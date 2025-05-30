Российские каратисты взяли золото на чемпионате мира в Японии

В Токио прошел чемпионат мира по каратэ-киокусинкай, Россия показала один из лучших результатов. Российские каратисты Александра Казарян и Рашад Гусейнов стали чемпионами мира. О том как готовились спортсмены — в материале 360.ru.

Чемпионат мира по каратэ-киокусинкай в Японии проводят раз в четыре года, но из-за пандемии турнир 2021 года пропустили.

«Чемпион мира — это все, вершина. Чтобы достичь где-либо какой-то вершины, нужно подготавливаться и в силовом, и в скоростном, и в функциональном плане, везде. Поэтому мы по всем пунктам были готовы», — отметил тренер сборной России по каратэ-киокусинкай Торнике Курцикидзе.

Александра Казарян и Рашад Гусейнов в спорте с самого детства и всегда хотели стать чемпионами мира.

«Несмотря на то, что мы — молодые спортсмены, это было не везение, это была заслуженная победа. Ребята росли, мы давно к этому шли. И, наконец-то, мы пришли к тому, что у нас теперь есть два чемпиона мира. Я думаю, это не последние наши чемпионы мира, и Япония еще увидит российских бойцов во всей красе», — заявил главный тренер сборной России по каратэ-киокусинкай Артем Леонов.