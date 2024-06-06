На ПМЭФ компаниям вручили премию «Чемпион» за вклад в развитие спорта

В рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума состоялась вторая церемония вручения спортивно-деловой премии «Чемпион». Ее провели в историческом здании Санкт-Петербургского Торгового банка.

Премию организовали спортивная платформа фонда «Росконгресс» «РК-Спорт» и спортивно-деловое сообщество «Чемпион». Церемония прошла при поддержке RRCC Business Club и Indoor TV.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил, что с каждым годом присутствие спорта на ПМЭФ расширяется в 2024-м в спортпрограмму форума включили свыше 20 мероприятий по 18 видам спорта.

«На выставке форума работают четыре спортивных стенда, десятки спортивных проектов презентуют на стендах ведущих компаний. Все это говорит о том, что роль бизнеса в развитии спорта с каждым годом становится весомей, и цель премии „Чемпион“ — подчеркнуть значимость этой работы», — сказал он.

Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, член Совета Федерации, Герой России Александр Карелин поблагодарил «Россконгресс», который собрал вместе чемпионов спорта и бизнеса.

«Все мы являемся продолжателями великих традиций. Каждый в своем начинании. Мы вместе и есть „Чемпион-клуб“, как одноименный журнал, который возродился на ПМЭФ», — подчеркнул он.

Карелин указал на необходимость показывать собственным примером, как оставаться сильным в делах и спортивных проявлениях.

В номинации «Чемпион» за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса лауреатом премии стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Награду ему вручила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.