Сегодня 13:55 Овечкин бьет великий рекорд, но впереди — главный 0 0 0 Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Александр Овечкин

Эта музыка должна быть вечной! Комментатор в экзальтации вопиет в микрофон: «He scores! Alex Ovechkin!» И мы видим одного из величайших Александров в истории. Он седобород, он полон — и он велик. Вновь забрасывает шайбу — победную. Правильно пишут американские журналисты: «Нам повезло жить в эпоху Александра Овечкина».

В ночь на 17 января Великая Восьмерка установил новый феноменальный рекорд. Вообще, Саша — машина по переписыванию рекордов, русская машина. Этой ночью пала «Оттава», показывающая в сезоне-24/25 весьма неплохой хоккей. Проиграли «сенаторы» в овертайме. Тут важно отдать должное вратарю «Вашингтона» (Овечкин выступает за этот клуб) Логану Томпсону, который вновь был очень хорош, сохранив нули на табло. И вот — дополнительное время. Швед Расмус Сандин отлично играет в защите, тянет шайбу в зону соперника. Параллельным курсом следует Саша Овечкин — летит, точно устрашающий русский бомбардировщик, летит, несмотря на то, что ему 39 лет. Да, в таком возрасте трудно играть в хоккей, но Саша может, да еще как! Сандин отдает ему шайбу — Овечкин стреляет, — и понеслась песня: «He scores! Alex Ovechkin!» Я, правда, не знаю, как он это делает. Никто не знает. Понятно, что Овечкин — один из самых физически одаренных хоккеистов за всю историю. Ясно, что у него совершенно феноменальный бросок. Однако ему уже 39 лет.

По молодости Овечкин брал напором и энергией, был отличный партнер-распасовщик — швед Николас Бэкстрем. Но последний с хоккеем давно закончил. Сам «Вашингтон» после завоевания долгожданного Кубка Стэнли переживал непростые годы — сейчас поднялся. Во многом благодаря тренеру Спенсеру Карбери.

Однако и Саша Овечкин перестал быть Сашей, он теперь Александр Михайлович. Не молодой пацан, кутящий с Ферги и Жанной Фриске, а седовласый глава семейства, отец двух детей. Тот, кто считается самым великим, — я об Уэйне Гретцки — катастрофически сдал в 37 лет. Овечкину — на два года больше, и хоккей, в который играют сегодня, в десятки раз опаснее и интенсивнее, чем тот, в который играли во времена Гретцки. Тем не менее Саша рвет и мечет. Так как возможно подобное? Конечно, у Александра богатырское здоровье. Его не хватило, например, великому Марио Лемье, который, на мой взгляд, лучший игрок за всю историю североамериканского хоккея. Хорош был Яромир Ягр, но и он не блистал в таком возрасте. К слову, именно рекорд чеха побил этой ночью Овечкин. Ягр забивал в НХЛ 178 вратарям; для Саши голкипер «Оттавы» Леви Мериляйнен стал 179-м. Теперь осталось главное: Овечкин должен побить рекорд Уэйна Гретцки — до него осталось всего 20 шайб.

Фото: Meng Yongmin/Xinhua / Global Look Press

Да, в мире давно происходят жуткие вещи: пандемия, войны, экологические катастрофы — человечество истребляет и себя, и планету, словно обезумевшее (или не словно?). Можно сказать, глядя на весь этот ад: какой тут хоккей, какой тут, простите, Овечкин? На самом деле, это вечный вопрос. Например, Теодор Адорно сформулировал его применительно к литературе: «Возможна ли поэзия после Освенцима?» Действительно, происходящее чудовищно, и нельзя, ни в коем разе нельзя отстраняться от него. Можешь убрать мазут с черноморских пляжей? Убери! Можешь помочь людям в зоне СВО? Помоги! Но должны быть и яркие мотивирующие эмоции. Именно их нам дарит Великая Восьмерка. Каждое утро («Вашингтон» играет ночью) сотни тысяч людей просыпаются и бегут смотреть: забил ли Овечкин? И он не подводит.

Фото: Овечкин в 2019 году. Michael Reynolds/CNP/AdMedia / Global Look Press

Мы смотрим, как он забил — и видим здоровенного седого мужика, который радуется своему 874-му в сезонах НХЛ голу так, будто забросил первую шайбу, да еще и в финале Кубка Стэнли. Вот в чем секрет его величия: Овечкин живет не рекордами и деньгами, а самой игрой. Спустя столько лет получает стопроцентное удовольствие — это максимально мотивирующий эффект! Когда-нибудь про Овечкина снимут великий фильм, а пока мы хотим, чтобы эта музыка была вечной: «He scores! Alex Ovechkin!» Не лучший, но определенно самый крутой хоккеист в истории.