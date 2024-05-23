23 мая 2024 16:22 Матвей Сафонов в ПСЖ. Русский мушкетер едет в Париж? Писатель Беседин: ПСЖ для Сафонова — великолепный шанс 0 2 0 Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Эксклюзив

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Когда вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов изменил имидж, став сильно напоминать мушкетера (пожалуй, что Арамиса), и болельщики изумлялись: мол, для чего? — я полушутя бросил: «Ну, может, он хочет уехать во Францию». Подумал и добавил: «Хотя там и мушкетеров, в общем-то, не осталось…»

Напомню, во Франции, в «Гавре», чудом сохранившем прописку в высшем дивизионе, выступает наш Далер Кузяев. И вот оглушающая новость: Матвей Сафонов уже этим летом может перебраться в ПСЖ. Парижане (хотя правильнее говорить «катарцы») готовы заплатить «Краснодару» 20 миллионов евро плюс бонусы. Впрочем, они могут выложить и больше. Фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций ПСЖ в 2011 году — с тех пор этот клуб, не имевшей славной истории, стал доминировать во Франции и считаться одним из мировых грандов. Шутка ли сказать, когда-то за него одновременно выходили на поле Мбаппе, Неймар и Месси? Да, все в современном футболе решает бабло. К сожалению.

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Насколько реален переезд Сафонова во Францию? Инсайды говорят, что вполне. Якобы Матвей даже проведет предсезонные сборы с ПСЖ. Впрочем, Сафонова не раз отправляли в Европу. Так что будем смотреть.

Почему эта новость оглушающая? Потому что российский футболист, перебирающийся в европейский топ-клуб, — всегда редкость. Кого вы можете вспомнить из ярких примеров? Аршавин — в лондонский «Арсенал», Жирков — в лондонский «Челси». Ну, Павлюченко — в «Тоттенхэм», тоже, кстати, столица Англии. Впору петь нашим футболистам: «Я уеду жить в Лондон!»

Однако переезд нашего футболиста в Европу, тем более в ПСЖ, именно в наше время, когда российские клубы отстранены от еврокубков, — вообще нечто запредельное. Или так — голосом продавца газет старой школы: «Сенсация! Сенсация!» Для Сафонова это великолепный шанс, соглашаться надо, не задумываясь. Вообще, если ты в принципе хочешь играть в футбол, надо уезжать за границу. Головин уехал — и прекрасно играет в «Монако». Миранчук? Да, нерегулярно выступает за «Аталанту», но хорош же! Другой вопрос, что уезжать всегда надо вовремя, набравшись опыта и не абы куда.

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

В случае Сафонова, правда, фокус в другом. Для чего он ПСЖ? Вот в чем ключевой вопрос! Там есть Джанлуиджи Доннарумма, проклятый на родине, в Италии, за переезд в Париж. Есть запасной вратарь — из «пенсионного фонда», но все же — опытнейший Кейлор Навас. Так куда тут еще Сафонова? Мариновать его, что ли, на лавке? Не совсем так, шансы у Матвея есть. Навас точно уходит, а Доннарумма был хорош в «Милане», но не в ПСЖ. Так что у Сафонова как минимум есть возможность подменять итальянца в матчах Кубка Франции и некоторых играх чемпионата, а там, кто знает, может, и в основу удастся пробиться. Дай бог, что называется!

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Ведь Матфей Сафонов, действительно, классный вратарь. И вероятно, в ПСЖ приметили его еще тогда, когда «Краснодар» играл против французского «Ренна» в Лиге чемпионов. С тех пор Сафонов еще больше заматерел. Ему нужен профессиональный рост, необходим новый вызов. ПСЖ — супервариант, даже если изначально идти туда не основным кипером. Ну, а для чемпионата России это в принципе великолепная реклама. О лучшей нельзя было бы и мечтать. Разве что Константин Тюкавин уедет в «Манчестер Сити», чтобы заменить Эрлинга Холанда. Но это так, в порядке бреда…