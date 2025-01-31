После Кокорина: эпитафия российскому футболу
Вероятно, вы уже слышали, что человек, считающий себя футболистом, Александр Кокорин выдал новый неспортивный фортель. Нет, он не устраивал безумные автогонки по Москве и не бил никого стулом — в этот раз он уселся на стул: пришел в гости к Федору Смолову, тоже вроде бы футболисту, но больше всегда блогеру. Уселся и назвал российский чемпионат по футболу дерьмом — мол, он таким был еще в 2019-м, а сейчас совсем беда. Причастные возмутились.
Но так ли не прав Кокорин? Помните, как в великом кино? «Он, конечно, виноват, но он… не виноват».
Ключевая проблема тут кроется не в Кокорине, ясное дело, а в системе, породившей его. Он такой себе классический bad boy, и мировой футбол, безусловно, знает немало таких бэдбоев. Один Марио Балотелли чего стоит! А Пол Гаскойн? Или уж совсем старая школа — великий Джордж Бест! Как же он был хорош! Проблема не в автогонках и не в пьянстве (хотя и в этом тоже), а в том, что Кокорин не стоит даже пальца Гаскойна. Что уж говорить о Бесте!
Кокорин посредственный футболист — и всегда был таким. Да, на общем сером фоне российского футбола он вполне себе выделялся. Однако трагедия заключается в том, что любой мало-мальски перспективный футболист тут же объявлялся большим талантом.
Помните, что сказал тогдашний владелец «Спартака» Леонид Федун о молодом форварде Денисе Давыдове? «Наш будущий Месси!» Лионель переписал все мировые рекорды. Денис — ему еще не исполнилось 30 лет — выступает в третьем дивизионе за более чем скромный клуб «Росич». А где Федун? С Заремой.
Это стандартная практика — делать хайп, пиар из ничего. Причин тут две. Во-первых, на безрыбье и рак — рыба. Российский футбол дает катастрофически мало классных футболистов. Кто появился за последнее время? Батраков из «Локомотива» очень хорош, но там еще доказывать и доказывать. Однако сравните, например, любого российского форварда и того же молодого костариканца Угальде из «Спартака».
Мы не воспитываем футболистов. Но у нас есть суровый лимит. И тут появляется во-вторых.
За любым перспективным российским футболистом тут же выстраивается очередь — ведь нужны «паспорта» в составе. Агенты это прекрасно понимают и делают большой бизнес.
Именно такая среда породила Кокорина. Он — на фоне остальных — был талантлив. Но где и что Кокорин показал? Его уровень вовсю проявился, как пятно от масла на рубашке, когда «Спартак» героически продал Александра в «Фиорентину». Чудо, аномалия трансферной политики!
Там Кокорин был настолько печален, что экс-форвард «фиалок» легендарный Батистута рыдал у экрана, когда видел русского Александра, выходившего на поле. Но то Италия.
А что показал Кокорин непосредственно в России? Он менял клубы, но, по сути, на высоком уровне не провел ни одного сезона в России. Действительно хорошо Кокорин смотрелся лишь в «Сочи». Ну и когда начинал за «Динамо» — это 2012–2014 годы. Все остальное — мимо ворот.
Но не мимо кассы, кстати, сумасшедшие деньги Кокорин получал стабильно. А почему? Да потому что талант, да потому что перспективный. С ним носились, его прославляли, а он потом — бац! И вот такое интервью.
Думаю, Александр Кокорин всегда был переоцененным футболистом. Считаю, что его высказывание о российском футболе омерзительно. Но он прав в главном — в том, что мы превратили наш чемпионат в сомнительный аттракцион, где действуют странные механизмы, где все, если честно, заточено на один клуб. Простите, но это смотрится дико.
То, что происходит прямо сейчас, например, когда вскрываются скандалы с судьями (привет самарскому губернатору), когда покупаются из Бразилии игроки за 35 миллионов евро (хотя где им играть и ради чего, мы ведь не участвуем в еврокубках, не лучше ли подтягивать своих?), когда не появляются новые игроки, — это все слишком напоминает агонию.
Нет внятного плана развития российского футбола, нет ясного понимания, ради чего все это по-настоящему лучше. Потому что коррупционеры, бюрократы и агенты имеют здесь всю власть. Да я могу перечислить десятки таких «потому что».
Так что Кокорин, безусловно, редкостный человек, но это российский футбол породил его. Породил не как исключение, а как системную ошибку. А он недоволен и мстит.