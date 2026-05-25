Месси выбыл из игры перед ЧМ-2026. Какую травму получил легендарный форвард

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не смог доиграть матч регулярного чемпионата MLS против «Филадельфии». Причиной замены стала травма, которую он получил всего за пару недель до Чемпионата мира по футболу FIFA.

Во время игры 38-летний Месси вышел в стартовом составе и сделал две голевых передачи. На втором часу матча нападающему потребовалась замена. Возможно, Месси получил травму, когда поскользнулся на 62-й минуте.

По данным TNT Sports, у футболиста повреждение левого бедра — он покинул поле, держась за ногу. Несмотря на замену, «Интер Майами» одержал победу со счетом 6:4.

В TyC Sports отметили, что у нападающего возникла боль в районе подколенного сухожилия.

«Игрок решил запросить замену, чтобы прекратить нагрузку на эту область и избежать риска возможной мышечной травмы, которая могла бы поставить под угрозу его участие в пятом чемпионате мира», — уточнило издание.

Тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос рассказал журналистам, что Месси заменили, чтобы перестраховаться.

«Насколько мне известно, у нас пока нет заключения по этому поводу. Но скоро оно появится. Он действительно очень утомлен. Это усталость. Он устал, поле было тяжелым. Когда сомневаешься, лучше не рисковать», — объяснил он.

Позже журналист Гастон Эдул в соцсети X раскрыл подробности травмы футболиста.

«Мышечного повреждения у него нет. Он не стал продолжать игру, чтобы не перегружать проблемную область и не рисковать усугублением ситуации», — подчеркнул он.