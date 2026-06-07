Сегодня 13:10 Мирра Андреева: улыбка ангела и демоны внутри Спортивный психолог Шпиз: Мирра Андреева ведет себя как истинный лидер 0 0 0 Фото: Wu Huiwo / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Россиянка Мирра Андреева осчастливила миллионы болельщиков блестящей победой на «Ролан Гаррос», получив первый титул «Большого шлема» в карьере. В финале главного грунтового турнира Мирра в двух сетах обыграла талантливую 24-летнюю польку Майю Хвалиньскую. О чемпионских психологических особенностях 19-летней теннисистки в колонке для 360.ru рассказала спортивный психолог Елена Шпиз.

Далее — авторский текст колумниста.

Чемпионка Мирра: характер победителя Символично, что победный кубок нашей теннисистке вручала победительница «Ролан Гаррос» — 2000 Мери Пирс, обыгравшая в финале Кончиту Мартинес — нынешнего тренера Андреевой. Мирра даже пошутила по этому поводу, а глаза Кончиты светились от счастья, ведь в этот удивительный день она в каком-то смысле отыграла болезненное поражение 26-летней давности. Радостные эмоции Мирры разделила и Мария Шарапова, душевно поздравившая ее сообщением в соцсети: «Горжусь тобой, Мирра… В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона». Как только Мирру ни называли люди, которые с ней работали и наблюдали за ее карьерой с детства: и Лисичкой, которая отличается весьма ценной хитростью на корте; и Танком с косичками — «с виду милой и скромной, но на корте готовой сносить всех и берущей свое упорством и нахрапом». А ведь все это — про яркую контрастность ее сильной и целостной натуры!

Фото: Jon Bromley / www.globallookpress.com

Игра контрастов Мирра всегда невероятно интригует контрастностью своего образа на корте: ее трогательная детская улыбка удивительным образом уживается с «матерым внутренним бойцом», благодаря которому она уже в 15 лет уверенно побеждала топовых взрослых соперниц. Застенчивость и жесткая принципиальность тоже прекрасно подружились в психологическом пространстве Мирры. Она готова биться не только с соперницами, но и с судьями, если того требует справедливость. К примеру, когда ее незаслуженно наказали в матче с Мэдисон Кис на «Уимблдоне» — 2023 за удар ракеткой по корту, хотя на самом деле ракетка просто выпала, Мирра долго спорила с арбитром, а после игры не пожала ей руку. За такое поведение россиянку оштрафовали на восемь тысяч долларов, однако болельщики единогласно поддержали именно ее, ополчившись против судьи.

Вот и получается: мы видим перед собой очень молодую теннисистку, но на редкость одаренную способностью к взрослому самоанализу: Мирра будто постоянно наблюдает за собой со стороны и объективно оценивает собственные силы и ошибки.

На мой взгляд, она очень символично сменила внешний образ после окончания финала: надела черные кроссовки вместо розовых, в которых играла, а на розовое теннисное платье накинула свою фирменную черную куртку со знаменитым авторским слоганом I want to thank myself («Я хочу поблагодарить себя»). Предположу, что этот слоган появился в результате глубокой психологической работы над собой. Неслучайно Мирра отдельно поблагодарила психолога, к которому периодически обращается, когда приходится справляться со сложными переживаниями.

В своей победной речи Мирра призналась: «Никто не знает, как много демонов у меня внутри и с чем мне приходится бороться! Я каждый день старалась становиться лучше как личность и как игрок, и я верила, что смогу это сделать… И очень горжусь работой, которую проделала!»

А когда благодарила свою команду, сказала: «Я знаю, как со мной бывает непросто. Спасибо, что доводите меня до предела!» Майя же поздравила счастливую соперницу, смеясь сквозь слезы: «Мирра, ты невероятная теннисистка! Ты такая молодая и талантливая, а уже можешь так докучать!» — в голосе польки слышалось искреннее восхищение соперницей и вместе с тем глубокое переживание собственного поражения, ведь она старше и у нее реально был шанс.

Фото: Baptiste Autissier / www.globallookpress.com

Главная героиня корта и Брэд Питт в роли болельщика Удивительно, что мама Мирры Андреевой Раиса влюбилась в теннис во время беременности старшей дочерью Эрикой — финалисткой юниорского «Ролан Гаррос» — 2021. В одном из интервью Раиса сказала, что теннис «так ее зацепил, что она стала следить за соревнованиями как за сериалом». И вот обе ее дочери стали яркими героинями этого сериала! Причем Мирра, будучи младшенькой, сначала в силу возраста находилась немного на заднем плане, наблюдая за успехами старшей сестры: собирала мячи и бегала вокруг мамы во время тренировок Эрики, болела за нее на турнирах. Однако, начав тренироваться в шесть лет, Мирра быстро дала понять, что претендует исключительно на главные роли. Символично, кстати, что во время ее победного финала против Майи Хвалиньской на трибунах корта Филиппа Шатрие заметили в непривычной роли зрителя именитого актера Брэда Питта — обладателя двух премий «Оскар», можно сказать, титулов «Большого шлема» по меркам мировой киноиндустрии.

Фото: Serge Arnal / www.globallookpress.com

Обманчивый счет и напряженная интрига Казалось бы, итоговый счет финала «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2 — говорит об однозначном превосходстве Мирры. Однако он не отражает всю психологическую напряженность интриги матча, в котором невозможно не отдать должное Майе Хвалиньской. Она стала первой в истории, кому удалось добраться до решающей встречи главного грунтового турнира, начав с квалификации. Причем еще недавно полька уходила из тенниса из-за тяжелой депрессии: «То, что мне больше всего нравилось, внезапно стало источником страданий. Я стала ассоциировать теннис с давлением, стрессом и слезами», — призналась она в интервью WTA. Однако сумела преодолеть тяжелое психологическое состояние и вернуться уже в совершенно новом качестве.

Фото: Michael Baucher / www.globallookpress.com

Топы или лаки-лузеры: против кого играть сложней? Теннисные болельщики часто задумываются, против кого сложней играть лидерам: против других топов или против талантливых новичков и лаки-лузеров, от которых неизвестно чего ждать. Казалось бы, очевидно, что против лидеров играть сложнее, однако тут имеется психологическая ловушка, ибо проиграть сильному игроку морально намного легче, чем несеянному.

И Мирра фактически оказалась в такой ловушке. Ведь если бы она уступила сопернице из второй сотни, пусть даже такой одаренной, как Майя, это бы ударило по ее самолюбию вдвойне.

В любом случае игра Майи на «Ролан Гаррос» стала настоящим откровением для болельщиков. Несмотря на множество двойных ошибок в финале, она изначально здорово давила на Мирру: вынуждала ее играть по своим правилам и показывала настолько разнообразную комбинационную игру, что очень долго не позволяла россиянке войти в зону комфорта. Однако внутренний боец Мирры сдаваться не собирался, и в какой-то момент она сумела переломить ход решающей игры, продемонстрировав реальное превосходство — и техническое, и психологическое. Мирре удалось победить даже сильный ветер, который в каком-то смысле стал третьим участником финала. Тем не менее в своей победной речи она сказала: «Майя, я больше не хочу с тобой играть!» — отдав должное неудобности и таланту польской теннисистки. И тут же добавила: «Надеюсь, мы с тобой сыграем еще много прекрасных финалов!» Казалось бы, звучит противоречиво, а на самом деле более чем естественно для истинных лидеров, для которых победа тем ценней, чем через большее сопротивление досталась. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.