КХЛ 2023–2024: кто завоевал Кубок Гагарина | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 19:22 🏆 Послесловие к Кубку Гагарина. И последние станут первыми! Писатель Беседин: ХК «Металлург» сотворил чудо на КХЛ Хоккеисты «Металлурга» после победы / РИА «Новости»

Читать 360 в

Чемпионат России по хоккею подошел к концу. Завершен — и завершен эффектно. Теперь хоккейные болельщики переключатся на Кубок Стэнли. Там есть за кого поболеть — Василевского, Кучерова, Бобровского, Панарина, например. У Александр Овечкина дела плохи. Но все же, как сказали бы The Beatles, back in USSR. О том, кто завоевал Кубок Гагарина и почему это сравнимо с чудом, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для 360.ru.

Далее — прямая речь.

Итак, в финале Кубка Гагарина встретились, пожалуй, те, кто этого больше всего заслуживал. Хотя, соглашусь, утверждение несколько спорное.

Решающую битву устроили ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Первые легко выбили из розыгрыша «Трактор». Сказалась травма голкипера Зака Фукале, которому ее подло нанес форвард «Локомотива» Шалунов. А вот «лисам» из Магнитогорска пришлось пободаться с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Побоище они устроили знатное! «Автомобилист» — вообще очень симпатичная команда.

Анатолий Голышев — нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» / РИА «Новости»

Как итог, перед финалом Кубка Гагарина спецы и букмекеры преимущественно ставили на «Локомотив». Команда более опытная, отдохнувшая. И возглавляет ее тренер, уже бравший Кубок Гагарина, — Игорь Валерьевич Никитин.

Однако у рулевого «Магнитки» Андрея Владимировича Разина были иные взгляды на происходящее и иные планы на финал. Вообще уже после первого сезона Разина в «Северстали» (он работал с ней до Магнитогорска) я написал, что в будущем это наверняка один из лучших тренеров России. Я, как всегда, оказался прав.

Разин свой потенциал более чем подтвердил — теперь это, без сомнения, топ-тренер. Хотя пришлось ему непросто. Соперник мощный и организованный был.

Конечно, и сам «Металлург» — клуб титулованный. Дважды он брал Кубок Гагарина. Но это раньше. Теперь же в Магнитогорске собрали либо молодых ребят, либо тех, кто не прижился в других командах.

Хоккейный клуб «Металлург» / РИА «Новости»

И вот эти отверженные и горячие доказали всем, что они могут. Да еще как могут! «Локомотив» был повержен в четырех матчах. Да, да, «лисы» выиграли серию всухую — четыре — ноль. Распишитесь, что называется!

То, что сотворила «Магнитка», — это чудо. А разве не чудо — игра молодого Данилы Юрова? Тьфу-тьфу, сплюньте, но, кто знает, может, у нас появляется классный игрок на дефицитную позицию центрофорварда.

Кстати, наш лучший центральный нападающий последних лет 20 тоже родом из Магнитогорска. Я о великом Евгении Владимировиче Малкине, если что. А насколько был хорош швед Робин Пресс, перебравшийся в «Металлург» из «Северстали»... Его фирменный щелчок мы знаем, но как он пасы раздавал! Разин, как я уже сказал, собрал в Магнитогорске не прижившихся в других командах: Александра Петунина, Даниила Вовченко, Игоря Гераськина — и они заиграли!

Ну и, конечно, отдельное уважение голкиперу — Илье Набокову. Парню всего 21 год. Он родился в крошечном городке Касли.

Отец отдал его в челябинскую хоккейную школу «Мечел» — и каждый день на протяжение семи лет ездил с сыном за 135 километров на тренировки. Ну, не красавец? Поклон отцу! И браво, Илья Набоков!

В общем, это классный «Металлург». И он заслуженно выиграл Кубок Гагарина — кстати, по числу побед сравнявшись с «АК Барсом» и «ЦСКА».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин / РИА «Новости»

Так что рыдайте и плачьте, Тимченко и Ротенберг, хоккей не делают только деньги, как вы решили в «СКА». Хоккей делают люди. И это замечательно!

Есть в победе «Металлурга» нечто высшее, нежели просто игра в хоккей. Есть здесь и торжество молодости, и основание для больших светлых надежд, и даже торжество справедливости. Определенно этот Кубок Гагарина более чем удался.