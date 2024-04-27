Путин опоздал на ЧМ по фигурному катанию в 2011 году | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 20:47 Путин опоздал на ЧМ по фигурному катанию в 2011 году Писеев вспомнил об опоздании Путина на открытие ЧМ по фигурному катанию — 2011 РИА «Новости»

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Чемпионат мира по фигурному катанию в 2011 году перенесли в Россию из-за мощного землетрясения в Японии, которое разрушило АЭС «Фукусима». Почетный президент ФФККР Валентин Писеев, занимавший тогда пост руководителя федерации, в беседе с РИА «Новости» вспомнил, как за три недели страна организовала мировые соревнования.

Он подчеркнул, что с просьбой о принятии чемпионата мира к России обратился Международный союз конькобежцев. Другие государства отказались проводить соревнования у себя, и спортивные функционеры срочно искали новую страну — хозяйку соревнований.

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«Контакт шел на самом высоком уровне, и мы получили, можно сказать, указание сверху сделать все для организации турнира, который должен был пройти в Японии», — рассказал Писеев.

Он подчеркнул, что в качестве площадки выбрали московский спортивный комплекс «Мегаспорт», а датой открытия — 27 апреля.

Писеев напомнил, что в тот год Путин занимал пост премьер-министра и в день начала турнира находился с рабочим визитом в Швеции, но заявил, что хотел бы присутствовать. Начало трансляций с открытия планировалось на 19:00 по московскому времени.

По словам собеседника агентства, переговоры Путина и шведского короля закончились за три часа до начала открытия. Чтобы поскорее добраться до Москвы, он скомандовал пилотам повысить скорость самолета. Из аэропорта к «Мегаспорту» Путина доставили на вертолете.

«Церемония открытия уже началась — а он только из машины выходит. Объявляют по арене: председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Пауза — и он входит в зал. Опоздал, но всего лишь на восемь секунд», — подчеркнул Писеев.

Российская сборная на этом чемпионате мира завоевала только две медали. Серебро получили Татьяна Волосожар ее партнер Станислав Морозов. Бронза досталась 17-летнему Артуру Гачинскому, но только потому, что его главный соперник из Японии сломал конек во время выступления.

Несмотря на отстранение России от международных соревнований, в стране появилась новая смена будущих звезд. Дуэты из Подмосковья Мария Фефелова и Артем Валов, а также Ольга Федорова и Павел Драко стали призерами всероссийских соревнований по фигурному катанию «Мемориал А. Г. Горшкова».