21 июля 2026 15:28 Пути разошлись. Почему Петросян без объяснений ушла от Тутберидзе Спортивный журналист Лесик: Петросян занимается здоровьем и учебой Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Новость о том, что 19-летняя фигуристка Аделия Петросян после нескольких лет сотрудничества покинула штаб Этери Тутберидзе, прогремела для мира спорта как гром среди ясного неба. Причины называются разные: одни считают, что внутри группы усилилась конкуренция, другие же связывают уход с попыткой «притормозить» спортивную карьеру.

Почему ушла от Тутберидзе О своем уходе Петросян рассказала в соцсетях. Она поблагодарила наставников, но никаких конкретных причин своего поступка не назвала, дежурно высказавшись о полученном колоссальном опыте и уважении к тренерам. «Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу] и Сергею Викторовичу [Дудакову] за пройденный вместе путь», — написала фигуристка. К прошлому олимпийскому сезону спортсменке пришлось готовиться в сложной обстановке. Несмотря на проблемы со здоровьем, она выиграла сентябрьский отбор и завоевала путевку на Игры в Италию, где достойно показала свое мастерство. По итогам соревнований она завоевала шестое место. Выступления дались Петросян большой ценой — в последнее время она столкнулась с целой серией травм, испытывала боли из-за повреждений мышц паха и спины, залечивала бедро. Несмотря на это, ухода фигуристки из штаба Тутберидзе никто не ожидал. Такое решение может осложнить процесс подготовки к международным соревнованиям, потому что необходимо время на адаптацию, перестройку тренировочного процесса и поиск взаимопонимания с новым наставником.

Фото: РИА «Новости»

Никакой информации о том, кто станет тренером фигуристки, нет. В спортивных кругах чаще всего называют Светлану Соколовскую и Татьяну Навку, но никаких подтверждений этому не было. Сигналы о том, что Петросян «притормозит» спортивную карьеру, уже были. Известно, что чемпионка поступила в Российский институт театрального искусства на балетмейстерский факультет. Спортивный журналист Sport24 Константин Лесик в беседе с 360.ru рассказал, что на уход от Тутберидзе Петросян подтолкнуло сразу несколько причин. «Это был не самый удачный олимпийский сезон. Кроме того, у фигуристки есть желание сконцентрироваться на учебе, на своем здоровье. Видимо в какой-то момент они с тренером поняли, что не могут многое дать друг другу. Или Адель осознала, что на данном этапе ей лучше продолжить свою карьеру без Этери Георгиевны», — отметил эксперт. Он добавил, что пути Тутберидзе и Петросян разошлись максимально мирно. К кому именно придет за наставничеством юная звезда спорта, пока не известно. Лесик подчеркнул, что в России очень много хороших специалистов, поэтому фигуристке есть из кого выбирать. «Этери Тутберидзе ей очень многое дала: довела ее до статуса лучшей российской фигуристки последних лет, до статуса трехкратной чемпионки России, победителя отбора в Пекине, олимпийского отбора. Но, возможно, какой-то другой специалист ей может дать что-то еще», — объяснил журналист.

Фото: РИА «Новости»

Какое будущее ждет Собеседник 360.ru добавил, что сейчас Петросян важно самой понять, что именно ей нужно. «Сейчас она занимается не активными тренировками, а восстановлением здоровья и учебой. Поэтому хочется в первую очередь пожелать успехов ей в этом», — сообщил он. По его мнению, спортсменка намерена продолжать строить карьеру и выступать на льду.

Просто ей нужно научиться делать немножечко по-новому. У нас есть много примеров. Самый яркий — это американка Алиса Лью, которая вернулась через 2,5 года. То есть она два с половиной года не выступала, потом вернулась, выиграла Олимпиаду и чемпионат мира.