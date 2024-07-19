Более 7000 человек примут участие в спартакиаде «Моспром-2024»
Представители промышленных предприятий Москвы, учащиеся технических вузов и колледжей будут состязаться за звание лучших на шестой спартакиаде «Моспром-2024». Соревнования стартовали 20 июля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Промышленный потенциал города, подчеркнул он, развивают по поручению мэра Сергея Собянина. Неформальные мероприятия играют в этом не последнюю роль.
«Спартакиада „Моспром’’ за годы существования стала любимым праздником у промышленников: здесь можно проявить себя в спортивных состязаниях и наладить контакт с другими предприятиями. На этот раз в соревнованиях примут участие свыше семи тысяч человек из более чем тысячи команд“, — уточнил Ликсутов.
В этом сезоне промышленникам предстоят соревнования в 13 спортивных дисциплинах. Они будут состязаться в плавании и бильярде, легкой атлетике и баскетболе 3×3, волейболе и настольном теннисе. В рамках спартакиады также пройдут турниры по хоккею, футболу, киберспорту, дартсу и шахматам. Включили в программу и два новых вида спорта — бадминтон и спортивную стрельбу.
Финал спартакиады пройдет 28 сентября на территории олимпийского комплекса «Лужники».
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что среди участников спартакиады в 2024 году около пяти тысяч спортсменов — это работники промышленных предприятий. На нее также собрались порядка 2,5 тысячи студентов столичных вузов и колледжей.
«Отмечу, что интерес к спартакиаде растет: в этом году мы получили на четверть больше заявок, чем в прошлом. При этом общая аудитория проекта с 2019-го превысила 20 тысяч человек», — сказал он.
О желании поучаствовать в спартакиаде заявляют люди разных возрастов. В прошлом году самым возрастным спортсменом стал 88-летний Анатолий Никитин. Сотрудник Научно-исследовательского конструкторского института энерготехники боролся за победу в соревнованиях по шахматам.
Участникам спартакиады в 2024 году окажут поддержку знаменитые спортсмены. Ее амбассадором стал заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он будет открывать финал соревнований и церемонию награждения в дисциплине «Хоккей на льду».
Мастер-класс для финалистов проведет российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Он будет награждать победителей в легкой атлетике и устроит автограф-сессию для участников.
Расписание спартакиады опубликовали на сайте проекта.