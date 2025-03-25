Памяти Андрея Мартемьянова. Хоккеист и мем-автор с уральским характером

Умер Андрей Мартемьянов. Тренер, который имел все шансы стать культовой фигурой для российского хоккея, но все-таки ею не стал. Из-за разных факторов и обстоятельств. Однако среди любителей хоккея, тех, кто реально в теме, этот человек, без сомнения, навсегда заслужил уважение. Он, простите за пафос, останется в наших сердцах

Мартемьянов был тем, кто умел разрезать пространство вокруг меткими фразами, точно бритвой. Собственно, так я и узнал его другую сторону, не только хоккейную. Андрей Алексеевич выдал: «Тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберем. Красивый хоккей, содержательный, все смотрелось прилично. Ноль». Неплохо, да?

Тогда Мартемьянов тренировал хоккейный клуб «Сибирь». Ему пророчили большое будущее, говорили, что он может возглавить клуб крупнее, известнее.

Он был, конечно, очень ярким, блистательным и блистающим, человеком, который мог, например, надеть пестрый костюм полубезумной расцветки. Или сделать шоу, узнав о рождении внука прямо во время матча. На самом деле, таких людей всегда очень не хватало российскому хоккею, подчас закрытому и сухому. Ведь в чем феномен Александра Овечкина? Он покорил всех в НХЛ своей открытостью.

Однако при всем этом, глядя на Мартемьянова, мы всегда видели перед собой крепкого уральского мужика с принципами и убеждениями. Мужика, которого потрепала жизнь, и он о ней многое понял. Когда Андрею было 12 лет, умер его отец. Мартемьянов взял многие мужские обязанности на себя. При этом ездил на тренировки, далеко-далеко — ездил, кто помнит, на «колбасе».

А как иначе? Добивался, выгрызал — и наконец пришел в большой хоккей.