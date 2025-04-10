Сегодня 21:18 Сломавший 100 ракеток секс-символ нулевых стал тренером. Чему научит Рублева Марат Сафин 0 0 0 Фото: РИА «Новости», IMAGO/Noushad Thekkayil/www.globallookpress.com Спорт

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Легендарный теннисист Марат Сафин присоединился к тренерской команде первой ракетки России Андрея Рублева. В 2024 году он уже оказывал ему помощь. И именно благодаря Марату спортсмен смог выбраться из психологической ямы. Эксперты не исключают, что одной из основных задач у Сафина сейчас вновь будет моральная поддержка. Тем более что он как никто знает, что такое попытки совладать со своими эмоциями.

Андрей Рублев начал работать с Маратом Сафиным Информацию о том, что Марат Сафин войдет в тренерскую команду Андрея Рублева, начали активно обсуждать в конце марта. Данные об этом 29-го числа опубликовал Telegram-канал «Больше!». Его источник утверждал, что победитель двух турниров Большого шлема и экс первая ракетка мира поработает вместе с Рублевым как минимум до конца грунтового сезона — на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, а также на втором в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Основным тренером россиянина при этом будет оставаться испанец Фернандо Висенте — они сотрудничают с 2017 года. А вот чем конкретно будет заниматься Сафин — вопрос. По одной из версий, скорее всего, не на последнем месте будет психологическая поддержка.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Выглядит вполне убедительно, учитывая, каким крайне эмоциональным игроком был Сафин и как много он работал над ментальным здоровьем после ухода с корта. Именно за свое вспыльчивое поведение у спортсмена было прозвище Русский Медведь, а за время своей яркой карьеры он успел разбить более 100 ракеток. «Сафину многое давалось нелегко, тоже были внутренние проблемы, поэтому он знает, как справляться с эмоциями, и может помочь Андрею. Это очень интересно, будем наблюдать. Думаю, что появление Сафина хорошо отразится на игре Рублева», — отметила в беседе с «Ведомостями» экс третья ракетка мира Надежда Петрова.

Интересно Андрею Рублеву 27 лет, он занимает девятое место в мировом рейтинге и на сегодняшний день является первой ракеткой России. На его счету 17 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он 10 раз добирался до четвертьфинальной стадии, но ни разу ее не преодолел. Андрею Рублеву 27 лет, он занимает девятое место в мировом рейтинге и на сегодняшний день является первой ракеткой России. На его счету 17 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он 10 раз добирался до четвертьфинальной стадии, но ни разу ее не преодолел.

Победа над Монфисом и поражение от Фиса Первый официальный матч после начала сотрудничества с Сафиным Рублев провел 9 апреля на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом более шести миллионов евро. Во втором круге он за 1 час 44 минуты переиграл 38-летнего Гаэля Монфиса со счетом 6:4, 7:6 (7:2). В мировой классификации французский спортсмен занимает 44-ю строчку. Это уже третья победа Рублева над Монфисом в их четырех официальных встречах. Сафин, к слову, все четыре матча против Гаэля в свое время проиграл.

Фото: РИА «Новости»

«Перед матчем он мне кое-что сказал. Сказал, что важнее всего будет психология — и мне нужно играть терпеливо, потому что Гаэль начнет показывать классный теннис, будет использовать трибуны, которые будут его поддерживать», — поделился позже Рублев.

Сказал, что в такой ситуации важнее всего иметь терпение и ждать своего момента. По ходу матча его уверенность просто придавала мне спокойствия. Андрей Рублев

Следующим соперником российского теннисиста стал 20-летний Артюр Фис (15-е место в рейтинге АТР). Окончился поединок 10 апреля победой француза (2:6, 3:6).

Так Рублев завершил выступление в одиночном разряде. Теперь за выход в четвертьфинал он будет бороться в паре с Кареном Хачановым. В пятницу, 11 апреля, спортсмены сыграют против дуэта Рафаэля Матоса (Бразилия) и Йорана Флигена (Бельгия).

Фото: Valentina Claret/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После поражения в 1/8 финала турнира серии первая ракетка России пообщался с журналистами, поделившись впечатлениями от тренерской работы с Сафиным. «Пока многое пытаемся менять, много позитивного могу вынести. Что меняем? Самого меня. Целиком. В том числе и психологию», — пояснил он в беседе с изданием «Чемпионат».

