Промежуточные итоги РПЛ: чиновники тоже играют в футбол

Итак, можно и нужно подвести итоги Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024-2025. Пока что промежуточные итоги. Премьер-лига ушла на традиционный большой зимний перерыв. Возвращение ожидается 2 марта 2025 года. До выявления чемпиона останется 12 матчей. И мое предчувствие: многое, если не все, определит именно март следующего года.

Пока же сыграно 18 туров, прямо сейчас футболисты, тренеры, сотрудники клубов разъезжаются по отпускам. Зимним чемпионом стал «Краснодар» — так пишут. Это не совсем правильно, потому что, на самом деле, у «быков» столько очков, сколько и у питерского «Зенита». Оба клуба забуксовали на старте. О причинах — чуть позже. Сначала обратим взгляд чуть ниже.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нижние Очевидно, что главный кандидат на вылет — «Оренбург». Остальные команды прощанию с этим клубом только обрадуются: ведь играет тот дома на искусственном поле, где, собственно, и одержал единственную победу — над только начавшим строиться при новом тренере Деяне Станковиче «Спартаком». Бодаются толкаются за выживание «Ахмат», «Факел», «Химки». Похоже, вполне можно констатировать медленное, но верное превращение московского «ЦСКА» в середняка. Клуб давно не делает эффектных трансферов (не воспринимать же всерьез подписание «пенсионера» Пьянича?), хотя умеют находить усиление из не самых очевидных кандидатов — и, например, весьма оправдала себя покупка молодого узбека Файзуллаева. Другой вопрос, что «красно-синим» запретили вести трансферную деятельность до 2026 года, и теперь непонятно, за счет чего им жить.

Подпирают «ЦСКА» и два клуба, которые в нынешних условиях, в общем-то, и не совсем понятно, для чего играют. На медали они не рассчитывают, вылететь точно не вылетят. А еврокубки, как известно, для российских клубов закрыты. Речь идет о «Ростове» и «Рубине».

Клуб из Казани бьется — прежде всего, за счет игроков с Балкан, и пока интереснее всего наблюдать у «рубиновых» за форвардов Мирлендом Даку, который, пусть и албанский националист, но играет достойно. А вот «Ростов» так и не сделал качественного скачка при тренере (он же тренер сборной) Валерии Карпине. С продажами у клуба тоже так себе: слишком задирает цены. Симпатичен новичок лиги — «Акрон» из Тольятти. Это частный клуб. Он не сидит на госдотациях, а создан в 2018-м году Павлом Морозовым. И вот, всего за шесть лет клуб пробился в высшую лигу российского футбола. Частные деньги тратятся с умом, и «Акрон» сделал, на мой взгляд, очень симпатичные подписания — например, Джурасовича и Лончара (Стефан прям очень хорош!). Кроме того, клуб вернул в большой российский футбол Артема Дзюбу, которого я лично не слишком люблю; однако недооценивать этого футболиста ни в коем разе нельзя. Ведь только Дзюба, пусть и пожилой уже человек, мог столь грамотно отклеиться от защитника «Зенита» и головой забить победный мяч бывшему клубу. Жив курилка!

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Верхние Так, а что там в верхней половине таблицы? Традиционно считается, что в РПЛ действует топ-6 клубов: «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» и «ЦСКА». Но, как мы уже говорили, «красно-синие» из этого «великолепной шестерки» постепенно выпадают. Что до «Локомотива», то клуб стартовал очень даже неплохо и смотрелся убедительнее многих в РПЛ. Однако у «железнодорожников» нет необходимого запаса прочности — главный тренер Михаил Галактионов, который, уверен, со временем возглавит сборную России, выжимает из игроков максимум. Да и нет в команде настоящих звезд. Очень хорош Алексей Батраков — пожалуй, сейчас главная надежда российского футбола. Но он слишком молод, а это обязательные спады, горки.

Фото: Алексей Батраков. Pavel Kashaev / Global Look Press

С «Динамо» — ситуация иная. В клуб, однозначно, вбухивается немало денег — здесь очень приличный подбор игроков. Есть крепкие и даже звездные россияне: Тюкавин, Фомин. При этом очень достойный легионерский десант: Бителло, Чавес, Нгамале. Чего не хватает? Честно сказать, в прошлом чемпионате «бело-голубые» упустили реальный шанс на золотые медали, и, полагаю, связано это все с тем же «вечным проклятием „Динамо“, которое никак не может добиться чего-то солидного. Да, клуб не бултыхается на дне, но и не может стать грандом. Что для этого необходимо? Усиление и подтверждение амбиций.

