Победитель Владивостокской регаты получит приз с автографом Путина

Победитель IV Международной Владивостокской регаты получит уникальный трофей — весло сборной России по академической гребле с личным автографом президента Владимира Путина. Соревнования проходят с 4 по 6 сентября в столице Приморья по спортивной программе ВЭФ-2025.

Трофей, выполненный в рамках «Сделано в России», вручит Российский экспортный центр. Амбассадор бренда — Федерация гребного спорта. Главный приз представили на стенде Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики во время открытия Международной Владивостокской регаты — 2025.

«Регата проходит в четвертый раз и стала не просто спортивным событием ВЭФ, но и хорошей традицией, визитной карточкой форума. Мы дружно гребем! Гребем на Дальний Восток, чтобы побеждать, делать жизнь здесь комфортнее, лучше, чтобы к нам приходили инвесторы, приезжали жить люди», — отметил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

Традиция вручения лопасти весла с автографами государственных деятелей стала особенностью и визиткой регаты. В 2024 году обладателем приза стала сборная России.