Птичку жалко! О катастрофе Евгения Кузнецова

Хоккеист Евгений Кузнецов покинул расположение петербургского «СКА». Игрок и команда расторгли контракт по обоюдному согласию. Это очень печальная история — во многом поучительная и кинематографичная, — выходящая за рамки сугубо спорта.

Понимаю, не все могут знать, кто такой Евгений Кузнецов. Не Овечкин все-таки. Фокус в том, что Женя мог — более того, должен был — стать одним из лучших российских хоккеистов XXI века.

Три лучших центрофорварда из России: Евгений Малкин, Павел Дацюк и Евгений Кузнецов. Причем последний по степени таланта был намного ярче, чем тот же Дацюк. И мы, хоккейные болельщики, надеялись на него, ведь в России традиционно было очень плохо с центрофорвардами.

Но… не сложилось. Хотя все начиналось шикарно. Евгений Кузнецов стартовал в Челябинске, в местном «Тракторе» — самобытной команде из сурового города. Окружение было соответствующее. Позднее он сам говорил, что «от сумы и тюрьмы» его спас хоккей. Да как спас!

Кузнецов был шикарен на молодежном чемпионате мира в Буффало. Там мы обыграли канадцев под потрясающий комментарий Юрия Розанова. Я до сих пор пересматриваю те моменты и, признаюсь, рыдаю. Дальше Женя уехал в НХЛ, как это всегда бывает с лучшими нашими игроками. И начал выступать не где-нибудь, а в «Вашингтон Кэпиталз» — да, да, вместе с Александром Овечкиным.