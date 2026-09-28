«Промомед» стал участником Московского марафона

Спортсмены начали забег на улице Косыгина у МГУ, финишировали в «Лужниках». Маршрут проходил по центральным набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Тверской улице и мимо Кремля.

По традиции, к забегу присоединилась команда ведущей инновационной биофармацевтической компании «Промомед». Как рассказала менеджер по продукту «Тирзетта» компании Дарья Ревина, «Промомед» участвует в Московском марафоне не первый год.

«Для нас это не просто про забег, про спорт, про то, что нужно пробежать эту дистанцию. Это про возможность достичь цель, которую перед собой ставит каждый участник этого марафона. Иногда перед тем, чтобы достичь эту цель, исполнить свою мечту, у людей бывают ограничения, связанные со здоровьем. И мы, как ведущая российская биофармацевтическая компания, поддерживаем участников», — сказала Ревина.

Современные инновационные препараты «Тирзетта» и «Велгия Эко» применяют для снижения массы тела и лечения сахарного диабета второго типа. Компания показывает, что необходимо обращаться к врачам своевременно.

«С помощью препаратов „Промомеда“ — „Тирзетта“, „Велгия эко“ и „Амбене био“ мы хотим показать, что, даже если у вас есть проблемы со здоровьем сейчас, обратитесь к врачу, получите правильное лечение и исполните свою мечту — пробегите эти 42. А мы, „Промомед“, всегда поддержим вас на этом пути», — подчеркнула менеджер по продукту «Тирзетта».

Как рассказал специалист по работе с ключевыми клиентами «Промомеда», участник Московского марафона Дмитрий Поляков, его личной целью было — получить удовольствие и положительные эмоции от забега.

«Я хотел с удовольствием пробежать эту дистанцию, показать хороший результат для себя, но, самое главное — впитать эту всю атмосферу, когда одновременно с тобой бегут десятки тысяч человек, это, конечно, ни с чем не сравнимо. Когда вибрирует асфальт, когда десятки тысяч единомышленников бегут рядом с тобой плечом к плечу — это очень круто. Ради этого, мне кажется, мы все и бегаем», — подчеркнул он.

Московский марафон стал не только спортивным, но и благотворительным событием. «Промомед» и фонд «Жизнь в движении» объединили усилия, чтобы собрать средства для помощи тем, кто в этом нуждается.

«Второй год подряд команда болельщиков „Промомеда“ поддерживает Московские марафоны. И сегодня мы здесь, на Московском марафоне, с командой болельщиков. С яркими чудесными плакатами, поддерживаем каждого бегуна. Ведь „Промомед“ — лидер фармацевтического рынка. А лидеры всегда там, где победа, — сказала территориальный менеджер компании Кира Мансурова.