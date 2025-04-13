Птичку жалко! О катастрофе Евгения Кузнецова
Хоккеист Евгений Кузнецов покинул расположение петербургского «СКА». Игрок и команда расторгли контракт по обоюдному согласию. Это очень печальная история — во многом поучительная и кинематографичная, — выходящая за рамки сугубо спорта.
Понимаю, не все могут знать, кто такой Евгений Кузнецов. Не Овечкин все-таки. Фокус в том, что Женя мог — более того, должен был — стать одним из лучших российских хоккеистов XXI века.
Три лучших центрофорварда из России: Евгений Малкин, Павел Дацюк и Евгений Кузнецов. Причем последний по степени таланта был намного ярче, чем тот же Дацюк. И мы, хоккейные болельщики, надеялись на него, ведь в России традиционно было очень плохо с центрофорвардами.
Но… не сложилось. Хотя все начиналось шикарно. Евгений Кузнецов стартовал в Челябинске, в местном «Тракторе» — самобытной команде из сурового города. Окружение было соответствующее. Позднее он сам говорил, что «от сумы и тюрьмы» его спас хоккей. Да как спас!
Кузнецов был шикарен на молодежном чемпионате мира в Буффало. Там мы обыграли канадцев под потрясающий комментарий Юрия Розанова. Я до сих пор пересматриваю те моменты и, признаюсь, рыдаю. Дальше Женя уехал в НХЛ, как это всегда бывает с лучшими нашими игроками. И начал выступать не где-нибудь, а в «Вашингтон Кэпиталз» — да, да, вместе с Александром Овечкиным.
Правда, с Великой Восьмеркой в звене тогда играл другой шикарный подносчик снарядов — швед Никлас Бекстрем. Однако Кузнецов дождался своего часа, и до этого, впрочем, выступая неплохо.
Именно Кузнецов позволил Овечкину завоевать свой долгожданный, первый и пока что единственный Кубок Стэнли. Ладно, давайте честно: Кузнецов был в том плей-офф лучшим. Конечно, приз самому ценному игроку отдали Овечкину — не могли не отдать. Но главный вклад в победу «Вашингтона» внес Кузнецов.
До сих пор помню, как Овечкин вывел его на ворота «Питсбурга», и Женя решил момент. После чего исполнил фирменную «птичку» — так он праздновал заброшенные шайбы.
Потом случился наркотический скандал. Кузнецова поймали на белом порошке. Удивительно (или нет?), но даже после этого он не сделал никаких выводов. Продолжил чудачить, нарушать режим. И все пошло под откос.
Кузнецова отправляли в АХЛ (лига рангом ниже), после он перезапускался в «Каролине» — все мимо кассы. Потерял интерес ко всему. Затем решил вернуться из НХЛ в КХЛ, в Россию.
Тут не было никакого патриотизма. Женя просто капитулировал, скис. У него был шанс, на самом деле, продолжить играть — должен был уехать не в «СКА», а в родной «Трактор». Однако Кузнецов пошел по пути наименьшего сопротивления. Выбрал питерский клуб, где ему предложили миллиарды и максимально тепличные условия. «СКА» развращает. Для таких людей, как Евгений Кузнецов, это оказалось сродни самоубийству.
Вряд ли Евгений перезапустит свою карьеру. У него и так было слишком много возможностей и попыток.
Хоккей потерял действительно талантливого, ярчайшего игрока. Он, Женя, сам себя потерял.
Удивительно, но, похоже, Евгений Кузнецов так ничего и не понял. Действительно, птичку жалко! Мы не увидим ее на хоккейной площадке больше.