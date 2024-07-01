Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?
Писатель Беседин: футболист Квинси Промес — легенда «Спартака»
«Третий раз за все платит», — говорил Бильбо Бэггинс в «Хоббите». Футболист Квинси Промес приходил в московский «Спартак» дважды. Сначала перспективным новичком из «Твенте», а затем почти легендой клуба из «Аякса». Теперь слово «почти» отбрасываем. Квинси, без всяких оговорок, абсолютная легенда московского «Спартака».
Уверен, что это один из самых топовых легионеров всей Российской премьер-лиги. Вместе с Халком, Витцелем, Вагнером Лавом, Видичем. Это, безусловно, один из самых ярких легионеров. И, без сомнения, это самый «русский» и стабильный легионер в РПЛ.
Неслучайно все называли нидерландца Промеса коротко и емко — Братуха. Вот, кстати, был бы номер, если бы Квинси исполнил не свой любимый хип-хоп, а песню «Я русский».
Его не просто любили — его обожали. Он забивал дальними ударами, он забивал в отрывах, он выстреливал голами-кинжалами — как он только не забывал!
Квинси предъявляли и ставили в вину только одно: голландец не слишком умел играть действительно важные матчи. Против «Зенита», например.
Это лучше получалось у Луиса Адриано. Зато сколько Квинси положил в ворота рядовых соперников! Как спросили у защитника Кулакова из «Урала»: «Промес не вывернул ли вам позвонки своими финтами?» И Кулаков обиделся.
Невозможно представить чемпионский состав «Спартака» — тот, что все же добыл «золото» РПЛ, ведомый Каррерой (грацие, Массимо! В оригинале было жестче) — без Квинси.
Я помню, как в матче против «Оренбурга», где «красно-белые» вели в два мяча (оба забил Роман Зобнин — редкое чудо) гости вдруг взяли и сравняли счет. «Спартак» посыпался — ему нужна была победа. И тут Промес взял и все сделал сам — в добавленное время. Просто взял мяч, обвел и забил.
На самом деле, редкое, ценное чувство: когда ты понимаешь, если вот этот игрок на поле, то чего-нибудь да жди. Так блистал Месси в «Барселоне».
Я сейчас не сравниваю Лео с Промесом (аргентинец идет вместе с Пеле, Круиффом, Марадоной). Я лишь о том, что такие игроки умели вск решить в одиночку на своем уровне, ясное дело. Или поставить жирную точку. Для такого нервного клуба, как «Спартак», это было важно, очень важно.
Вообще, по-своему, я даже не удивлен, что с Квинси случилось то, что случилось — эти обвинения в криминале. Он такой — бандитский. Да и вечно нервный, скандальный «Спартак».
Нападение Промеса на родственника с ножом — это как-то можно понять. А вот как разбираться с контрабандой наркотиков? Неужели и правда, Квинси? Что может быть хуже наркоты? Отказывается мозг верить, противится.
Потому что перед нами лучший легионер «Спартака», один из лучших легионеров всей РПЛ. В конце концов, чего уж, давайте начистоту: перед нами легенда «Спартака», как Цымбаларь, Онопко, Хлестов. Выше кто? Черенков, Симонян, Тихонов (нравится мне он!).
Так что хочется, очень хочется, чтобы вся эта дурь с наркотической дурью не подтвердилась, чтобы испарилась, исчезла навсегда. Вот чего алкается! И тогда Квинси еще вернется. А может, и так вернется, как только выберется из ОАЭ.
Да, я уверен, что третий приход Квинси в «Спартак» вполне возможен. Более того, ходят-бродят такие слухи. Там уже в дело вступит моральный аспект, но об этом станем говорить отдельно.
Пока же мы прощаемся с легендой! Давай, Братуха! Ты уже не с нами, но есть шанс что вернешься.