Матчевую встречу по боксу между сборными России и сборной мира проведут на ПМЭФ

Российские боксеры выйдут на ринг против всемирно известных спортсменов в концертно-спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге 21 июня. Матчевая встреча пройдет в рамках Петербургского экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

В российскую сборную вошли чемпион Европы и трехкратный чемпион России Эдуард Саввин, чемпион мира IBA PRO, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России Всеволод Шумков, победитель первенства России, бронзовый призер чемпионата и Кубка страны, победитель международных турниров Александр Зырянов, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата России, победитель Всероссийской спартакиады, победитель и призер международных и всероссийских турниров Юрий Осипов, а также действующий чемпион и обладатель Кубка России Давид Суров.

Российские спортсмены сойдутся на ринге со звездами мирового бокса из разных стран. Против Эдуарда Савина выйдет обладатель пояса чемпиона WBC International Уильям Флорес.

Всеволод Шумков встретится на ринге с серебряным призером чемпионата Европы, победителем первенства Старого Света и чемпионом Армении Артуром Базеяном.

Александр Зырянов проведет бой с не имеющим поражений в профессиональном боксе Рахматом Сейтжаном из Казахстана.

Соперником Юрия Осипова станет аргентинец Эмилиано Пучета, а Давид Суров сразится с австралийцем Джексоном Мюрреем.

Бои пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях. В каждой встрече — по четыре трехминутных раунда. Турнир в прямом эфире покажет Первый канал.

Встречу организует промоутерская компания «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

Кроме крупного боксерского поединка, в программу Петербургского экономического форума включили спортивно-деловую премию «Чемпион», которую в прошлом году получил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, международную многодневную велогонку «Золото Ладоги», Кубки Росконгресса по хоккею, баскетболу, гольфу, конкуру и паделу, забег «Борись и побеждай», гала-шоу-велогонку «Белые ночи», заплыв на сапбордах, фестиваль «Паруса Кронштадта» и бизнес-регату «Ведомости».

Федерация бокса России представит на форуме собственный стенд, посвященный спортсменам — героям Великой Отечественной войны и 130-летию российского бокса. На стенде организация представит кубки и медали советских и российских спортсменов, а также проведет встречи со звездами российского бокса.