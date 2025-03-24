24 марта 2025 14:44 Регулярка КХЛ завершилась. Канадцы захватили Россию? 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — по сути, чемпионат России, усиленный клубами из Казахстана, Белоруссии и в теории Китая, — завершен. Команды сыграли 68 матчей в сезоне. Самое время подвести итоги.

Ярославль против Челябинска Кубок континента (его получает команда, занявшая первое место по итогам регулярного чемпионата) взял ярославский «Локомотив». В прошлом году клуб дошел до финала, где уступил «Металлургу» из Магнитогорска. В этом розыгрыше, вполне вероятно, в финале ярославцам может встретиться другой клуб с Урала — челябинский «Трактор», наконец-то возродившийся после всех метаний, терзаний, борьбы. «Локомотив», безусловно, на сегодня самая сбалансированная команда, без слабых мест. Это в первую очередь максимально опытные игроки, поигравшие в разных условиях и в разных лигах, — команда, добивающаяся результата здесь и сейчас. Когда в составе выступают такие мастерюги, как Александр Радулов, Александр Елесин, Рушан Рафиков, Максим Шалунов, сложно рассчитывать на что-то, кроме золота чемпионата. В «Локомотиве» есть даже словак Рихард Паник, которого любители хоккея прекрасно помнят по выступлениям за различные команды НХЛ. Ну, а Игорь Никитин, один из самых высокооплачиваемых тренеров на сегодня, знает, как со всем этим коллективом динозавров справляться.

Фото: Возглавляющий ярославский «Локомотив» Игорь Никитин. Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com

В плей-офф «Локомотив» встретится с нижегородским «Торпедо». Еще недавно клуб под руководством «хоккейного профессора» Игоря Ларионова был едва ли не самым любимым и уважаемым в КХЛ, независимо от пристрастий болельщиков, настолько классную игру показывал — от нее натурально рождалась ностальгия по советскому хоккею. Однако теперь, и это очевидно, команда Ларионова перестала давать результат, достигнув своего потолка. Молодые не потянули, а пришедшие опытные не попали в игру.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но разочарование от игры «Торпедо» — ничто по сравнению с позорной игрой петербургского «СКА», разновидностью футбольного «Зенита», но в хоккее. Правда, в отличие от футбола, в КХЛ питерцы становились чемпионами в очень далеком 2017 году. Тогда в РПЛ торжествовал московский «Спартак» Массимо Карреры.

В этот сезон «СКА» опять шел, сотрясая воздух, но закончилось все фиаско. Хотя, казалось бы, в клубе собраны реальные звезды. К питерцам даже примкнул сам Евгений Кузнецов — именно он принес «Вашингтону» и Александру Овечкину Кубок Стэнли. В тот розыгрыш плей-офф Женя был лучшим, и его фирменная «птичка», которой он празднует голы, стала символом розыгрыша. Однако то было в прошлом.

Затем случился наркотический скандал. Кузнецов заметно сдал, это был уже не тот Женя, который блестяще ассистировал Овечкину. Потом хоккеист пытался перезапуститься в «Каролине» и даже в АХЛ, лиге пониже, чем НХЛ, но тщетно. Но не одним же Кузнецовым «СКА» должен быть един, правда? В конце концов, у тебя играет лучший российский защитник (или уже нет?) Никишин. Ты приобретаешь Тони Деанджело — игрока солидного даже по меркам НХЛ, покупаешь в принципе кого хочешь в России — и по итогу занимаешь только седьмое место? Да ладно? Тут, конечно, вопросы, и очень большие, к главному тренеру Ротенбергу — вопросы эти задаются давно, но питерский воз и ныне там. А вот главная радость и надежда «СКА» и сборной России — это, конечно, Иван Демидов, очень молодой и очень яркий. Скоро он уедет в «Монреаль», и, вероятно, мы получим — наконец-то! — элитного центрального нападающего.

Фото: Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Канадская экспансия в КХЛ? А что на Востоке? Как я уже сказал, взял себя в руки челябинский «Трактор». Клуб с традициями, с историей, с хорошим подбором игроков, но, как по мне, не хватало ему в первую очередь тренерского спокойствия. И «Трактор» его получил в лице канадского специалиста Бенуа Гру. Ничего выдающегося ранее этот человек не сделал, но для КХЛ, как выяснилось, и того достаточно. Конечно, еще один канадец, определяющий игру «Трактора», — великолепный голкипер Зак Фукале. Вообще, забавно получается: в НХЛ правят бал российские вратари (Бобровский, Василевский, Сорокин, конкурирующие в первую очередь с блестящим Хеллибайком), а в КХЛ лучший — канадец. Безусловно, в «Тракторе» надо отметить крайнего нападающего Максима Шабанова — просто шикарен! Пока что блистает только в России, но, как по мне, есть шансы заиграть и в НХЛ: Максим — этакая реинкарнация Кирилла Капризова.

Фото: Максим Шабанов из челябинского «Трактора». Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Меж тем в этом сезоне наша российская Лига, вопреки всем заявлениям патриотов, во многом определялась канадцами: они зачастую были лучшими на площадке. Я сказал о вратаре Фукале, но, к примеру, статистически лучшим защитником тоже стал «кленовый» — Тревор Мерфи из не самой сильной «Сибири». Из русских, помимо Никишина, выделяется, конечно, Дамир Шарипзянов — игрок самоотверженный, традиционно сильный в защите, но в этом сезоне прибавивший и в нападении. Главным ньюсмейкером КХЛ стал, опять же, канадец. Конечно, я говорю о нападающем Джоше Ливо. Он взял и переписал, казалось бы, вечный рекорд Сергея Мозякина. Ливо забросил 49 шайб за регулярный чемпионат! Браво!

Фото: Дамир Шарипзянов. Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Теперь снайперский рекорд в КХЛ принадлежит не русской легенде, а канадцу — причем не самому мощному по мировым меркам. Чем запомнился Ливо до этого? Да ничем особым — крепкий середняк, не выступавший даже в плей-офф. Но в «Салавате Юлаеве» он заблистал и переписал российский рекорд. В общем, чемпионат КХЛ оставил много вопросов и во многом имел кленовый привкус. Посмотрим, что произойдет в плей-офф. Пока что фаворитами выглядят «Локомотив» и «Трактор», но это все в теории. Как оно будет на самом деле? Ждем великой битвы!