Надо сказать, что именно тренерского опыта у Сафина пока, по сути, нет. После ухода из большого тенниса он не стал развиваться в этом направлении, хотя пять лет назад пробовал себя в таком качестве — в 2020 году был капитаном сборной России на ATP Cup. Команда тогда дошла до полуфинала и уступила сербам, которые в итоге стали победителями турнира.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look / www.globallookpress.com

Никаких новых комментариев о работе с Рублевым по итогам прошедших матчей Сафин прессе не давал. Один и пока единственный раз специалист высказался об их сотрудничестве еще 4 апреля.

«Все зависит от него. Я могу дать ему напутствие. Андрею нужно потрудиться, вещи не происходят волшебным образом. Мы посмотрим, как пойдут дела в ближайшие две недели. С нетерпением ждем этого. Не знаю, что насчет срока. Лучше вам узнать у Андрея», — сказал теннисист. В сезоне-2024 он уже помогал Рублеву, когда после сенсационного проигрыша Франсиско Комесанье в первом круге на Уимблдоне тот попал в психологическую яму. Спустя время Андрей рассказывал в интервью The Guardian, что тогда Марат очень помог ему разговорами. «Он заставил меня многое понять. После этого я начал работать с психологом», — признался он.

Чем занимался Сафин после ухода из тенниса После завершения карьеры теннисиста в 2009 году Сафин успел побыть депутатом Госдумы от «Единой России», отвечал за курирование вопросов культуры, занимал пост вице-президента Федерации тенниса России (ФТР), порой играл в выставочных ветеранских турнирах.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Пробовал себя и в качестве телекомментатора теннисных матчей. Тут нельзя не вспомнить его репортаж с финала US Open — 2019, где Даниил Медведев играл с Рафаэлем Надалем. Их встреча длилась 4 часа 49 минут. И весь этот марафон Марат прошел вместе с ними (сам он выиграл этот турнир в 2000 году).

Интересно К 2000 году Сафин стал одной из главных звезд мирового тенниса. И самым громким достижением 2000 года стала его победа над Питом Сампрасом в финале Открытого чемпионата США. После этого Сафин стал первой ракеткой мира и удерживал этот титул девять недель. К 2000 году Сафин стал одной из главных звезд мирового тенниса. И самым громким достижением 2000 года стала его победа над Питом Сампрасом в финале Открытого чемпионата США. После этого Сафин стал первой ракеткой мира и удерживал этот титул девять недель.

У Сафина получилось и давать советы Медведеву, и раскрывать игровые моменты. «Правильно, что Медведев выходит вперед, чтобы соперник не прибивался (привыкал к ударам — прим. ред.). Но зачем в этих моментах играть косым ударом, бей по линии. И не надо все время укорачивать. Это сложный удар, и выполнять его в финале такого турнира очень рискованно», — советовал специалист.

Фото: Gong Lei/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

А после того, как Даниил проиграл второй сет, отрезал: «С вещами на выход». В третьем сете, к слову, Медведев перестроил игру, словно слыша все эти рекомендации. Правда, в итоге опыт все же помог Надалю вырвать победу у россиянина. Но этот поединок все равно стал для него огромным успехом. В Сети до сих пор помнят реплики Сафина по ходу игры. Вот лишь некоторые из них: «Щас в лоб получит», «Пошли подрезульки», «Давай дупель, дупель давай», «Я теперь могу сказать, что Надаль официально постарел», «Пошла вода горячая!»

Секс-символ тенниса остался холостяком: главные романы Сафина

В конце января Сафин отметил 45-летие, живет с кошками и, кажется, всем очень доволен. Отсутствие жены и наследников его совсем не тяготит. А слухи о том, что у него якобы есть внебрачные дети, спортсмен категорически отрицает. В 2018 году в большом интервью Sports.ru Сафин заявлял, что не хочет вообще никаких отношений, в теннис не играет (исключение — ветеранские турниры), но заниматься этим снова не собирается.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / www.globallookpress.com

«Какой смысл в этом? Одним и тем же немного тяжело заниматься. Представляешь, ты работал журналистом, закончил карьеру и опять начал там работать. Это тупо. Поэтому в основном хожу в зал, чтобы поддерживать форму. Раза три в неделю тренируюсь по два часа для себя — чтобы не запускать, держать вес, режим. Меня это оставляет в тонусе», — пояснил он.

Когда отдыхаю — просто катаюсь на машине по стране. Один. Мне так нравится. Я самодостаточный человек, мне не нужен кто-то еще. Многим требуется компания, а я люблю в одиночестве, когда никто не мешает.

