластит горечи поражения всех в красно-белой истории. Той, в которой, казалось бы, все отлично начиналось.

Известно, что болельщики «красно-белых» — особая категория людей. Они то ли любят боль, то ли ее презирают. Во всяком случае, она им нестрашна. Потому что лишь те, кто презирает боль, страдания, готовы болеть за команду, которая когда-то была на вершине, а после превратилась в мем. После девяти чемпионств и статуса «народной команды» (романцевская и немного ярцевская эпоха) настало смутное время — и оно затянулось. На тренерском мостике «Спартака» бывали разные люди. Отличные специалисты тоже туда попадали, но их почему-то всячески опускали — помните, знаменитое «тренеришка» про Унаи Эмери? Но ведь он и до «Спартака» был абсолютным топом, а после «красно-белых» вообще вошел в десятку лучших.

Фото: Mysyakin Alexander/FC Spartak-Moscow / www.globallookpress.com

Главный тренер «Спартака» — сложная должность. Во-первых, мягко скажем, завышенные ожидания болельщиков. Во-вторых — руководство «Спартака», отдельная песня. Как итог, в построманцевскую эпоху «Спартак» взял лишь одно чемпионство — при Массимо Каррере, но и тот ушел, а команду чемпионскую разогнали. По-спартаковски поступили, в общем! Так что Деян Станкович приходил в красно-белый ад. Его назначение случилось после ухода из клуба Гильермо Абаскаля (между ними недолго был еще переходный Владимир Слишкович). Станкович — великий игрок, один из лучших за всю историю югославского футбола.

Однако путь серого Абаскаля и яркого Станковича оказался во многом схожим. Они начинали очень ярко. Журналисты писали о классной игре и прогерссе некоторых футболистов (при Деяне развился Умяров, но, как выяснилось, ненадолго). Оба выдали шикарные осенние отрезки и уходили на перерыв в статусе больших перспектив.

Но это и был знаменитый «спартаковский цикл», когда болельщики надеются на чемпионство, «Зениту» бросают перчатку, а после зимней паузы все катится вниз — ждем нового тренера. Валера, верим! Или верим в кого-то еще. Станковича, правда, в отличие от Абаскаля, на время оставили — увольнять не стали: он начал этот сезон, что было по-своему неожиданно.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / www.globallookpress.com

И Деян доверия не оправдал. Кто-то скажет: но ведь все не так и плохо! «Спартак» бьется в кубке, «Спартак» не так чтобы провалился в чемпионате. Но все матчи с принципиальными соперниками «красно-белые» проиграли; исключение — битва против «Зенита», однако там питерские играли в меньшинстве. Более того, Станковичу купили действительно топовых игроков. Например, Жедсона из чемпионата Турции — то ли за 20, то ли за 27 миллионов евро. Иногда начинало казаться, что игроки сами выстраивают план на матч.

Фото: Feoktistov Alexander/FC Spartak-Moscow / www.globallookpress.com

Станкович не провел ни одного по-настоящему тренерского матча. Более того, он разрушил связки, которые работали: Угальде и Барко, например. Он странно использовал игроков. Никак не мог определиться со схемой: то три центральных защитника, то два, например. Тот же плеймейкер Барко уходил на левый фланг и там терялся. Левый вингер Маркиньос, идеальный в схеме 4-3-3, вдруг начинал закрывать всю бровку. В определенные моменты казалось, что игроки просто не знали, как и куда им бежать, пасовать. Казалось — и тут Станкович постоянно крестился. Но главное, на чем повалился Деян, — это эмоции. Да, Каррера тоже был эмоционален, но это было 100%-ное управление гневом. Эмоции включались там, где необходимо.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Деян реально свирепел. Его провоцировали, а он велся. Разбивал стекла на скамейке запасных. Он обзывал судей. Он получал бесконечные дисквалификации. То, что устроил Станкович после матча с «Ахматом», его истерика с журналистом, — пятно на репутации всего клуба. Меж тем Деян привык управлять коллективом прежде всего за счет эмоций — он очень много видел и повидал в мировом футболе, но в России этого мало: тут нужна особая тактика, понимание всего контекста. Станкович с этим не справился. Ему дали шанс. Хотя все понимали: «Спартак» при Станковиче вошел в свободное падение, шансов восстановить равновесие не было. Деян потерял управление над коллективом и в первую очередь над самим собой.

К слову, возможно, добавил проблем и его развод, а также рождение ребенка в новом браке. Так или иначе, управление было утрачено. Руководство «красно-белых» не одернуло серба — и тот для чего-то стал раздавать интервью о том, что все проблемы у него в России из-за того, что он иностранец. Эта оторванность сказала о нем многое, ведь серб и русский — одно.

Станкович совершил слишком много ошибок. Но сила его харизмы такова, что не хочется говорить вслед гадости. Станкович был слабым тренером, истеричным, но он был искренним, он был бойцом — в конце концов, он был гладиатором, красно-белым. Такого невозможно не любить. В него хотелось верить — до последнего; жаль, что последнее наступило задолго до того, как серб ушел из клуба. Уверен, футбольная судьба у Станковича сложится. Например, в сборной или в чемпионатах поменьше. Такова мощь его харизмы, но чтобы стать великим, нужно уметь работать над собой.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Ну а что «Спартак»? Пока что исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. Ищут другого, но найти не могут. Одни кандидатуры отвергает спортивный директор Кахигао, другие — руководство. Вот так. Хотя, может, скоро и не будет никакого Кахигао; ведь есть второй спортивный директор — Андрей Мовсесьян. В каком клубе вы еще видели такое? С уходом Станковича начинается очередной виток цикла страданий. Вот только и с ним двигаться дальше было уже нельзя.