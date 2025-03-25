Памяти Андрея Мартемьянова. Хоккеист и мем-автор с уральским характером
Умер Андрей Мартемьянов. Тренер, который имел все шансы стать культовой фигурой для российского хоккея, но все-таки ею не стал. Из-за разных факторов и обстоятельств. Однако среди любителей хоккея, тех, кто реально в теме, этот человек, без сомнения, навсегда заслужил уважение. Он, простите за пафос, останется в наших сердцах
Мартемьянов был тем, кто умел разрезать пространство вокруг меткими фразами, точно бритвой. Собственно, так я и узнал его другую сторону, не только хоккейную. Андрей Алексеевич выдал: «Тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберем. Красивый хоккей, содержательный, все смотрелось прилично. Ноль». Неплохо, да?
Тогда Мартемьянов тренировал хоккейный клуб «Сибирь». Ему пророчили большое будущее, говорили, что он может возглавить клуб крупнее, известнее.
Он был, конечно, очень ярким, блистательным и блистающим, человеком, который мог, например, надеть пестрый костюм полубезумной расцветки. Или сделать шоу, узнав о рождении внука прямо во время матча. На самом деле, таких людей всегда очень не хватало российскому хоккею, подчас закрытому и сухому. Ведь в чем феномен Александра Овечкина? Он покорил всех в НХЛ своей открытостью.
Однако при всем этом, глядя на Мартемьянова, мы всегда видели перед собой крепкого уральского мужика с принципами и убеждениями. Мужика, которого потрепала жизнь, и он о ней многое понял. Когда Андрею было 12 лет, умер его отец. Мартемьянов взял многие мужские обязанности на себя. При этом ездил на тренировки, далеко-далеко — ездил, кто помнит, на «колбасе».
А как иначе? Добивался, выгрызал — и наконец пришел в большой хоккей.
Мартемьянов-игрок — это, конечно, в первую очередь о его родном свердловском «Автомобилисте». Там он не то что блистал и феерил, но хоккей показывал достойный. Когда же все кончилось (Мартемьянова мучила травма спины), то стало нервно и грустно. Куда идти? Самым логичным виделся путь в тренеры, но в высшем эшелоне, как говорится, все места распределялись согласно купленным билетам.
Так что Мартемьянов начинал с низов. Работать было нелегко, денег отчаянно не хватало. И Андрей Алексеевич подрабатывал таксистом. Едет на тренировку — захватит попутчика. Так вот приходилось зарабатывать.
Но потом выдался шанс — и Мартьемянов возглавил родной «Автомобилист», но не на постоянной основе, а в качестве исполняющего обязанности. Сказки не получилось — игра была так себе, и Андрей Алексеевич из клуба ушел.
Дальше были почти хоккейные низы, все классически. Клубы вроде «Южного Урала», и вот тут сказался уральский характер или даже так — мартемьяновский характер. Прорыв случился, когда Андрей Алексеевич возглавил хабаровский «Амур», идущий на дно. Клуб, которого списали со счетов все, вдруг встрепенулся и начал показывать яростный хоккей.
До чуда команде все же не хватило, но в том не было вины Мартемьянова. Этот уралец свою работу выполнял на все 100.
Потом состоялось возвращение в Екатеринбург, затем был вояж в «Сибирь», где Андрей Алексеевич раскрылся уже не только как хоккейный тренер, но и как блестящий оратор и автор мемов. Мне до сих пор видится странным решение руководства команды из Новосибирска не продлевать контракт с Мартемьяновым. Дальше был «Амур», но, как говорится, в одну хабаровскую реку не войдешь дважды.
Андрей Алексеевич Мартемьянов скончался в ночь на 25 марта 2025 года от инсульта.