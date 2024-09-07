Ксению Шойгу переизбрали руководителем Федерации триатлона России

В Кронштадте прошла отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России, в ходе которой руководителем организации единогласно избрали Ксению Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба ФТР.

Во время мероприятия участники обсудили итоги работы организации за последние четыре года и провели выборы руководства, которое будет способствовать развитию триатлона в России.

Конференция состоялась 7 сентября в Музее военно-морской славы. На мероприятие приехали представители региональных федераций из 50 субъектов.

Кандидатуру Ксении Шойгу единогласно поддержали все делегаты. Она выступила перед собравшимися и отметила важность дальнейшего развития триатлона как доступного и популярного вида спорта. Шойгу подчеркнула, что приоритетной задачей федерации станет увеличение тренерского состава и числа занимающихся триатлоном детей.

Целью организации также станут поездка на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и строительство триатлон-центра. По словам Шойгу, ФТР нужны люди и хорошие результаты.

«Хотела бы поблагодарить всех, и мы не остановимся на том, что есть сейчас: будем доукомплектовывать текущие отделения, открывать новые, поэтому на МТО будет потрачено большое количество средств», — заключила она.

Впервые Шойгу избрали руководителем федерации в 2020 году. На конференции, проходившей в здании Олимпийского комитета России, представили отчет о работе Президиума ФТР, а также о главных направлениях деятельности. За четыре года организация под руководством Шойгу достигла значительных успехов, одним из которых стало региональное развитие.

Число региональных федераций увеличилось с 35 до 60. Также ключевым направлением стал спорт высших достижений: с 2020 года количество проводимых профессиональных стартов выросло до 100. Для победителей и призеров учредили призовой фонд, федерация также создала экспериментальную группу Олимпийского резерва.

Увеличился и тренерский состав: с 134 специалистов до 212. Судейский состав вырос с 87 до 665 человек. С 2023 года в спортшколы начали зачислять детей с семи лет, благодаря чему число занимающихся триатлоном выросло до четырех тысяч. Еще одним достижением федерации стало присоединение к ней паратриатлетов и триатлетов из спорта слепых.

Во время конференции участники обсудили планы организации на Олимпийский цикл 2025–2028 годов. Они коснулись таких направлений как продолжение развития триатлона в регионах, спорт высших достижений, детско-юношеский спорт, массовый любительский спорт и образование в области триатлона.