Заявление о личной жизни тогда прозвучало очень неожиданно, учитывая, что на пике карьеры у Сафина было множество романов. Но ни с одной из своих спутниц спортсмен связывать жизнь не захотел. Еще во время учебы в Теннисной академию Панчо Альварино в Валенсии он начал встречаться с топ-моделью Сильвией Торренс-Валеро, рассталась пара через четыре года.

Фото: Даша Жукова / Соцсети

Бурно обсуждали в СМИ роман Сафина с Дашей Жуковой. В 2004 году он официально подтвердил, что они встречаются. Тут же поползли слухи о скорой свадьбе, но ее не случилось. Более того, уже в 2005-м пути Марата и Дарьи разошлись. Еще через год в СМИ обсуждали, что они вроде как снова сошлись, но была и другая версия — мол, Жукова просто пыталась перевести внимание от романа с Абрамовичем (олигарх в то время был женат и вместе со второй женой Ириной воспитывал пятерых детей). Побыла подругой теннисиста и солистка группы «Другие правила» Алена Селезнева. Правда, очень недолго. Но некоторые поклонники артистки убеждены, что Марат оставил в ее сердце такой глубокий след, что она даже посвятила ему свою сольную песню «Уимблдон».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Внебрачных дочерей спортсмену начали приписывать после отношений с моделью Валерией Якубовской. О том, что они якобы пара, какое-то время писали таблоиды, а в 2005-м Валерия объявила, что родила дочку. Сафин позже заявил, что спокойно относится к сплетням насчет своего отцовства.

У меня нет дочерей. Мало ли что пишут. Но я спокойно к этому отношусь. Если обращать внимание на каждую вещь, то буду терять время. Пусть пишут, если им нравится.

Многие были уверены, что под венец Сафина сможет увести Елена Корикова. С ней он начал встречаться после расставания с Якубовской. Но не срослось. В СМИ тогда тоже строили догадки о причинах. По одной из теорий, принимать актрису в семью категорически отказалась мать Марата.

Фото: Елена Корикова / Соцсети

В 2008 году в жизни спортсмена появилась солистка группы «Блестящие» Анастасия Осипова. Вместе пара пробыла три совсем не безоблачных года. Возможно, именно множество ссор помешало им связать друг друга брачными узами. Еще одной потенциальной невестой Сафина считали солистку Венского оперного театра Аиду Гарифуллину. Они начали встречаться в 2016 году, не скрывали этого и часто появлялись вместе на публике, но довольно быстро расстались. Причиной назвали плотные графики и жизнь на два города. Вскоре после этого у Аиды родилась девочка. Ее в прессе считают второй внебрачной дочкой Сафина. Но теннисист связь с ребенком отрицает.

«Не обсуждаю эту тему. Вообще. Эта тема закрыта, все в прошлом. За бывшими своими не слежу. Неинтересно», — отрезал он, когда ему в очередной раз задали вопрос о ребенке.

Фото: Alexander Wilf/Russian Look / www.globallookpress.com

Ходили слухи и о том, что у Сафина якобы была интрижка с Викторией Боней. В 2020 году они отправились в совместное путешествие в Италию. Экс-участница «Дома-2» постила фото с Маратом, называя его «секс-символом тенниса». Но прямых ответов на вопрос, вместе ли они, пара не давала. Приписывали Сафину романы с Анной Курниковой и Марией Шараповой, хотя обеих он всегда воспринимал только как сестер. «Мы знаем друг друга с семи лет, вместе начинали заниматься на „Спартаке“. К ней у меня отношение как к родственнице, поэтому не воспринимаю ее как женщину. То есть воспринимаю, но по-другому», — говорил он когда-то о Курниковой. Примерно такой же комментарий он отпустил и по поводу Шараповой. По его словам, никакой химии между ними никогда не было и быть не могло. «Я знаю ее с тех пор, как она с отцом приезжала в Австралию на юниорский турнир. Какого она года, 86-го или 87-го? Как моя сеструха. Я ее помню, когда ей было лет 16, так ее всегда и воспринимал», — отрезал Марат.

Фото: ds1/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

К слову, Марат и его родная сестра Динара стали единственными в истории тенниса братом и сестрой, которые смогли стать первыми ракетками мира. В разное время, но оба пришли к такому высокому результату. Сейчас Динара решила пойти по стопам брата и стала новым тренером Дианы Шнайдер (13-я ракетка мира и вторая — России). «Она, очевидно, легенда, и очень интересно, что мы сможем сделать вместе. Чтобы найти это новое партнерство, понадобилось время», — поделилась спортсменка.