Уимблдон начинается: Медведев против Чилича — прогноз на стартовый матч
Журналист Ходоровский: Медведев станет фаворитом в матче с Чиличем
Уимблдон уже на старте: первая ракетка России Даниил Медведев в стартовом раунде турнира в Лондоне встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем. Чего ждать от матча, разобрался 360.ru.
Основные нюансы
Даниил Медведев, первая ракетка России, в стартовом раунде Уимблдона-2026 сыграет с хорватом Марином Чиличем. Сам турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.
При посеве россиянин получил восьмой номер. Чилич на момент жеребьевки занимал 60-е место в мировом рейтинге ATP. Медведев попал в одну часть турнирной сетки с первой ракеткой мира Янником Синнером. Если оба пройдут свои первые раунды, их встреча возможна уже в четвертьфинале.
Интересно
В истории личных встреч небольшое преимущество у Медведева: из пяти матчей он выиграл четыре. Одна из последних игр состоялась совсем недавно — 13 июня 2026 года на турнире Libéma Open в Нидерландах на траве. Тогда Медведев взял верх со счетом 2:1 (6:2, 3:6, 6:1).
Хотя у Даниила сильная подача, его рост в 198 сантиметров иногда осложняет задачу: высокорослым игрокам чуть сложнее быстро менять направление и сохранять баланс на травяном покрытии, из-за чего выше риск потерять равновесие. Эксперты отмечают: хард для Медведева комфортнее, но на Уимблдоне все решает адаптация.
Когда состоится матч
Матч первого круга запланирован на 29 июня 2026 года. Начало — в 13:00 по московскому времени.
Прогноз встречи
Уимблдон — это один из самых непредсказуемых турниров «Большого шлема», рассказал 360.ru спортивный эксперт, журналист Борис Ходоровский.
«Трава, на которой он проводится, требует от теннисистов специфической манеры игры. И ни Медведев, ни Марин Чилич, которому исполнилось 37 лет, не являются специалистами по этому покрытию. Оба они лучше играют на харде. И не случайно и Чилич, и Медведев свои единственные победы на турнирах „Большого шлема“ одержали на US Open — причем Чилич очень давно, в 2012 году», — добавил он.
По его словам, специфика травяного сезона заключается в том, что он очень короткий.
Турниров для подготовки к «Большому шлему» мало. Медведев сыграл на двух — в голландском Хертогенбосе и немецком Галле. Медведев в прошлом году на этом турнире дошел до финала. В этом году он не сумел защитить рейтинговые очки, проиграв немецкому теннисисту с русско-украинскими корнями Даниэлю Альтмайеру.
Тем не менее фаворитом в этом поединке будет считаться Медведев.
«Потому что он моложе, а стало быть, выносливее, более мотивирован и занимает более высокое положение в рейтинге. Медведев по-прежнему находится в топе мирового тенниса, входит сейчас в десятку сильнейших, хотя он не сумел защитить очки в Галле и опустился с седьмого места на девятое. Но все равно он посеян под высоким номером и вполне может добраться на Уимболдоне достаточно далеко», — подчеркнул Ходоровский.
Это тройной турнир, «Большой шлем», и сенсаций можно ожидать любых, в том числе и от Марина Чилича, добавил эксперт.
«На турнирах „Большого шлема“, где матчи проходят в пятисетовом формате, даже теннисист из второй сотни может поднести сюрприз и победить элитного теннисиста. Тем более это может сделать Чилич, который имеет большой опыт. Он умеет раскладывать свои силы и хорошо знает Медведева, с которым не раз встречался», — отметил специалист.
Ждать ли от Медведева нового рекорда
После 2024 года в игре Медведева наступил спад, и он очень долго его преодолевал, поменяв свой тренерский штаб. Поэтому сейчас сложно спрогнозировать новый рекорд.
Дойти до полуфинала на Уимболдоне — это задача не из легких. И даже лидеру мирового рейтинга Янику Синнеру ничего не гарантировано. Про Медведева уже говорить не приходится.
Значение Уимблдона
Уимблдон — турнир «Большого шлема», который привлекает к себе повышенное внимание публики и прессы. Но в этом году со сроками проведения не повезло.
«Все внимание будет уделено чемпионату мира по футболу, который проходит сейчас в Северной Америке. На Уимблдоне даже большие экраны не будут устанавливать, чтобы публика не отвлекалась. Уимблдон, как один из четырех турниров „Большого шлема“, всегда событие в мире тенниса, и в этом году исключением он не станет», — заключил Ходоровский.
Расписание турниров Уимблдона
Уимблдонский турнир 2026 года пройдет в Лондоне с 29 июня по 12 июля.
Расписание некоторых событий:
- 29 июня (понедельник) — первый круг одиночного разряда.
- 30 июня (вторник) — первый круг одиночного разряда.
- 1 июля (среда) — второй круг одиночного разряда, первый круг мужских пар.
- 2 июля (четверг) — второй круг одиночного разряда, первый круг мужских и женских пар.
- 3 июля (пятница) — третий круг одиночного разряда, первый круг смешанных пар.
- 4 июля (суббота) — третий круг одиночного разряда.
- 5 июля (воскресенье) — четвертый круг одиночного разряда.
- 6 июля (понедельник) — четвертый круг одиночного разряда, четвертьфиналы смешанных пар.
- 7 июля (вторник) — четвертьфиналы одиночного разряда, полуфиналы смешанных пар.
- 8 июля (среда) — четвертьфиналы одиночного разряда и пар.
- 9 июля (четверг) — полуфиналы женского одиночного разряда, финал смешанных пар.
- 10 июля (пятница) — полуфиналы мужского одиночного разряда.
- 11 июля (суббота) — финал женского одиночного разряда.
- 12 июля (воскресенье) — финал мужского одиночного разряда.
Участники Уимблдона-2026
- Мужчины: Янник Синнер, Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим, Бен Шелтон, Алекс де Минор, Тейлор Фритц, Новак Джокович, Даниил Медведев и Флавио Коболли.
- Женщины: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула, Мирра Андреева, Аманда Анисимова, Кори Гауфф, Элина Свитолина, Виктория Мбоко.
- Серена Уильямс: американка получила уайлд-кард в одиночный разряд, а также выступит в парном разряде вместе с сестрой, Винус Уильямс.
Российские участники:
- Мужской одиночный разряд: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Дополнительно в квалификации участвует Роман Сафиуллин.
- Женский одиночный разряд: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Анна Блинкова, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева.
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