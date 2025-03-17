17 марта 2025 16:29 «Спартак» победил «Зенит»: борьба за золото РПЛ будет жаркой 0 0 0 Фото: Игроки «Спартака» радуются победе в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) / РИА «Новости» Эксклюзив

Спорт

ФК Зенит

Спортсмены

Спартак

Российская Премьер-Лига

Футбол

Россия

Это был не просто матч и даже не битва за шесть очков. Это было побоище, спектакль, феерия! В конце концов, это была битва за справедливость. Вечером 16 марта в Москве «Спартак» в невероятном матче победил санкт-петербургский «Зенит», еще симпатичнее закрутив интригу в текущем чемпионате России по футболу.

Этот матч ждали: о нем говорили, спорили, его предвкушали. «Спартак» до зимней паузы в чемпионате был очень хорош, одерживая одну крупную победу за другой. Однако после перерыва красно-белые уже не показывали того уровня. Возможно, медленно, но верно выходили на пик формы, потому что игра этого «Спартака» во многом построена на постоянном прессинге соперника. Москвичи не без проблем победили аутсайдера «Оренбург» (его, к слову, возглавляет бывший красно-белый Владимир Слишкович), но уступили в Казани, где здоровенный и харизматичный Даку забил дважды. «Зенит» подходил к матчу в Москве в немного разобранном состоянии. Ничья с ЦСКА и очень странная победа в Воронеже, где игрока местного «Факела» удалили просто ни за что. Так бывает в чемпионате России по футболу.

Фото: После матча «Зенит» — ЦСКА. Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Там же, в Воронеже, связующий звенья голубых Вендел показал трибунам средний палец вроде как из-за расистских высказываний. Получил один матч дисквалификации, хотя должен был отхватить минимум два. Вообще Вендел играет в четверть ноги; летом ему уезжать в Бразилию. Клаудиньо — второй главный бразилец — уехал из «Зенита» зимой. Питерский клуб пополнился шикарным бразильцем Луисом Энрике, но он пока лишь привыкает.

«Спартак» под руководством великого серба Деяна Станковича составом на матч не удивил. А вот Сергей Семак, тренер «Зенита», пустился в эксперименты: оставил Мостового на скамейке, на левый фланг нападения для чего-то отправил высокого и гибкого форварда Кассьеру. Это не сработало.

Не функционировал у «Зенита» и центр поля: Глушенков, блеснувший в начале чемпионате, скис, думая не о футболе, а Саша Зделар, для чего-то купленный у ЦСКА (для чего?), явно не уровень команды. Хотя именно Саша мог забить в начале матча после ошибки Кристофера Мартинса. Но Зделар простил, а Крис… это отдельная песня!

Фото: Главный тренер «Спартака» Деян Станкович (справа). Stupnikov Alexander/spartak.com / www.globallookpress.com

Команды явно опасались друг друга. Играли осторожно и вязко. Красно-белые рассчитывали на два пенальти. Сначала зенитовец выставил ногу-шлагбаум и повалил инсайда «Спартака» Тео Бонгонду, затем сбили в штрафной площадке все того же Мартинса. Вероятно, в других матчах один из двух таких пенальти дали бы, но тут судья Сергей Иванов промолчал. Да и в целом к игрокам «Зенита» подходил щадяще, зато выписал в первом тайме две желтых карточки спартаковцам: одну — защитнику Бабичу, другую — опорнику Наилю Умярову.

Фото: Наиль Умяров — российский футболист, полузащитник клуба «Спартак-Москва». Stupnikov Alexander/spartak.com / www.globallookpress.com

Наиль, к слову, провел абсолютно феноменальный матч, перегрызая и перекрывая все атаки соперника. Умяров при Станковиче вырос колоссально, и сегодня он, без сомнения, лучший опорный полузащитник России.

Однако в конце первого тайма все же в топы ворвался другой красно-белый. Мантуан, вынужденный играть на правом фланге защиты «Зенита», для чего-то стал смещаться в центр, красно-белый Маркиньос (бразилец вновь выдал шикарный матч с запредельной самоотдачей) вступил в борьбу. Мяч подхватил Мартинс, продвинулся вперед и лупанул с 20 метров. Вратарь «Зенита» Латышонок сыграл неуверенно, но кого это волнует, когда мяч в сетке? 1:0! «Спартак» ушел на перерыв в отличном настроении.

После отдыха в раздевалках «Зенит» не показал ничего. «Спартак» зажимал питерцев, прессинговал, изматывал и должен был удваивать преимущество. Не хватало финального решения в атаке. Лучший в «Спартаке» агрентинец Барко передерживал мяч и шел в обводку там, где отдавать или бить надо было. К тому же вновь блеснул судья Иванов. В штрафной «Зенита» защитник голубых Эракович (сербов на поле и рядом с ним было много) очевидно сыграл рукой. Как объяснил позднее судейский эксперт Николаев, «законодательно это не пенальти, а по-футбольному пенальти». Как это понимать? Впрочем, в России давно уже мало кто понимает, как работают судьи.

Фото: Игроки «Зенита» перед началом матча 21-го тура чемпионата России по футболу. Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Не завоевав право на пенальти, «Спартак» пропустил. Все сделал тот самый Луис Энрике, на сегодня самый дорогой игрок чемпионата — причем сделал единолично. Принял мяч, чуть сместился в центр и как дал с левой! Вратарь красно-белых Максименко такой шик-удар отбить не смог. Куртуа или Облак смогли бы, но не Максименко. Счет стал 1:1. И вероятно, раньше бы «Спартак» такой матч свел бы в ничью или даже проиграл, но не «Спартак» Станковича. Энергия, ярость, прессинг — вот что отмечает эту команду. И произошло чудо.

Фото: Игрок «Зенита» Александр Соболев в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) / РИА «Новости»

Замешкался экс-спартаковец Соболев, ныне выступающий за «Зенит» и получивший порцию ненависти с трибун. Все тот же Мартинс, афролюксембуржец, подхватил мяч, отдал его на Даниила Денисова (выпускник питерской академии; все в этом матче сошлось). Тот ударил по воротам — плохо и вяло, но тут из-за спины защитников черной пантерой вырвался Крис Мартинс, выдавший феноменальный матч, и замкнул неожиданный прострел, как рапирой кольнул. Тот самый Мартинс, который на неделе положил два шикарнейших гола «Акрону» в Кубке России. Гол! Крис рванул к трибунам, там праздновали так, будто «Спартак» уже стал чемпионом России.

Фото: Игрок «Спартака» Срджан Бабич радуется победе в матче 21-го тура чемпионата России по футболу / РИА «Новости»

Но не торопитесь, ведь еще проверка офсайда. И все же гол засчитан. На 90-й минуте! Браво!

Подобного «Спартака» мы не видели очень давно. В последний раз так страстно и так бодро красно-белые выглядели при Каррере. Да, да, в тот самый чемпионский сезон. Теперь у команды есть шансы вновь завоевать золото.

«Краснодар» и «Зенит» не выглядят монолитами. Борьба предстоит жаркая. Ну, а победа красно-белых в Москве стала не просто победой одного футбольного клуба над другим, но восстановлением справедливости. Слишком долго в чемпионате России делалось все ради триумфа одного клуба с берегов Невы. Однако победы добываются в битве, на футбольном поле. «Спартак» явил это вечером 16 марта. Российскому футболу это, без сомнения, пойдет на пользу.