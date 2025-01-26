26 января 2025 10:51 Победит сильнейший. На ТНТ стартует новый сезон шоу «Титаны» Новый сезон шоу «Титаны» стартует на ТНТ 26 января 0 0 0 Фото: Unsplash Спорт

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Новый сезон шоу «Титаны» стартует на телеканале ТНТ в январе 2025 года. На этот раз количество участников увеличится, к испытаниям вернутся атлеты из первого сезона. О том, кто сразится за победу и какие соревнования подготовили для участников, — в материале 360.ru.

Суть шоу «Титаны» Проект «Титаны» — это спортивное реалити-шоу, второй сезон которого начнется на ТНТ 26 января. Передача выходит с 2024 года. В шоу принимают участие профессиональные боксеры, бодибилдеры, шорт-трекисты, гимнасты и другие спортсмены. Требования к участникам: возраст от 18 до 60 лет, идеальная физподготовка, готовность к соревнованиям на силу, скорость, выносливость и баланс. Главная цель соревнований — выявить сильнейшего атлета, который сможет доказать превосходство над соперниками. Кандидатов по всей России отбирал искусственный интеллект, предварительно проанализировавший большой объем данных. Нейросеть стала создателем сложнейших испытаний, с которыми справятся только спортсмены с исключительными способностями. Главный приз для победителя шоу «Титаны» — 10 миллионов рублей.

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Когда выйдет первый выпуск шоу «Титаны» Первый выпуск второго сезона шоу «Титаны» выйдет на ТНТ 26 января в 21:00 по московскому времени. Затем серии можно будет смотреть каждое воскресенье. Через некоторое время после эфира на телевидении программа появится в аккаунте ТНТ на Rutube. Всего во втором сезоне «Титанов» 12 эпизодов, но их точный хронометраж пока не раскрыли. В первом сезоне серия длилась 1,5 часа.

Испытания второго сезона шоу «Титаны» При создании испытаний искусственный интеллект проанализировал способности каждого участника. Атлетам предстоит прыгнуть с пятиметровой башни без страховки, протащить кран с весом в 44 тонны и погрузиться в ледяную воду. Но это далеко не все испытания, которые предстоит пройти участникам.

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Участники второго сезона шоу «Титаны» За победу во втором сезоне «Титанов» поборются 111 человек. В их числе новые участники, а также те, кто пробовал свои силы в первом сезоне. Например, в проект вернутся гимнаст Александр Сычугов и боец ММА Анатолий Надратовский. В списке участников — космонавт-испытатель Анна Кикина, артист цирка Александр Гангало, эквилибрист Александр Янковский, сотрудник МЧС Антон Борздый, машинист электропоезда Вячеслав Романов и артист Государственного ансамбля песни и пляски «Дагестан» Джамал Атаев. В шоу также поучаствует 72-летний екатеринбуржец Александр Яшанькин — 12-кратный чемпион мира и 41-кратный чемпион России по бодибилдингу. «Среди тех, кто будет бороться за победу, — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике, вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков», — рассказали на официальном сайте ТНТ.

Первый сезон шоу «Титаны»: кто победил Первый сезон «Титанов» стартовал на ТНТ 26 мая 2024 года. Съемки состоялись в подмосковном комплексе «ГЛАВКИНО» на Новорижском шоссе. Участниками стали 99 конкурсантов, их разделили на три равные группы по 33 человека. По итогам каждого выпуска количество атлетов сокращалось. Те, кто показал худший результат, покидали игру. Победителем первого сезона стал скалолаз и каскадер из Дагестана Магомедрасул Рабаданов. Ему присвоили звание «Титана», он получил главный приз в 10 миллионов рублей.