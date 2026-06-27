Уимблдон уже на старте: первая ракетка России Даниил Медведев в стартовом раунде турнира в Лондоне встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем. Чего ждать от матча, разобрался 360.ru.

При посеве россиянин получил восьмой номер. Чилич на момент жеребьевки занимал 60-е место в мировом рейтинге ATP. Медведев попал в одну часть турнирной сетки с первой ракеткой мира Янником Синнером. Если оба пройдут свои первые раунды, их встреча возможна уже в четвертьфинале.

Даниил Медведев, первая ракетка России, в стартовом раунде Уимблдона-2026 сыграет с хорватом Марином Чиличем. Сам турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

В истории личных встреч небольшое преимущество у Медведева: из пяти матчей он выиграл четыре. Одна из последних игр состоялась совсем недавно — 13 июня 2026 года на турнире Libéma Open в Нидерландах на траве. Тогда Медведев взял верх со счетом 2:1 (6:2, 3:6, 6:1).

Хотя у Даниила сильная подача, его рост в 198 сантиметров иногда осложняет задачу: высокорослым игрокам чуть сложнее быстро менять направление и сохранять баланс на травяном покрытии, из-за чего выше риск потерять равновесие. Эксперты отмечают: хард для Медведева комфортнее, но на Уимблдоне все решает адаптация.

«Трава, на которой он проводится, требует от теннисистов специфической манеры игры. И ни Медведев, ни Марин Чилич, которому исполнилось 37 лет, не являются специалистами по этому покрытию. Оба они лучше играют на харде. И не случайно и Чилич, и Медведев свои единственные победы на турнирах „Большого шлема“ одержали на US Open — причем Чилич очень давно, в 2012 году», — добавил он.

Матч первого круга запланирован на 29 июня 2026 года. Начало — в 13:00 по московскому времени.

По его словам, специфика травяного сезона заключается в том, что он очень короткий.

Турниров для подготовки к «Большому шлему» мало. Медведев сыграл на двух — в голландском Хертогенбосе и немецком Галле. Медведев в прошлом году на этом турнире дошел до финала. В этом году он не сумел защитить рейтинговые очки, проиграв немецкому теннисисту с русско-украинскими корнями Даниэлю Альтмайеру.

Тем не менее фаворитом в этом поединке будет считаться Медведев.

«Потому что он моложе, а стало быть, выносливее, более мотивирован и занимает более высокое положение в рейтинге. Медведев по-прежнему находится в топе мирового тенниса, входит сейчас в десятку сильнейших, хотя он не сумел защитить очки в Галле и опустился с седьмого места на девятое. Но все равно он посеян под высоким номером и вполне может добраться на Уимболдоне достаточно далеко», — подчеркнул Ходоровский.

Это тройной турнир, «Большой шлем», и сенсаций можно ожидать любых, в том числе и от Марина Чилича, добавил эксперт.

«На турнирах „Большого шлема“, где матчи проходят в пятисетовом формате, даже теннисист из второй сотни может поднести сюрприз и победить элитного теннисиста. Тем более это может сделать Чилич, который имеет большой опыт. Он умеет раскладывать свои силы и хорошо знает Медведева, с которым не раз встречался», — отметил специалист.