Русский терминатор Овечкин: почему его хейтят в России?

Александр Овечкин в ночь на 2 апреля вновь переписал несколько важных рекордов мирового хоккея. За «Вашингтон» русский снайпер забил снова в ворота «Бостона». Это позволило Овечкину установить рекорд по голам за всю историю НХЛ среди игроков в возрасте 30+. Главное же достижение впереди — это, как еще недавно казалось, вечный рекорд по заброшенным шайбам, пока что принадлежащий Уэйну Гретцки. Нет сомнений, Овечкин перебьет его и создаст свой клуб. Там Александр будет один с 900 заброшенными шайбами.

«Этот мир принадлежит Ови!», «Мы — живые свидетели одного из величайших событий в истории спорта!» — так пишут в Северной Америке и по всему миру. В России о рекорде и Великой Погоне Овечкина за ним пишут тоже, и много. Но удивительно: есть сограждане, которые высказываются с презрением и даже ненавистью на тему Овечкина и его свершений. Дико, но это реально происходит.

Трудно представить, если бы, например, Леон Драйзайтль, лучший немецкий хоккеист в истории, шел бы на величайший рекорд, а его хейтили в Германии. Это априори невозможно. Да его бы на руках носили, а всех критиков отправили бы в утиль.

А что у нас? Странные люди хейтят Овечкина — причем делают это исходя из прямо противоположных причин.