Победитель Владивостокской регаты получит приз с автографом Путина
Победитель IV Международной Владивостокской регаты получит уникальный трофей — весло сборной России по академической гребле с личным автографом президента Владимира Путина. Соревнования проходят с 4 по 6 сентября в столице Приморья по спортивной программе ВЭФ-2025.
Трофей, выполненный в рамках «Сделано в России», вручит Российский экспортный центр. Амбассадор бренда — Федерация гребного спорта. Главный приз представили на стенде Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики во время открытия Международной Владивостокской регаты — 2025.
«Регата проходит в четвертый раз и стала не просто спортивным событием ВЭФ, но и хорошей традицией, визитной карточкой форума. Мы дружно гребем! Гребем на Дальний Восток, чтобы побеждать, делать жизнь здесь комфортнее, лучше, чтобы к нам приходили инвесторы, приезжали жить люди», — отметил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.
Традиция вручения лопасти весла с автографами государственных деятелей стала особенностью и визиткой регаты. В 2024 году обладателем приза стала сборная России.
Для всего спортивного сообщества большая честь, что Владимир Владимирович Путин поддержал Международную Владивостокскую регату.
Алексей Свирин
президент Федерации гребного спорта России
Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что российские товары и чемпионы — это единый бренд, вызывающей доверие и уважение во всем мире.
Гребной спорт стал традиционным элементом продвижения национального бренда «Сделано в России». В 2025-м за главный трофей поборются спортсмены из Белоруссии, Китая, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Пакистана, Армении, Кубы, Афганистана и России.
Регата традиционно проводится при поддержке фонда «Росконгресс». В этом году соревнования пройдут на территории кампуса ДВФУ на острове Русский и на водном стадионе ТОФ в самом центре столицы Приморья.
Зрителей 5 сентября ждет масштабное вечернее шоу с выступлениями творческих коллективов Дальнего Востока, модными показами и выступлением белорусских артистов. В акватории Амурского залива 6 сентября состоятся заезды по прибрежной гребле на 1000 метров, а затем — награждение победителей.