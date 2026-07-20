Придется делать тату с лицом тренера. Какие странные обещания дали игроки испанской сборной

За чемпионатом мира по футболу в США, Мексике и Канаде наблюдал, затаив дыхание, весь мир. Соревнования завершились триумфом испанской сборной, однако на этом зрелищное шоу не закончилось — игрокам еще придется удивить зрителей выполнением необычных обещаний.

Что пообещали испанцы

Испанские футболисты дали зарок, что в случае победы решатся на кардинальные перемены в имидже. Полузащитник Ламин Ямаль на целых три недели отрастит бороду и усы. Девятнадцатилетний футболист всегда тщательно следил за модой и никогда не питал симпатий к растительности на лице, но теперь сделает исключение.

Кардинальные перемены ждут и 23-летнего полузащитника Педри. Жгучий брюнет пообещал покраситься в блонд, если команда получит титул на ЧМ-2026. Для спортсмена перемены во внешности уже стали обычным делом. Например, после победы на чемпионате Европы 2024 года он сделал обещанную короткую стрижку и отрастил усы.

На более радикальные изменения придется решиться 20-летнему Гави. Полузащитник пообещал покрасить волосы в розовый цвет. Относительно легко отделался Ферран Торрес — он рассказал, что побреется налысо.

Однако больше всех отличился 27-летний защитник мадридского «Реала» Кукурелья — он дал зарок, что набьет татуировку с лицом главного тренера сборной Испании Луисом де ла Фуэнте.

Игрок уже подтвердил, что действительно пойдет на этот шаг. По словам Кукурельи, татуировка будет находиться на видном месте, но подробностей не раскрыл. Ранее он также заявлял, что завершит карьеру в сборной, но пока не подтвердил это намерение.