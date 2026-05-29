Roland Garros — битва за грунтовый трон «Большого шлема»: история турнира и прогнозы Тренер Янчук: жара в Париже может помешать игрокам Roland Garros

Сто двадцать пятый по счету престижный турнир из серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) — стартовал 24 мая 2026 года в Париже. 360.ru разобрался в особенностях состязаний и фаворитах.

Детали турнира Roland Garros Местом проведения турнира являются корты теннисного центра «Ролан Гаррос» — единственного в сезоне, который проходит на грунтовом покрытии. Квалификационные матчи проходили с 18 по 23 мая, игры основной сетки — с 24 мая по 7 июня. Победители определяются в 19 разрядах: пяти — у взрослых (одиночные, парные, микст), четырех — у юниоров, шести — у игроков на колясках, четырех — у юниоров на колясках. Призовой фонд составил 61 миллион 723 тысячи евро, что на 9,53% больше, чем в прошлом году. Победители в одиночных разрядах получат по 2,8 миллиона евро, финалисты — по 1,4 миллиона.

На «Ролан Гарросе» по-прежнему использовались линейные судьи, в отличие от других турниров «Большого шлема», которые перешли на электронное судейство. Также игрокам впервые разрешили использовать на корте электронные устройства, например, браслеты Whoop bands, для получения доступа к более широкому спектру информации о выступлениях. Roland Garros — традиционный турнир после «Уимблдона», рассказал 360.ru заслуженный тренер России по теннису, воспитавший одного из победителей «Большого шлема», Виктор Янчук. «Он второй по значимости и по возрасту. Он самый престижный, потому что особый. Особый именно потому, что играется на грунтовом покрытии традиционно, что вносит колорит в игру. Немножечко другой характер игры идет», — объяснил он. Во Франции проходит особый грунтовый турнир.

Раньше ведь играли три турнира на траве — где-то до середины XX века, до 60-х годов. Но потом американцы поменяли травяное покрытие на «хард», на бетонное. И вслед за ними австралийцы сделали то же самое. Так что теперь играются три турнира на «харде». Виктор Янчук

«Уимблдон» тоже неповторим, это самый колоритный турнир, но специфический из-за состязаний на траве. «Трава теперь в наше время не держит скоростей, которые раньше были в теннисе, поэтому много падений и разных непредсказуемых розыгрышей. Но Франция остается особняком, это разнообразный теннис, всесторонний, не очень спешный по сравнению с другими покрытиями», — сказал Янчук.

Что изменилось за последние годы В последнее время совершенствуется сам стадион, что придает интерес. Теперь там два коротких корта с задвижной крышей. «Раньше непогода вмешивалась в график турнира, сейчас не особенно. На вторую неделю вообще не страшно, потому что уже игры могут проходить на двух кортах. А первую неделю все равно это трудно, потому что игр много. Два корта недостаточно, но тем не менее все центральные игры проходят на центральных кортах», — отметил тренер.

Интересно Стадион «Ролан Гаррос» (Stade Roland-Garros) — теннисный комплекс в Париже, где ежегодно проходит Открытый чемпионат Франции — один из турниров «Большого шлема». С 2001 года главный корт комплекса носит имя Филиппа Шатрие — бывшего руководителя Федерации тенниса Франции, члена Международного олимпийского комитета и влиятельного деятеля в мире тенниса. Второй корт назван в честь Сюзан Ленглен, непревзойденной теннисистки довоенных лет, блиставшей на всемирной арене длительное время. Многократная чемпионка, француженка. «Ролан Гаррос» находится на юго-западе, его назвали в честь летчика, который очень героически проявил себя в годы войны.

Особенности игр на грунте На грунте мяч немного медленнее отскакивает и ноги проскальзывают при торможении, при подходе к мячу, рассказал Янчук. «В этом заключается специфика. Он не такой мгновенный, не такой молниеносный, как „Уимблдон“ на траве. Это контрастный теннис. В том числе и короткие, замаскированные удары проходят эффективно. Более разнообразный, более содержательный и более зрелищный», — добавил он.

По его словам, два крытых корта на второй неделе вполне обеспечивают гарантированное проведение турнира. Игры идут по расписанию.

В первую неделю дожди могут мешать. В Париже сейчас намечается больше тепла, жара больше мешает. Я думаю, она повлияла в значительной степени на некоторых игроков, включая итальянца Синнера. Он вроде и травмировался одновременно. Но я думаю, что жара тоже повлияла на его здоровье. Он проиграл нежданно, негаданно. Это сюрприз. Я думаю, что жара повлияет на игроков. Еще иногда возникают судороги на фоне больших нагрузок и длительного розыгрыша мяча. Виктор Янчук

Фавориты Roland Garros В мировом теннисе к настоящему моменту два предсказуемых, наиболее вероятных кандидата — молодой испанец Карлос Алькарас и уже проигравший Янник Синнер. «Алькарас не принимает участия из-за травмы, полученной недельки за две. Этот турнир идет без двух явных лидеров. В этой ситуации очень трудно предсказать, потому что там уже целая плеяда игроков, которые с равным успехом могут завоевать неожиданно в том числе. Но наиболее вероятный по рейтингу — это Александр Зверев, сын нашего известного чемпиона Александра Зверева. Это его сын, который родился в Германии, выступает за Германию. Теперь это не наш человек», — отметил Янчук.

Россияне все равно за него болеют и переживают.

Сейчас выиграть может любой непредсказуемый игрок, хорошо играющий на данный момент. Так что интерес повысился. Трудно угадать. Самое главное — попасть на пик формы. Кто лучше на данный момент чувствует мяч. Неделя за неделей это отдаляет одного от другого. Например, Медведев накануне прилично сыграл в полуфинале. Уступил только Синнеру в решающем сете. А в этом уже через неделю играет в турнире и проигрывает в первом круге довольно сильному сопернику, который по рейтингу ниже его. Виктор Янчук

По ходу турнира важно не растерять, а прибавить форму. «От одной встречи к другой нарастить уверенность и чувство мяча», — подчеркнул эксперт. В этом турнире также играет ветеран Новак Джокович, который имеет малые шансы на выигрыш. Он победил в 24 турнирах «Большого шлема» за карьеру, чего не сделал никто. «Остальные — все более ли менее хорошо играющие, большие мастера, но с ним никто не может сравниться по заслугам. А кто выиграет — это большой вопрос. Это очередная веха, турниры имеют свою историю. Я думаю, что „Большой шлем“ — это нечто особенное», — сказал Янчук. В будущем появятся новые игроки, которые приобретут опыт.