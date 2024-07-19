Более 7000 человек примут участие в спартакиаде «Моспром-2024»

Представители промышленных предприятий Москвы, учащиеся технических вузов и колледжей будут состязаться за звание лучших на шестой спартакиаде «Моспром-2024». Соревнования стартовали 20 июля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Спартакиада „Моспром’’ за годы существования стала любимым праздником у промышленников: здесь можно проявить себя в спортивных состязаниях и наладить контакт с другими предприятиями. На этот раз в соревнованиях примут участие свыше семи тысяч человек из более чем тысячи команд“, — уточнил Ликсутов.

Промышленный потенциал города, подчеркнул он, развивают по поручению мэра Сергея Собянина. Неформальные мероприятия играют в этом не последнюю роль.

В этом сезоне промышленникам предстоят соревнования в 13 спортивных дисциплинах. Они будут состязаться в плавании и бильярде, легкой атлетике и баскетболе 3×3, волейболе и настольном теннисе. В рамках спартакиады также пройдут турниры по хоккею, футболу, киберспорту, дартсу и шахматам. Включили в программу и два новых вида спорта — бадминтон и спортивную стрельбу.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что среди участников спартакиады в 2024 году около пяти тысяч спортсменов — это работники промышленных предприятий. На нее также собрались порядка 2,5 тысячи студентов столичных вузов и колледжей.

«Отмечу, что интерес к спартакиаде растет: в этом году мы получили на четверть больше заявок, чем в прошлом. При этом общая аудитория проекта с 2019-го превысила 20 тысяч человек», — сказал он.