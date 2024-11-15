Сегодня 18:40 Майк Тайсон снова безумен: блогер-позер превратит легенду в котлету? Публицист Беседин: у Майка Тайсона против молодого Джейка Пола почти нет шансов 0 0 0 Фото: IMAGO/Â�INPHO/Ed Mulholland / Global Look Press Эксклюзив

Спорт

Бокс

Блогеры

Майк Тайсон

Майк Тайсон возвращается! Да-да, легендарный Железный Майк будто бы стал персонажем из книг Стивена Кинга. Помните, был у классика ужасов такой рассказ — «Иногда они возвращаются»? Вот и Тайсон, казалось, уходивший — то в тюрьмы, то в запои, то в безумие — всякий раз совершает comeback. И да, раз уж мы о книгах, почитать признания Тайсона в его автобиографии стоит. Человек так ярко описывает, как разрушить и потерять все, а потом склеивать себя из обломков.

Кто на старенького Майка? Майк Тайсон 15 ноября сойдется на ринге с блогером Джейком Полом (по московскому времени будет уже почти утро 16-го числа). Возвращение Железного Майка? На самом деле, в который раз. Помню, я был юн и не спал, чтобы увидеть по телевизору, как Тайсон после выхода из тюрьмы сразится с канадским тяжеловесом (имя его никто и не вспомнит). Ажиотаж стоял знатный, подогревали максимально, аж пар шел, но на выходе получился пшик. Тайсон уничтожил откровенно слабого оппонента. Потом были другие бои на ринге. Однако запомнился Железный Майк не только победами, но и тем, как откусил Эвандеру Холифилду (хорош был этот парень!) ухо. Если вообще не интересоваться боксом, застряв где-то в прошлом, можно решить, что Тайсон уничтожит соперника и на этот раз. Ведь легенде бокса противостоит блогер. Но это, конечно, не так.

Джейк Пол — действительно блогер, шоумен и позер. Он начинал как блогер (и продолжает это делать), но заодно снимается в сериалах, клипах. На всем этом контенте сделал десятки миллионов долларов. Кстати, попробуйте после этого объяснить детям, что им надо хорошо учиться. Ну-ну. Четыре года назад Джейк стал боксировать на ринге. На этот счет вспоминается шикарная сцена из великого сериала «Друзья». Там был такой персонаж Пит — успешный айтишник, который вдруг решил стать чемпионом мира по боям без правил, о чем и сообщил своей возлюбленной Монике Геллер. Все это выглядело комично, а Пита, ясное дело, сломали в первом же бою. Но Джейк Пол куда успешнее: он выиграл уже 11 поединков. Побил даже младшего брата Тайсона Фьюри.

Фото: IMAGO/Â�INPHO/Ed Mulholland / Global Look Press

А что Тайсон? Сам Майк Тайсон — вне сомнения, легенда бокса, да и человек знаковый. Беда в том, что свой талант он не смог соотнести с характером. Отсюда — все беды. Бунтарь, хулиган, звезда — одни татуировки Майка (от племени маори на лице, Че Гевара на животе) чего стоят. Настоящий драйв, настоящая мощь, но! Этот седовласый мужчина давно уже хорош на публике, но не на ринге. Майк великолепно раздает интервью, читает мастер-классы, а вот непосредственно в боксе его годы не то что ушли, а закопались в ил далекого прошлого.

Понятно, что есть бойцовский интеллект, мышечная память. Железный Майк — это всегда мощь и угроза. Однако Тайсону 58 лет — это много, для боксера — очень много. У него серьезнейшие проблемы со здоровьем. Если Джейк Пол бился на ринге, то Майк сражался за свое здоровье. В 2022-м он вообще истекал кровью и передвигался на инвалидной коляске. Воспалялся седалищный нерв, мучили проблемы со спиной, а потом воспалилась язва. В общем, беда за бедой.

Фото: Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency / Global Look Press

И этот человек должен противостоять молодому бойцу? Между тем 27-летний Джейк Пол активен, довольно быстр, у него длинные руки. И его план на поединок очевиден.

Тайсон попытается работать совсем иначе. Он будет стремиться сблизить дистанцию и постараться использовать свой фирменный удар. Повторю, мышечная память никуда не ушла. Но если у Майка и есть шанс, то исключительно победить в первые раунды. Потом «физика» возьмет свое — и Джейк может превратить легенду в котлету.

Так для чего это все? Возникает логичный вопрос: для чего этот бой 58-летнему Тайсону? Элементарно — деньги и ничего, кроме денег. Бой Тайсона и Пола — очередное доказательство того, что спорт окончательно превратился в шоу. Да, спорт всегда содержал элемент шоу, но теперь последнее доминирует. Селебрити выходят на ринг, чтобы мутузить друг друга. Так они пытаются вернуть внимание к себе и заработать. Схема простая. Иногда это заканчивается трагически — как для Пьера Нарцисса.

Фото: PPE/face to face / Global Look Press

Понятно, что Тайсон против Пола — не Джигурда против Милонова, но это все-таки глупость вполне в духе времени. Деньги диктуют свою порочную и вздорную волю. На самом деле очень жаль, что легендарный боксер превратился в того, кто банально развлекает толпу. В этом есть свое унижение, но в этом есть и дух времени. Когда все продается, когда никакие авторитеты больше не действуют.

Фото: Джейк Пол на ринге (справа). Alejandro Salazar/Keystone Press Agency / Global Look Press

Так что в этом боксерском поединке я за Майка Тайсона. Старый и больной человек должен нокаутировать позера-блогера, доказав, что прежний олдскульный мир чего-то стоит. Сюжет в духе какого-нибудь фильма а-ля «Рестлер» (с Микки Рурком). Но то кино, а как в реальной жизни? Полагаю, что у молодых больше шансов, ибо новый дивный мир наступает. Так что держись, Майк, бейся! Бейся за всех нас!