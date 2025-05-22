Сегодня 20:32 Почему падел такой популярный? В Москве за игру готовы платить 200 тысяч, но есть нюанс 0 0 0 Фото: Tommaso Berardi_Ipa Sport _ Ipa / www.globallookpress.com Спорт

Скандалы

Теннис

Москва

Падел продолжает набирать популярность в России. Для игры в него не требуется какой-то особой физической подготовки и специальных навыков, чем, вероятно, он и покоряет все больше сердец. Как и зачем придумали эту смесь тенниса, пинг-понга и сквоша и за что этот вид спорта открыто ненавидит Новак Джокович — в материале 360.ru.

Эскорт-падел в Хорошево-Мневниках: фейк или нет Несколько дней назад вся Москва гудела из-за открытия первого эскорт-падела. Организаторы площадки подчеркивали, что у будущих клиентов будет возможность не только самостоятельно выбрать себе спарринг-партнершу для матча на приватном корте, но и наряд, в котором она будет играть.

Никаких ограничений при этом обещают не устанавливать. А рядом с кортами собираются сделать спа, бар, зону отдыха и переговорные. Пока, правда, никаких реальных фото с места нет — клуб еще не работает. На сайт залиты снимки моделей из фотостоков.

Фото: Tommaso Berardi_Ipa Sport _ Ipa / www.globallookpress.com

В Telegram-каналах новость восприняли с большим воодушевлением, отмечая, что создатели клуба смогли убить сразу нескольких зайцев: тут и мода на спорт, и мода конкретно на падел-теннис, ну и красивые девушки, конечно. Sport Baza иронично назвала происходящее появлением нового вида спорта для обеспеченных мужчин. «Появится ли федерация эскорт-падела в России — неизвестно», — пошутили авторы поста. На фоне повышенного интереса к этой локации организаторы поспешили заявить, что с эскортом площадка не имеет ничего общего. По их мнению, людей просто ввел в заблуждение «провокационный маркетинг», однако теперь хотелось бы, чтобы у аудитории было правильное понимание проекта.

Мы не являемся эскорт-паделом. Мы просто подбираем соперниц для игр. Уединение с соперницами после игры не наш профиль; мы место, где не нужно искать компанию, чтобы поиграть.

Что такое падел-теннис и когда его придумали Падел одновременно похож и на теннис, и на сквош. Играть в него можно только в парном разряде, в формате «два на два». В России его признали официальным видом спорта в 2019 году, а в 2024-м у Федерации падела появились особые полномочия, чтобы проводить турниры и соревнования. И хотя для нашей страны падел — явление в какой-то степени новое, его история насчитывает уже более 55 лет. Отцом падел-тенниса считают мексиканского миллионера Энрике Коркуэра.

В 1969 году он вместе с женой Вивиан переехал в новый особняк в Акапулько. Там любившая теннис супруга богача страшно расстроилась из-за отсутствия корта. Проблему нужно было как-то решать.

Фото: Valerio Origo_Ipa Sport _ Ipa-Ag / www.globallookpress.com

Особенности ландшафта не позволили миллионеру создать площадку в полноценном виде, но он вышел из положения, уменьшив ее габариты в три раза. Для удобства корт обнесли стенами. Так и появилась новая игра, которую Энрике нарек «паделом Коркуэра» (от английского paddle — весло). Выбор первой части названия был связан с формой ракеток, которые использовали в новом виде спорта. Они были вытянутыми и деревянными, как весла. В 1974 году в гостях у Коркуэра побывал его приятель — Альфонсо де Гогенлоэ. Бизнесмен сыграл в падел и так впечатлился, что по возвращении домой — в родную Испанию — построил два корта на территории отеля Marbella Club. Так этот вид спорта начал становиться все более популярным.

Фото: Hatim Kaghat / www.globallookpress.com

Чем падел похож на теннис, сквош и другие виды спорта с ракеткой Подача в паделе делается с руки. Сначала игрок кидает мяч на поле, а после бьет по нему ракеткой. Если мяч перед ударом дважды коснулся части корта соперника — зарабатывается очко. То есть принцип тот же, что и в теннисе. Аналогичным образом ведется счет: чтобы победить соперников в гейме, нужно заработать четыре очка.

Так как в паделе мяч может отскакивать от стеклянных или сетчатых стен, у игры есть и общие черты со сквошем. Но есть и несколько отличий: это размер площадки, разные ракетки (в паделе они с отверстиями, а в сквоше — со струнами), количество игроков (в падел играют в формате «два на два», а сквош может быть и некомандной игрой — только с двумя соперниками).

