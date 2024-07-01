Сегодня 08:09 Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли? Писатель Беседин: футболист Квинси Промес — легенда «Спартака» 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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«Третий раз за все платит», — говорил Бильбо Бэггинс в «Хоббите». Футболист Квинси Промес приходил в московский «Спартак» дважды. Сначала перспективным новичком из «Твенте», а затем почти легендой клуба из «Аякса». Теперь слово «почти» отбрасываем. Квинси, без всяких оговорок, абсолютная легенда московского «Спартака».

Уверен, что это один из самых топовых легионеров всей Российской премьер-лиги. Вместе с Халком, Витцелем, Вагнером Лавом, Видичем. Это, безусловно, один из самых ярких легионеров. И, без сомнения, это самый «русский» и стабильный легионер в РПЛ. Неслучайно все называли нидерландца Промеса коротко и емко — Братуха. Вот, кстати, был бы номер, если бы Квинси исполнил не свой любимый хип-хоп, а песню «Я русский».

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Его не просто любили — его обожали. Он забивал дальними ударами, он забивал в отрывах, он выстреливал голами-кинжалами — как он только не забывал! Квинси предъявляли и ставили в вину только одно: голландец не слишком умел играть действительно важные матчи. Против «Зенита», например. Это лучше получалось у Луиса Адриано. Зато сколько Квинси положил в ворота рядовых соперников! Как спросили у защитника Кулакова из «Урала»: «Промес не вывернул ли вам позвонки своими финтами?» И Кулаков обиделся.

Невозможно представить чемпионский состав «Спартака» — тот, что все же добыл «золото» РПЛ, ведомый Каррерой (грацие, Массимо! В оригинале было жестче) — без Квинси.

Я помню, как в матче против «Оренбурга», где «красно-белые» вели в два мяча (оба забил Роман Зобнин — редкое чудо) гости вдруг взяли и сравняли счет. «Спартак» посыпался — ему нужна была победа. И тут Промес взял и все сделал сам — в добавленное время. Просто взял мяч, обвел и забил.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

На самом деле, редкое, ценное чувство: когда ты понимаешь, если вот этот игрок на поле, то чего-нибудь да жди. Так блистал Месси в «Барселоне». Я сейчас не сравниваю Лео с Промесом (аргентинец идет вместе с Пеле, Круиффом, Марадоной). Я лишь о том, что такие игроки умели вск решить в одиночку на своем уровне, ясное дело. Или поставить жирную точку. Для такого нервного клуба, как «Спартак», это было важно, очень важно.

Вообще, по-своему, я даже не удивлен, что с Квинси случилось то, что случилось — эти обвинения в криминале. Он такой — бандитский. Да и вечно нервный, скандальный «Спартак».

Нападение Промеса на родственника с ножом — это как-то можно понять. А вот как разбираться с контрабандой наркотиков? Неужели и правда, Квинси? Что может быть хуже наркоты? Отказывается мозг верить, противится. Потому что перед нами лучший легионер «Спартака», один из лучших легионеров всей РПЛ. В конце концов, чего уж, давайте начистоту: перед нами легенда «Спартака», как Цымбаларь, Онопко, Хлестов. Выше кто? Черенков, Симонян, Тихонов (нравится мне он!).

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

Так что хочется, очень хочется, чтобы вся эта дурь с наркотической дурью не подтвердилась, чтобы испарилась, исчезла навсегда. Вот чего алкается! И тогда Квинси еще вернется. А может, и так вернется, как только выберется из ОАЭ. Да, я уверен, что третий приход Квинси в «Спартак» вполне возможен. Более того, ходят-бродят такие слухи. Там уже в дело вступит моральный аспект, но об этом станем говорить отдельно. Пока же мы прощаемся с легендой! Давай, Братуха! Ты уже не с нами, но есть шанс что вернешься.