Сегодня 14:56 Ракетки и мячи. Где поиграть в падел-теннис в Москве и Подмосковье 0 0 0 Фото: christophe vandercam/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Спорт

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Те, кто предпочитает активный вид отдыха, не теряют времени и вовсю осваивают падел-теннис. Его особенности, чем отличается от обычного и где в него поиграть в Москве и Московской области — в материале 360.ru.

Что такое падел-теннис Падел-теннис представляет собой игру, сочетающую черты классического тенниса и сквоша. Зародившись в Мексике, этот вид спорта быстро завоевал популярность по всему миру. Игра проходит на специализированном крытом корте размером всего 10×20 метров, значительно меньшем, чем теннисный. Участники используют ракетки с перфорированной рамой, обеспечивающие точное управление мячом и высокую мобильность. Задача — перебросить мяч через сетку таким образом, чтобы соперник не сумел отбить обратно. Возможность использовать боковые стенки для его отражения придает процессу дополнительную тактику и стратегию. Игры проходят между двумя командами по двое человек каждая. Где поиграть в падел-теннис в Москве Padel Friends В падел-клубе на Большой спортивной арене «Лужники» доступны самостоятельная игра либо занятия с профессиональным тренером. Предлагают как персональные, так и групповые уроки стоимостью от 1500 до 3500 рублей. При самостоятельной игре аренда корта обойдется от тысячи рублей.

Фото: РИА «Новости»

Padel Friends расположен по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 1. Vnukovo Sport Club Тут играют в большой теннис и падел на открытых и закрытых площадках с тренером. Так что получится приехать в любую погоду. В клубе есть занятия для взрослых и детей — записаться можно на групповое или индивидуальное. Стоимость — от трех тысяч рублей. Загородный спортклуб расположен по адресу: деревня Рогозинино, улица Луговая, 20а, строение 2. Академия будущего Гости смогут поучаствовать в турнирах, сразиться с напарниками или посетить индивидуальную тренировку. Есть вариант взять абонемент на восемь часов игр. Опция подойдет тем, кому сложно найти соперников для игры 2×2. Либо на групповые занятия по одному часу с тренером академии для разного уровня подготовки.

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

У организации есть свои падел-хабы в четырех районах столицы. По адресу станция метро «Ясенево», улица Паустовского, 4А, часовая бронь в будни обойдется в среднем в 3500 рублей. Те, кто поедет на 1-й Нагатинский проезд, 2, строение 17, поиграют от 4000 за 60 минут. На станции метро «Терехово», улица Нижние Мневники, 10а, позаниматься получится от 4800 рублей в час. Кому удобнее добраться до станции метро «Кунцевская», Сколковское шоссе, 33, владение 1, насладятся игрой в среднем за пять тысяч в час. Lunda Padel В Москве Lunda Padel расположен в трех местах: улица Правобережная, дом 1б, торговый центр «Капитолий», Большая Филевская, дом 32. По первому адресу расположены девять современных кортов, по второму — 10. Здесь можно провести спарринг-тренировки с сильным соперником для набора игрового опыта и подготовки к турнирам. Для гостей организуют соревнования любой сложности, включая профессиональные высшего класса. Часовая игра обойдется в 2200–5600 рублей. Дополнительно придется заплатить за аренду инвентаря.

Фото: Valerio Origo/Ipa Sport / Ipa-Ag / www.globallookpress.com

The Rink Fitness Это премиум-спортклуб, в котором работают три открытые площадки для падела, все с профессиональным мягким травяным покрытием Mondo. Записаться на занятие с тренером или поиграть самостоятельно может человек любого возраста и уровня игры. Цена зависит от размера площадки и времени и варьируется от пяти до восьми тысяч рублей в час. Падел-теннис в Подмосковье Padel Club Zhukovka Элитный падел-клуб с тремя закрытыми кортами и покрытием с искусственной травой. Там проходят спарринги, групповые и индивидуальные тренировки, а еще получится арендовать часть пространства для самостоятельной игры. Те, чьи друзья не разделяют любовь к спорту, находят игроков с похожим уровнем и занимаются вместе. Клуб расположен по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Жуковка, улица Ильинский Подъезд, с1.

Фото: РИА «Новости»

Стоимость аренды — от 3750 рублей в час. Berta Village Комплекс расположен на берегу Истринского водохранилища по адресу: Московская область, муниципальный округ Истра, коттеджный поселок «Ламишино Парк», 11Д. С понедельника по четверг до 17:00 пространство можно арендовать за четыре тысячи рублей за 55 минут. В остальное время — за шесть. Доступны как игры с друзьями, так и с тренером. CoolTennis Площадка расположена в парке имени Малевича в Одинцовском городском округе. Для гостей в сосновом бору обустроены четыре современных падел-корта. Тренировки проходят в группах от двух до четырех человек и индивидуально. Пробное занятие стоит 2990 рублей, а арендовать пространство для игры получится за четыре тысячи рублей в час.