Эксклюзив 07 мая 2024, 21:51 Сожрет сам себя. Зачем Запад попытается убрать Китай из мирового спорта Блогер «Голос Мордора»: амбиции Запада управлять миром обречены на провал Naoki Morita / Global Look Press

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Очередной скандал разразился в мировом спорте. США обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в сокрытии данных о допинговом деле китайских спортсменов. Все это происходит в канун Олимпиады в Париже, где Китай из-за отсутствия россиян станет главным конкурентом американских спортсменов, напомнил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Старые планы на новый лад

Примерно то, что сотворили с российским спортом международные организации за последние годы, хотят сделать и со спортом китайским. И это вполне объяснимо — уж слишком сильно рванул спорт в этой стране в последние годы и начал представлять для исключительной нации реальную опасность в плане конкуренции.

Китай и так регулярно собирает на Олимпийских играх самые большие урожаи медалей, и американцам это надоело. А значит, надо запускать тот же старый план, который однажды уже сработал в отношении России.

Американский регулятор Трэвис Тайгарт обвиняет Всемирное антидопинговое агентство в том, что оно «позволяет» китайским властям скрывать незаконное употребление допинга ведущими пловцами. Та же старая добрая «допинговая» схема, только объект травли уже новый.

И что-то мне подсказывает, что, несмотря на всю мощь Китая, результат будет примерно таким же. Сейчас в дело активно включится WADA, затем «найдут» нарушения не только у пловцов. Потом обвинят в том, что у китайских властей есть целая допинговая программа, с помощью которой они обманывают весь мир, а затем будут и жесточайшие санкции.

РИА «Новости»

И это даже хорошо, потому что Китай еще немного цепляется за тот миропорядок, который был создан «цивилизованным миром». В КНР понимают, что уходить от него надо, но пока что там достаточно комфортно. Так что Запад сам делает многое, чтобы разрушить свой же миропорядок. По сути дела, пожирает сам себя.

А это значит, что и в спорте надо будет создавать свои, независимые федерации и организации, проводить соревнования, которые могу стать очень крупными и популярными, потому что участвовать в них смогут все страны мира, которые не относятся к пресловутому «золотому миллиарду».

Россия уже начинает строить эту новую систему, которая будет справедливой и в которой все будут равноправны. Похоже, что и Китаю пришло время активно участвовать в этом процессе. А если к нему присоединятся все страны БРИКС, то Запад потеряет еще одну свою монополию.

Он уже не может вести себя по иному, потому что амбиции управлять миром остались прежние, а вот силенок уже не хватает.