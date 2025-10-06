Сегодня 06:14 Соперница Хоркиной. Нищета, тюрьма, порно: как ломалась жизнь голландской гимнастки-чемпионки 0 0 0 Фото: Соцсети Спорт

Спортсмены

Модели

Она была восходящей звездой нидерландской гимнастики и вице-чемпионкой мира. На европейском первенстве юная Верона ван де Лер составила серьезную конкуренцию самой Светлане Хоркиной. Однако за блеском медалей и громкими титулами скрывалась суровая реальность, которая привела ее к нищете, тюремному заключению и работе в порно-индустрии. Чтобы понять всю глубину этого падения, нужно вернуться к истокам ее головокружительной карьеры.

Оборотная сторона медали Первого серьезного успеха Верона добилась в 14 лет, выиграв национальное многоборье 2000 года. А спустя два года она уже уверенно конкурировала с сильнейшими гимнастками Европы и превзошла Светлану Хоркину по числу медалей на континентальном первенстве.

Фото: Светлана Хоркина / РИА «Новости»

Осенью 2002 года гимнастка завоевала серебро на чемпионате мира в вольных упражнениях и получила признание на родине. Логичным продолжением карьеры должны были стать Олимпийские игры 2004 года в Афинах, однако до них девушка не добралась из-за травмы. Последующие четыре сезона она потратила на безуспешную борьбу за возвращение утраченных позиций, а в 2008 году все же завершила выступления. К тому моменту оказалось, что родители потратили все заработанные дочерью деньги.

Я стала продуктом для федерации, родителей и спонсоров. Первые вопросы я начала задавать только после того, как мой отец спустил пять тысяч евро в Лас-Вегасе. Верона ван де Лер

В итоге смелость подать в суд на собственного отца обернулась для Вероны тем, что ей пришлось уйти из дома и перебиваться чем придется. На дне Девушка оказалась в абсолютной нищете и вынуждена была жить вместе со свои молодым человеком в его машине. Она воровала еду в супермаркетах и ночевала на парковках, избегая просить государственную помощь из-за страха осуждения.

Сложнее всего было зимой, когда мы не знали, проснемся ли следующим утром. Я думала, что знаю, что такое голод, поскольку в детстве сидела на диете, чтобы не набрать лишний вес. Но настоящий голод оказался гораздо хуже. Верона ван де Лер

Однажды увидев пару, занимавшуюся сексом в автомобиле, гимнастка попыталась получить тысячу евро за молчание. Однако жертвы шантажа сами написали заявление в полицию. При обыске правоохранители обнаружили оружие в машине Вероны и файлы с запрещенным контентом на компьютере. Бывшую чемпионку приговорили к 72 дням тюремного заключения за вымогательство, поставившего окончательную точку в ее прежней жизни.

Фото: Соцсети

Казалось, это уже предел. Выйдя на свободу, 25-летняя Верона стояла перед выбором: сдаться или использовать последний шанс, каким бы спорным он ни был. Неожиданное спасение Оказавшись на свободе без перспектив, Верона сознательно выбрала работу в индустрии для взрослых. В 2011 году она начала карьеру вебкам-модели, создала эротический сайт и наладила продажу личных вещей. Парадоксально, но в новой профессии она достигла большего финансового успеха, чем в спорте. Этот период принес ей не только стабильный доход, но и неожиданное осознание прошлой жизни.

Быть гимнасткой – это тоже эксгибиционизм. Ты каждый день широко расставляешь ноги на публике и сталкиваешься с сексуальными домогательствами. Верона ван де Лер

Эта провокационная параллель заставляла по-новому взглянуть на мир профессионального спорта. Ван де Лер работала в индустрии до 2019 года, устанавливая собственные правила. И закрыв эту главу жизни, Верона открыла другую, превратив личную драму в инструмент помощи другим. Новое призвание В 2020 году Верона ван де Лер выпустила свою книгу «Просто Верона», подведя черту под драматичными событиями своей жизни. Эта публикация стала актом освобождения и честности перед самой собой.

Сегодня бывшая гимнастка полностью переосмыслила свой опыт и нашла новое призвание. Она консультирует молодых спортсменок по вопросам насилия и домогательств в мире профессионального спорта. «Если бы те, кто критикует меня за эротические съемки, знали, как на самом деле обстоят дела в мире спорта, они не были бы столь категоричны», — заявляет Верона. История Вероны в очередной раз показывает, что даже самое низкое падение не означает окончательного поражения.