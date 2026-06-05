Российские дзюдоисты стали все чаще появляться на международных соревнованиях. В апреле они посетили чемпионат Европы в Тбилиси, а в конце прошлого года выступили под отечественным флагом в Абу-Даби. Сейчас команда набирает рейтинговые очки, чтобы принять участие в предстоящих Олимпийских играх 2028 года, рассказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик в интервью 360.ru на полях ПМЭФ .

«Большой шлем» — рейтинговые соревнования, на которых спортсмены набирают очки для участия в Олимпийских играх. В конце прошлого года в турнирах участвовали российские спортсмены — под родным флагом. После этого дзюдоисты показывали себя и на других состязаниях.

«Дзюдо, как сказал вчера министр, — это ледокол, который пробил санкционный айсберг, это очень почетно и гордо», — отметил Соловейчик.

Он рассказал, что у Международной федерации дзюдо всегда было положительное отношение к российским спортсменам, несмотря на санкции. Поэтому поддержка сообщества ощущалась даже в самые тяжелые времена.

Этим летом пройдет чемпионат по дзюдо в Баку, где также выступят российские борцы. Команда ждет не только медалей, но и вновь гимна своей родины.

«Все спортсмены мечтают о том, чтобы в такой трудной ситуации именно они принесли радость болельщикам послушать свой гимн. А так, конечно, команда сильная. Прогнозы не хочу сейчас делать какие-то, но скажу, что каждый из спортсменов мечтает стоять на пьедестале под гимном России», — отметил Соловейчик.

В 2028 году состоится Олимпиада в США. Российские спортсмены ожидают, что смогут принять участие.

«На следующую Олимпиаду мы готовимся, мы набираем рейтинговые очки. У нас одна из сильнейших команд в мире. Мы уверены, что и политически сейчас наша страна делает очень много, и Министерство спорта, Министерство иностранных дел предпринимают большие усилия для того, чтобы у нас не было препятствий, чтобы спортсмены поехали», — сказал спикер.

Сейчас команда готовится к соревнованиям и надеется в будущем порадовать болельщиков звучащим на Олимпиаде гимном России.