Фото: Manuele Mangiarotti / www.globallookpress.com

Ракетки для падела, с которыми, как мы уже сказали выше, связано название игры, взяли из пляжного тенниса. В наши дни они, конечно, выглядят совсем иначе — их изготавливают из вспененных материалов с перфорированным покрытием. Четвертым видом спорта, которым вдохновлялся Энрике, придумывая падел, стал настольный теннис. У него он позаимствовал нижнюю манеру подачи.

Как играют в падел Игра состоит из трех сетов, один сет — до шести геймов. Игроки могут отбивать мяч в стекло так, чтобы он пересек сетку и попал на сторону соперника. Первую подачу нужно выполнить из правого квадрата по диагонали в левый с руки: кинуть мяч на поле и потом ударить по нему ракеткой.

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сколько стоит начать В Москве или Петербурге арендовать корт для четырех человек на один час будет стоить порядка трех-четырех тысяч рублей. Если есть необходимость заниматься с тренером, то оплата его услуг обойдется в две-три тысячи рублей в час. Цены на ракетку для начинающих очень разные: разброс примерно от пяти и до 50+ тысяч рублей (зависит в том числе от внешнего и внутреннего материала). При выборе советуют обратить внимание на ее вес. Новичкам лучше брать полегче.

Интересно По мнению мастера спорта по настольному теннису Максима Стулия, падел замечателен и своей динамикой, и глубокой тактикой: в этой игре победа часто не за теми, кто сильнее бьет. От игроков требуется и умение анализировать расположение соперников на корте, стратегическое мышление, умение играть в команде, пояснил он в беседе с «Чемпионатом». По мнению мастера спорта по настольному теннису Максима Стулия, падел замечателен и своей динамикой, и глубокой тактикой: в этой игре победа часто не за теми, кто сильнее бьет. От игроков требуется и умение анализировать расположение соперников на корте, стратегическое мышление, умение играть в команде, пояснил он в беседе с «Чемпионатом».

Также нужно учитывать особенности формы головы ракетки: она может быть с круглым ободом (хороша и для любителей, и для профессионалов), каплевидной формы (подойдет для атакующих игроков) и diamond (от английского «алмаз» — прим. ред.). Последнюю советуют брать новичкам, которые ранее играли в теннис, сквош или бадминтон. При покупке нелишним будет проверить уровень сцепления ее поверхности с мячом. Она может быть шершавая (с такой новичкам легче контролировать мяч) и гладкая.

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Также для занятий потребуются специальные кроссовки (возможная альтернатива — грунтовые теннисные), набор из четырех мячей (порядка тысячи рублей) и сумка для падела. При желании можно участвовать в турнирах, но оно небесплатное. В среднем цена для начинающего спортсмена — 2,5 тысячи рублей. Почему падел стал трендом По мнению Бена Николса, основателя консалтинговой компании Padel 22, этот вид спорта становится все более популярным в силу сразу нескольких факторов. Во-первых, в него легче играть, чем в теннис или сквош. Во-вторых, он не требует от людей каких-то сверхспособностей и очень большой выносливости. В силу этого он более открытый — им не боятся заниматься те, кто не считает себя спортсменом, а просто хочет наслаждаться игрой.

Фото: Joel Marklund / www.globallookpress.com

Знаменитости, которые играют в падел Среди фанатов падел-тенниса есть немало звезд первой величины. Среди них — Криштиану Роналду и Лео Месси, Юрген Клопп, Дэвид Бэкхем и Златан Ибрагимович, Марат Сафин, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, семейство Кардашьян, принц Уильям и Кейт Миддлтон и многие другие. Но есть и те, кто его искренне ненавидит и говорит об этом прямо. Так поступает, например, легендарный сербский теннисист Новак Джокович. В июне 2024 года, после победы на Уимблдоне, он заявил о проблемах современного тенниса, который постепенно заменяют его более простыми аналогами.

Фото: Pascal Muller/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Если мы ничего не сделаем с этим на глобальном уровне, они превратят все теннисные клубы в падел-теннисные или пиклбольные. Потому что это более бюджетно. Допустим, у вас есть один теннисный корт. При этом вы можете построить три корта для падела на одной такой площадке. Просто посчитайте. Владельцу клуба гораздо выгоднее делать такие площадки», — развел руками Джокович.