Школьная революция: теперь на уроках играем в FIFA и Dota?

FIFA, Counter-Strike и Dota 2 могут добавить в школьную программу по физкультуре. В Минпросвещения опровергли эту информацию, но слухи ходили активно, причем давно и упорно. Киберспорт (слово-то какое!) популяризируют весьма старательно и пытаются представить чуть ли не прорывным направлением в будущем. Проводят соревнования, и надо заметить, что россияне, как правило, занимают там первые или призовые места. Так почему не сделать это частью школьной программы?

Киберспорт — это, с одной стороны, про развлечения, а с другой — про работу. Подростки активно рубятся в компьютерные игры и зарабатывают на этом приличные деньги. Впрочем, разве только подростки? У меня есть знакомые, которые в свободное от работы время продавали артефакты, подряжались участвовать в боях и делали тому подобные вещи за нормальные деньги. В их случае речь идет о Warcraft и Lineage. Ты повышал свой уровень несколько лет? Забрал себе чудесную секиру? Продай ее тому, кому лень это делать. Он пахал в офисе нефтяной компании 20 часов, чтобы вечером расслабиться, убивая противников. Правда заключается в том, что наша реальность во многом стала виртуальной.

Помню, как в 1999 году всех шокировала «Матрица». Это было откровение — причем не только визуальное, но и смысловое, философское. Вслед за вокалистом Rage Аgainst The Machine Заком де ла Рочей многие после просмотра кино вопили «wake up!» и реально хотели проснуться. Получилось ли у кого? Вопрос остается открытым.

Зато понятно то, что компьютерные игры — обязательный и важнейший элемент нашей действительности. Бороться с этим бесполезно. Да и незачем. Тогда стоит возглавить?

Пересечения киберспорта и спорта весьма забавны. Например, футболисты обожают это занятие. Да и не только они. Так, Федор Смолов заявил, что «Краснодар» стал чемпионом, потому что его игроки постоянно рубились в Counter-Strike. Есть и еще один показательный пример — футболист Усман Дембеле, который не столь давно получил «Золотой мяч» (приз лучшему футболисту мира). Усман — дико талантливый человек, но его карьеру и полнокровное раскрытие тормозили как раз-таки компьютерные игры. И еще чипсы.

Есть ведь и совсем обратный пример — Патрик Лайне, талантливейший хоккеист, который не смог реализоваться из-за своей нездоровой любви к компьютерным играм. Таких множество. Они не состоялись в реальной жизни, потому что ушли в виртуальный мир. Со многими подростками сегодня происходит то же самое, и я плохо представляю, как эта зависимость могла бы преодолеваться на уроках. Физрук обучал бы тонкостям игры в Dota? Или это дети, что, вероятнее, встали бы у руля? Будет ли им после такого интересно что-то еще, кроме «Фифы»? Вот ключевой вопрос. Вспоминается классическая рок-строчка: «We don’t need no education» — может, в ней ответ? Я не сомневаюсь, что компьютерные игры, киберспорт невозможно обойти стороной — в том числе и в школах. Я уверен, что в определенных аспектах они весьма полезны. Например, легендарные «Герои» помогают лучше понимать бизнес и выстраивать стратегию. Вопрос в том, как правильно увязать все это воедино.

Тут хорошо бы вспомнить о классических дисциплинах, таких как фехтование и шахматы, например. Вот они развивают человека блестяще — и сто лет назад, и сейчас. Важно сделать их обязательными. В качестве дополнительных можно использовать шашки и настольные игры, которые развивают в первую очередь мышление. Как по мне, FIFA и Counter-Strike больше тренируют эффективное нажатие кнопок, нежели мозги — последние они скорее сажают. Ну, а если такие занятия будут введены и не сбалансированы, то скоро мы увидим что-нибудь еще более странненькое. Просмотры «Игры в кальмара» на уроках литературы? Тоже ведь вариант.