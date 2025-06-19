Сегодня 17:28 «Более народная, чем можно было представить». Ксения Шойгу — о «Гонке героев» и пользе ИИ Ксения Шойгу: популяризовать тренировки можно было бы при помощи ИИ 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Тренд на здоровый образ жизни и занятия спортом остается актуальным уже не первый год, это очень положительная тенденция, и, очевидно, она продолжится. Еще сильнее популяризовать тренировки могут в том числе возможности ИИ. Об этом в беседе с 360.ru на полях ПМЭФ-2025 рассказала руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

«Если посмотреть на эту сферу в ретроспективе, можно понять, что 10 лет назад и в начале нулевых тем более все выглядело совсем иначе. Бегунов было мало и их воспринимали странно. Сейчас ситуация совсем другая: тренируются десятки людей, занимаются самыми разными видами спорта. И если ты успешен, то, скорее всего, ты занимаешься каким-то видом спорта», — отметила она.

Фото: РИА «Новости»

«Гонка героев» — проект для уникального опыта

В апреле Шойгу открыла новый сезон «Гонки героев». На старт забега с препятствиями на подмосковном полигоне Алабино вышло рекордное для открытия количество участников — 2850 человек. «Лига прирастает 15-17% год к году. Мы перевалили за 350 тысяч уникальных участников в год. Следующая цель — 1000 000. К 2030 году хотим этой цели достичь», — поделилась собеседница 360.ru.

Нам повезло с «Гонкой героев» — это был флагманский проект. И она сейчас стала более народной, чем я могла бы представить. И изначально мы думали, что это будет меценатский проект, хотя у нас есть и коммерческие заказы, но мы не стараемся делать из этого бизнес. Ксения Шойгу

Прелесть и привлекательность «Гонки героев», по ее мнению, связана с несколькими факторами: любое препятствие при желании можно обойти, если участник считает, что может не справиться. Второй момент — взаимопомощь: это необычный и очень положительный опыт. И, наконец, третья причина — низкий порог входа — никакой специальной подготовки и дорогостоящей экипировки не требуется. «Конечно, „Гонка героев“ — больше социальный проект. Он направлен и на коммуникацию, и на борьбу со своими страхами, и на социализацию, популярен для корпоративных клиентов, если говорить про триатлон — это определенное достигаторство, но это больше про преодоление и гонка для одного, когда тебе никто не помогает, ты наедине с дистанцией, со своими возможностями и мыслями», — добавила Шойгу.

Фото: РИА «Новости»

Как применять ИИ для популяризации спорта Если говорить о возможностях применения ИИ в спорте, то одним из возможных направлений, по ее словам, могла бы стать геймификация спорта, что, безусловно, помогло заинтересовать тренировками тех, кто обычно был к ним абсолютно равнодушен и предпочитал сидеть за компьютером.

«Как только мы поймем, как сделать тренировки интереснее, чтобы человек, допустим, бежал по дорожке в зале, условно, но ощущал себя в лесу, или словно в компьютерной игре. Это было бы очень интересно и стало бы огромным скачком в оздоровлении населения», — заключила она.