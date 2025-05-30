Российские каратисты взяли золото на чемпионате мира в Японии
Александра Казарян и Рашад Гусейнов стали чемпионами мира по каратэ-киокусинкай
В Токио прошел чемпионат мира по каратэ-киокусинкай, Россия показала один из лучших результатов. Российские каратисты Александра Казарян и Рашад Гусейнов стали чемпионами мира. О том как готовились спортсмены — в материале 360.ru.
Чемпионат мира по каратэ-киокусинкай в Японии проводят раз в четыре года, но из-за пандемии турнир 2021 года пропустили.
«Чемпион мира — это все, вершина. Чтобы достичь где-либо какой-то вершины, нужно подготавливаться и в силовом, и в скоростном, и в функциональном плане, везде. Поэтому мы по всем пунктам были готовы», — отметил тренер сборной России по каратэ-киокусинкай Торнике Курцикидзе.
Александра Казарян и Рашад Гусейнов в спорте с самого детства и всегда хотели стать чемпионами мира.
«Несмотря на то, что мы — молодые спортсмены, это было не везение, это была заслуженная победа. Ребята росли, мы давно к этому шли. И, наконец-то, мы пришли к тому, что у нас теперь есть два чемпиона мира. Я думаю, это не последние наши чемпионы мира, и Япония еще увидит российских бойцов во всей красе», — заявил главный тренер сборной России по каратэ-киокусинкай Артем Леонов.
Победа для Александры была полной неожиданностью, и больше всего ее поразило, что победила она за первое время. По словам спортсменки, до этого были по два-три времени.
«То есть это было очень неожиданно. И потом, честно, не было даже какого-то осознания такого, что я чемпион мира. Я очень долго свыкалась с этой мыслью», — поделилась Александра Казарян.
«Тренеры подходили ко мне, говорили: „Рашад, нужны призы. Ну, как минимум, призы“. У меня в голове только первое место было. Я ходил только первым», — рассказал Рашад Гусейнов.
Александра призналась, что в начале своей спортивной карьеры «очень много проваливалась», и только к 21 году стала «нормально выступать» и показывать стабильные и хорошие результаты.
Рашад поделился, что в детстве мечтал играть в футбол и даже пытался бросить каратэ. В 15 лет, когда начал побеждать, полюбил каратэ. Спортсмен признался, что никогда не сдается, всегда идет до конца.
И только такие, наверное, и становятся чемпионами. Они не знают границы, они считают себя самыми лучшими.
Торнике Курцикидзе
тренер сборной России по каратэ-киокусинкай
Каратисты не планируют останавливаться на достигнутом. Рашад назвал чемпионат мира очередным мини-испытанием, а Александра планирует взять первенство Европы.