В претендентах на «золото» вечно ходит и «Краснодар». Клубу этому нельзя не симпатизировать. «Быки» — детище Сергея Галицкого, и в чадо это реально вложена большая душа. Отлично работает академия «Краснодара»: Матвей Сафонов уехал в «ПСЖ», например, где не сидит на лавке, а регулярно, пусть и не всегда, появляется в основе. Вероятно, отправится в Европу и главный краснодарский актив сегодня — Эдуард Сперцян. При этом «быки», считая деньги, а не заваливая баблом, ведут грамотную трансферную политику — куплены отличные защитники Тормена и Коста. Бывают и сбои, как с Джованни, но он еще может заиграть, как заиграл, например, списанный со счетов опорник Ленини.

Есть и на 100% мощный игрок — Джон Кордоба, на мой взгляд, несмотря на весь блеск «спартаковца» Угальде, лучший форвард в России. Но «Краснодару» не хватает, во-первых, длины скамейки. В тех матчах, когда надо дожать «быки» не знают, кого выпускать на замену. А во-вторых? Как по мне, Галицкий пытается управлять командой в ручном режиме — и, как следствие, главный тренер Мусаев вроде и не тренер. Считал и считаю ошибкой увольнение тренера Ивича. Это в первую очередь не позволяет «Краснодару» добыть «золото» РПЛ.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

В отличие от конкурентов, у «Зенита» — огромное количество футболистов. Питерские могут купить любого. Зачастую они приобретают даже того, кто им не особенно нужен — например, Соболева из «Спартака». С ним не сработало, а вот Максим Глушенков, купленный также у прямого конкурента, «Локомотива», приобретение классное. Огромное количество бразильцев переместилось в Санкт-Петербург — некоторым из них раздали российское гражданство. Кстати, было позорно и одновременно забавно, как эксперты с «Матч-ТВ» размышляли, что вот, мол, у московского «Спартака» не играют в основе россияне, но молчали о «Зените», у которого из россиян — вратарь да Глушенков; и натурализованные бразильцы, конечно.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Чемпионские расклады В следующем году «Зениту» исполняется 100 лет. И все понимают, что руководство (не только клуба; мы ведь взрослые все люди) сделает все, чтобы питерские стали чемпионами. Что мешает? Перенасыщенность.

Российский футбол — это система, выстроенная для побед одного клуба. «Зенит» привык выигрывать — это повседневность. Но от такого рано или поздно выхолащиваешься — вот питерские и подустали. Уровень держат разве что двое: это Вильмар Барриос и Дуглас Сантос, очень классные и максимально стабильные игроки. Вероятно, будет сделано все — и даже больше — для спасения питерского реноме.

Чего ждать? Во-первых, «Зенит» будет покупать и скупать серьезных игроков в это трансферное окно, не жалея денег. Во-вторых, тем, кто уже есть — бразильцам прежде всего, — пообещают сумасшедшие премиальные, чтобы их мотивировать. Состав у «Зенита» — лучший в России, без сомнения. А вот что с мотивацией? Увидим. Кто бросит вызов «Зениту»? Вероятно, московский «Спартак». Да, еще два месяца назад такое и предположить было трудно. «Красно-белые» отставали и от «Зенита», и от «Краснодара» на десяток очков, впереди их были и «Локомотив», и «Динамо». Но потом «Спартак» преобразился. Забивать стал даже Тео Бонгонда — вероятно, лучший дриблер чемпионата, но на дриблинге свою мощь до поры, до времени и ограничивший.

Фото: Тео Бонгонда (слева) — конголезский и бельгийский футболист, атакующий полузащитник московского «Спартака». Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

В центр защиты вернулся парагваец Дуарте, который прервал эксперименты тренера, и занял место рядом с Бабичем. Но при этом выделить у «Спартака», конечно, необходимо двух игроков: аргентинца Эсекьеля Барко, который великолепен, и Манфреда Угальде, которого критиковали в прошлом сезоне, но тут он раззабивался. Хороши эти двое в первую очередь тем, что максимально профессионально подходят к делу, не сбавляя оборотов. «Спартак» перед зимней паузой одержал шесть побед подряд и на сегодня показывает лучшую игру в чемпионате. Но что будет весной? Едва ли не все тренеры «красно-белых» не справлялись с подготовкой команды во время зимней паузы. Если получится у серба Деяна Станковича решить вопрос, тогда у «Спартака» есть шансы на чемпионство. При этом очевидно, что «красно-белым» нужны один-два топовых футболиста для усиления. Но ведь, с другой стороны, только стабилизировался состав. В общем, весна в российском футболе вряд ли будет унылой. Битва предстоит крайне серьезная. Бывает ли иначе, когда «Зенит» и его кураторы хотят выиграть все в столетие петербургского клуба?