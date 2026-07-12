Сегодня 16:40 Реванш на траве. Как Подмосковье помогло вырастить чемпионку: история Анны Пушкаревой, взявшей юниорский Уимблдон Теннисистка Гуськова назвала сенсацией победу Пушкаревой на Уимблдоне Фото: NISHIKAWA, Tomoyuki/AFLO / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На кортах Уимблдона 11 июля состоялся один из самых драматичных финалов юниорского турнира за последние годы — 17‑летняя Анна Пушкарева, выступавшая под нейтральным флагом, обыграла первую ракетку мира среди юниорок — китаянку Сунь Синьжан. Матч длился два часа 23 минуты и завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Подробности игры и роль Подмосковья в победе спортсменски — в материале 360.ru.

Исторический финал: как Пушкарева взяла титул Для Пушкаревой эта победа стала реваншем: ранее она дважды уступала Сунь — на турнире в Шарм‑эль‑Шейхе и на грунтовом юниорском соревновании в Милане. В финале Уимблдона Анна сумела переломить ход встречи: после проигранного первого сета она заметно изменила тактику, стала чаще выходить к сетке и активнее использовать укороченные удары. Именно эта смена рисунка игры позволила ей забрать два следующих сета и завоевать титул. Победа Пушкаревой стала первой для российской юниорки на Уимблдоне с 2016 года, когда трофей взяла Анастасия Потапова.

Фото: Sport Psnewz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Владивосток — старт, Подмосковье — прорыв Пушкарева родилась во Владивостоке и сделала первые шаги в теннисе в местном клубе «Садгород» под руководством отца. Уже тогда тренеры отмечали ее отличную работу ног и умение читать игру соперницы. В 10 лет семья переехала в Подмосковье: этот шаг был продиктован необходимостью более высокого уровня подготовки и регулярного участия в сильных турнирах. В Подмосковье Анна начала тренироваться в Академии Островского, а позже стала ученицей Георгия Салбиева. Важную роль сыграла системная поддержка региона: спортсменка выступала за сборную Московской области, получала доступ к качественным спарринг‑партнерам, современному оборудованию и восстановительным программам. Кроме того, Подмосковье обеспечивало логистическую базу для поездок на российские и международные турниры — это позволило Анне не терять ритм и набирать рейтинговые очки даже в периоды высокой нагрузки. Именно сочетание таланта, выстроенной системы подготовки и региональной поддержки помогло Пушкаревой пройти путь от подающей надежды девочки из Владивостока до чемпионки Уимблдона.

Фото: Медиасток.рф

Эмоции после победы Сразу после решающего удара Анна не смогла сдержать слез. В интервью на корте она поблагодарила всех, кто был с ней на этом пути.

Это был потрясающий финал. Соперница сегодня играла великолепно — она невероятный игрок. Хочу сказать огромное спасибо тренерам, семье и всем, кто верил в меня. Играть здесь, на траве Уимблдона, — это невероятные ощущения.

Экспертное мнение Российская теннисистка, двукратная чемпионка России, мастер спорта Надежда Гуськова поделилась своим мнением о победе Пушкаревой в комментарии 360.ru. «Я думаю, что это сенсация. То, что наша девчонка выиграла турнир, — это очень круто. Победа в самом престижном юниорском турнире планеты дает уверенность, узнаваемость, медийность — а это уже может открывать двери к контрактам», — сказала специалист.

Фото: Sport Psnewz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com