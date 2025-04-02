Русский терминатор Овечкин: почему его хейтят в России?
Александр Овечкин в ночь на 2 апреля вновь переписал несколько важных рекордов мирового хоккея. За «Вашингтон» русский снайпер забил снова в ворота «Бостона». Это позволило Овечкину установить рекорд по голам за всю историю НХЛ среди игроков в возрасте 30+. Главное же достижение впереди — это, как еще недавно казалось, вечный рекорд по заброшенным шайбам, пока что принадлежащий Уэйну Гретцки. Нет сомнений, Овечкин перебьет его и создаст свой клуб. Там Александр будет один с 900 заброшенными шайбами.
«Этот мир принадлежит Ови!», «Мы — живые свидетели одного из величайших событий в истории спорта!» — так пишут в Северной Америке и по всему миру. В России о рекорде и Великой Погоне Овечкина за ним пишут тоже, и много. Но удивительно: есть сограждане, которые высказываются с презрением и даже ненавистью на тему Овечкина и его свершений. Дико, но это реально происходит.
Трудно представить, если бы, например, Леон Драйзайтль, лучший немецкий хоккеист в истории, шел бы на величайший рекорд, а его хейтили в Германии. Это априори невозможно. Да его бы на руках носили, а всех критиков отправили бы в утиль.
А что у нас? Странные люди хейтят Овечкина — причем делают это исходя из прямо противоположных причин.
Для одних Александр слишком патриот: ведь даже после всей этой вакханалии русофобии в спорте (один чешский безумец Гашек чего стоит!) Овечкин не убрал аватарку с Путиным. И уж тем более слова плохого не подумал сказать в адрес России и ее народа.
Для других он, наоборот, не патриот: ведь играет в Северной Америке, в НХЛ.
Такие аргументы — чепуха. Потому что у мирового спорта, как у всего в жизни, свои законы. Лучшие спортсмены выступают в лучших лигах — иначе они не станут лучшими. Все просто. Патриотизм Овечкина здоров и естественен, в том числе поэтому Александр, отыграв в НХЛ, приедет заканчивать великую карьеру в родное московское «Динамо»
И это не апологетика легендарной Восьмерки. Это стыд за некоторых соотечественников, которые не понимают, что, по крайней мере, в одном из главных видов спорта абсолютный рекорд будет принадлежать русскому. То, что Овечкин добьется своего, — тут сомнений нет. Не зря блог о нем называется «Русская машина никогда не ломается».
Овечкин — как тот Терминатор, даже лучше: старый (для спортсмена), но очень полезный! И то, что мы наблюдаем его игру, его страсть, — пожалуй, одно из лучших зрелищ последнего десятилетия.
Александру Овечкину осталось три шайбы до рекорда Гретцки. В НХЛ полагают, что Ови побьет рекорд 16 апреля. А вы как думаете? Ответ ждем в Telegram-канале 360.ru.